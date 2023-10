Phim về David Beckham có gì ngoài vụ bê bối ngoại tình?

David Beckham nổi tiếng là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Song, hẳn nhiều người không biết việc anh mắc chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế), từng bị khán giả dọa giết, vướng bê bối ngoại tình dù có một gia đình gần như hoàn hảo.

Tất cả những bí mật đó được hé lộ trong Beckham - loạt phim tài liệu kể về cuộc đời của cựu danh thủ người Anh chiếu trên Netflix. Sức hút của nhân vật chính giúp tác phẩm nhanh chóng gây sốt, hiện đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Góc nhìn của “người ngoài cuộc”

Series gồm 4 tập, mỗi tập trung bình 70 phút. Đúng theo công thức của phim tài liệu, phần lớn thời lượng là những cuộc phỏng vấn đan xen các đoạn băng (footage) chưa được công bố.

Qua đó, tác phẩm giúp người xem hiểu rõ hơn về David Beckham, từ cách anh bước lên đỉnh cao với bóng đá, những scandal từng là đề tài nóng hổi của truyền thông đến cuộc hôn nhân dài 24 năm với Victoria Beckham.

4 tập phim tài liệu kể nhiều câu chuyện về cuộc đời David Beckham.

Ngồi ghế đạo diễn là Fisher Stevens, người chuyên làm tài liệu và từng thắng giải Phim tài liệu xuất sắc tại Oscar 2010 với tác phẩm The Cove. Đồng thời, ông cũng nổi tiếng với vai trò diễn viên trong nhiều phim như series Succession , The Good Fight, The Blacklist,…

Fisher Stevens nhận được lời giới thiệu tham gia dự án từ Leonardo DiCaprio, vốn là bạn thân của David Beckham. Trên Variety , đạo diễn chia sẻ không biết nhiều về ngôi sao người Anh. Với ông, cựu danh thủ không gì hơn ngoài “một anh chàng nổi tiếng đẹp trai và kết hôn với thành viên nhóm Spice Girl”.

Chính vì chưa hiểu rõ về nhân vật chính, Fisher Stevens háo hức được khám phá David Beckham hơn ai hết. Mỗi tập phim đều bắt đầu bằng cuộc trò chuyện giữa ông và cựu danh thủ, như một cách Beckham mời gọi vị khách bước vào thế giới của mình.

Trả lời IndieWire , Fisher Stevens nói: “Khi gọi Zoom lần đầu với David Beckham, tôi đã rất ngạc nhiên vì thấy anh ngoài đời khác biệt và chân thực hơn so với hình ảnh từng thấy trên tivi”. Đạo diễn cũng muốn dùng tiếng nói của mình thay cho tiếng nói khán giả, giúp series dễ xem và bớt khô cứng hơn.

Nhà làm phim phỏng vấn nhiều nhân vật. Bên cạnh 2 gương mặt chính là vợ chồng Beckham, ông còn tìm cách kết nối khán giả với bố mẹ của ngôi sao, các đồng đội cũ trong Manchester United, Real Madrid hay những người từng là đối thủ hoặc không thích anh,...

Tay nghề của đạo diễn thể hiện ở việc dẫn dắt câu chuyện mượt mà. Khâu biên tập được xử lý hợp lý, cắt cảnh nhanh gọn giúp người xem không cảm thấy nhàm chán, dù là phim tài liệu nhưng lại đậm tính giải trí.

vài hình ảnh trong phim.

Mắc chứng rối loạn tâm thần, bị dọa giết

Thời lượng hơn 4 tiếng cũng cho phép nhà làm phim được tung tẩy, thoải mái “xào nấu” các chất liệu cuộc đời ngôