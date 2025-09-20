Phim Việt 18+ chỉ bán được 1 vé trong ngày, “ai thích hành hạ bản thân thì hẵng đi xem”

Bên cạnh loạt bom tấn có chất lượng tuyệt vời đang càn quét ngoài phòng vé Việt thì hiện tại còn một tựa phim Việt cũng gây xôn xao dư luận, được nhiều người chú ý. Cái tên nhắc tới ở đây là bộ phim gắn mác 18+ Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu và lý do mà nó được nhắc nhiều trên mạng xã hội chẳng phải nhờ chất lượng nội dung mà bởi những drama bên lề được xếp vào hàng "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử điện ảnh Việt.

Sau đúng 1 tuần khởi chiếu, Có Chơi Có Chịu hiện đang lâm vào cảnh thua lỗ nặng, gần như không bán được vé. Đến 14h chiều ngày 19/9, số vé bán ra trong ngày của phim chỉ là duy nhất 1 vé. Đây là điều hiếm khi xảy ra với một bộ phim mới chỉ chiếu 1 tuần. Thực tế, chẳng cần bàn đến drama bên lề thì ngay bản thân Có Chơi Có Chịu cũng đã là một tác phẩm có chất lượng thấp.

Ngoài việc sở hữu dàn diễn viên khá nhiều những tên tuổi có kinh nghiệm lâu năm trong nghề (trừ đạo diễn kiêm nam chính Hoàng Anh Duy) ra thì Có Chơi Có Chịu gần như không có điểm cuốn hút nào đối với khán giả. Chỉ cần xem một vài đoạn cắt do ekip đăng tải, khán giả đã lắc đầu ngao ngán vì bối cảnh, góc quay quá nghiệp dư và diễn xuất của Hoàng Anh Duy thì khó chấp nhận nổi. Vô số bình luận tiêu cực dưới những clip như vậy, cư dân mạng thậm chí còn cho rằng Có Chơi Có Chịu có chất lượng thua xa cả những bộ phim tốt nghiệp của sinh viên trường Sân khấu Điện Ảnh.

Doanh thu chạm đáy của Có Chơi Có Chịu

Bình luận của khán giả: - Ai thích hành hạ bản thân thì đi xem phim này, thách thức mọi giới hạn của nhân loại luôn. - Nam chính nhược điểm không biết diễn, ưu điểm nhiều tiền, tự làm phim, tự phát hành luôn. - Bữa đi xem phim khác mà không đặt được vé nên mua đại phim này, ngủ 1 giấc đã đời ngoài rạp luôn. - Đi về ngay 10 phút đầu, đến giờ vẫn còn tiếc tiền vé.

Tính đến thời điểm hiện tại, lý do duy nhất khiến Có Chơi Có Chịu ít nhiều vẫn được quan tâm trên mạng xã hội, thậm chí là "được chê" cũng chỉ bởi lùm xùm bên lề liên quan đến diễn viên Cát Phượng và đạo diễn Anh Duy. Việc Cát Phượng công khai chê phim khó hiểu, chê đạo diễn yếu nghề ở cinetour, trước mặt khán giả, truyền thông đã làm nổ ra cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt. Đạo diễn thậm chí còn tuyên bố dùng tới pháp lý khiến câu chuyện ngày càng đẩy đi xa. Có lẽ ít nhiều chính drama này đã khiến phim được chú ý hơn và một số khán giả vừa tò mò vừa thích hành hạ bản thân đã ra rạp để thưởng thức nó.

Nguồn ảnh: Tổng hợp