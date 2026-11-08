Phim Việt 100 tỷ đồng vì ngập cảnh nóng, cổ xúy ngoại tình và hạ thấp phụ nữ

Bị chê kịch bản phi lý, lạm dụng cảnh nóng, cổ xúy ngoại tình và hạ thấp phụ nữ, "Chị chị em em 3" vẫn thu hút khán giả, tiến sát mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành công thương mại giữa làn sóng tranh cãi đặt ra câu hỏi về sức mạnh truyền thông, thị hiếu khán giả và chất lượng phim Việt.

Chị chị em em 3 trở thành tâm điểm tranh luận khi doanh thu phòng vé tăng cao, bất chấp những phản ứng trái chiều về chất lượng nội dung và thông điệp tác phẩm. Theo số liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office, tính đến sáng 6/11, phim thu về 92 tỷ đồng dù mới công chiếu khoảng một tuần.

Tác phẩm đang dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 5.000 suất chiếu/ngày.

Phim khai thác mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân vật trong bối cảnh Bắc Bộ xưa, với những xung đột xoay quanh ngoại tình, ghen tuông và sự đối đầu giữa phụ nữ. Dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh cũng là yếu tố thu hút sự chú ý từ khán giả.

Làn sóng chê bai không cản được doanh thu

Bên cạnh sức hút về diễn viên, hình ảnh và bối cảnh, tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến phê bình về kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Một bộ phận khán giả cho rằng các tình tiết được đẩy lên theo hướng cực đoan, thiếu tính thuyết phục, trong khi những mâu thuẫn tình cảm chủ yếu xoay quanh sự tranh giành, đố kỵ và trả thù.

Chị chị em em 3 còn gây bàn luận về thông điệp tình yêu, hôn nhân và cách xây dựng hình tượng phụ nữ.

Phim xoay quanh Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), người trở về quê sau 15 năm cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn). Tại đây, cô gặp lại Văn Tài (Quốc Anh), mối tình cũ đang chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu (Kỳ Duyên). Trong khi đó, Thị Nương (Chi Pu) cũng dành tình cảm cho Văn Tài, khiến những mối quan hệ trở nên chồng chéo.

Cách khắc họa các nhân vật nữ trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi. Việc các nhân vật liên tục bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng, sẵn sàng đối đầu và gây tổn thương cho nhau khiến bộ phim bị một số người xem nhận xét là hạ thấp hình ảnh phụ nữ, thậm chí có nguy cơ bình thường hóa hành vi ngoại tình.

Các cảnh thân mật cũng tạo ra luồng ý kiến đối lập. Trong khi nhiều khán giả cho rằng đây là yếu tố phục vụ câu chuyện tình cảm, những người khác nhận xét phim sử dụng cảnh nóng như một cách thu hút sự chú ý, nhưng chưa tạo được chiều sâu cần thiết cho diễn biến tâm lý nhân vật.

Dù vậy, tác phẩm vẫn nhận được những đánh giá tích cực về thiết kế mỹ thuật, phục trang, bối cảnh và ngoại hình dàn diễn viên. Những yếu tố này góp phần tạo nên sức hấp dẫn về mặt thị giác, ngay cả khi nội dung phim chưa thuyết phục được một bộ phận người xem.

Đáng chú ý, các cuộc tranh luận trên mạng xã hội không khiến sức hút thương mại của phim suy giảm.

Cảnh nóng dày đặc khiến Chị chị em em 3 được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Nghịch lý này đặt ra câu hỏi đâu là yếu tố thực sự quyết định việc khán giả bỏ tiền mua vé? Liệu thành công phòng vé có phản ánh chất lượng tác phẩm, hay còn phụ thuộc vào khả năng tạo sự tò mò và chiếm lĩnh sự chú ý của công chúng?

Công thức bán vé thu trăm tỷ đồng

Lý giải sức hút của Chị chị em em 3, nhà nghiên cứu điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng thành công phòng vé của tác phẩm đến từ ba yếu tố: dàn diễn viên có ngoại hình và sức hút, thiết kế mỹ thuật tốt, cùng câu chuyện tình tay ba được khai thác triệt để trong quá trình truyền thông.

Theo ông, bộ phim không đầu tư nhiều cho truyền thông chính thống mà tập trung vào các nền tảng mạng xã hội. Những yếu tố như cảnh nóng, tên tuổi diễn viên, mối quan hệ tình tay ba và bối cảnh cổ trang trở thành chất liệu khơi gợi sự tò mò, kích thích khán giả bình luận.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý vai trò của khâu phát hành, yếu tố thường bị bỏ qua khi phân tích doanh thu phim.

Chị chị em em 3 lựa chọn cách kể chuyện đại chúng, tập trung vào bản năng yêu, ghen và những mâu thuẫn tình cảm.

Theo nhận định của ông, nhà sản xuất đã dành nguồn lực đáng kể để tạo độ phủ suất chiếu tại các hệ thống rạp lớn. Mật độ suất chiếu dày đặc có thể tạo thêm hiệu ứng truyền thông.

Chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước nhận thấy tác phẩm có bầu không khí khác biệt so với những bộ phim cùng đề tài, bối cảnh như Vợ ba của đạo diễn Ash Mayfair hay Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Cả ba tác phẩm đều khai thác thân phận phụ nữ trong xã hội Bắc Bộ xưa, những xung đột gia đình, ghen tuông và vị thế của người phụ nữ trong các mối quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, nếu Vợ ba được xây dựng với ý thức nữ quyền rõ nét, Chị chị em em 3 lại lựa chọn cách kể chuyện đại chúng, tập trung vào bản năng yêu, ghen và những mâu thuẫn tình cảm.

Theo chuyên gia, việc các nhân vật nữ sẵn sàng vượt qua những ranh giới đạo đức thông thường để theo đuổi tình yêu có thể khiến một bộ phận khán giả phản ứng mạnh. Tuy nhiên, đây cũng có thể được nhìn nhận như một cách thể hiện những khía cạnh bản năng của phụ nữ vốn ít được khai thác trực diện trong nghệ thuật.

Ông cho rằng sự đối lập trong cách tiếp nhận này góp phần lý giải vì sao bộ phim vừa bị chỉ trích, vừa có khả năng thu hút những khán giả đồng cảm hoặc tò mò với thế giới tình cảm mà tác phẩm xây dựng.

Bên cạnh đó, phần thiết kế mỹ thuật do họa sĩ Bùi Bảo Quốc đảm nhiệm giúp bối cảnh, đạo cụ và phục trang được đầu tư chỉn chu, góp phần tạo nên không gian cổ trang giàu tính thị giác.

Sự kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, NSND Lê Khanh cùng Steven Nguyễn và Quốc Anh cũng tạo sức hấp dẫn riêng, nhất là đối với nhóm khán giả quan tâm đến các ngôi sao và những mối quan hệ tình cảm trên màn ảnh.

Về phương diện tiếp thị, chuyên gia cho rằng bộ phim không phụ thuộc quá nhiều vào truyền thông chính thống mà chủ yếu tiếp cận nhóm khán giả quan tâm đến dàn diễn viên và những nội dung đang được bàn luận trên mạng xã hội.

Hệ lụy khi chất lượng không theo kịp truyền thông

Từ hiện tượng những bộ phim gây tranh cãi vẫn đạt doanh thu cao, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lo ngại về tác động lâu dài đối với thị trường điện ảnh Việt Nam.

Theo ông, khán giả Việt Nam tương đối dễ dãi với những sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng. So sánh với phản ứng của công chúng tại một số thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, ông cho rằng khán giả ở những quốc gia này có thể phản ứng gay gắt hơn khi cảm thấy bị đánh lừa bởi hoạt động quảng bá hoặc thất vọng với chất lượng sản phẩm.

Ông nhận định việc khán giả liên tục bỏ qua, nhân nhượng cho những nhà sản xuất đưa ra sản phẩm kém chất lượng có thể tạo ra tác động tiêu cực đối với sự phát triển của điện ảnh.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng sau bốn năm.

Một trong những hệ lụy được ông đề cập là sự chênh lệch về cơ hội giữa những dự án có tiềm lực tài chính, truyền thông mạnh và các tác phẩm của nhà làm phim trẻ.

Qua việc theo dõi các cuộc thi phim ngắn, cuộc thi dành cho biên kịch, ông Nguyễn Anh Tuấn nhận thấy Việt Nam không thiếu những người trẻ có tiềm năng sáng tạo. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều ý tưởng chưa có cơ hội trở thành phim do thiếu nguồn lực và điều kiện sản xuất.

Ông nhấn mạnh vai trò của nguồn vốn từ các doanh nghiệp lớn trong phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh. Dẫn kinh nghiệm Hàn Quốc với sự tham gia của những tập đoàn như CJ, ông cho rằng hoạt động đầu tư, tài trợ và bảo trợ văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của ngành.

Chuyên gia đề cập khả năng huy động vốn từ các tập đoàn lớn và ngân hàng thương mại thông qua cơ chế định giá tài sản sở hữu trí tuệ (IP), qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho các đạo diễn trẻ.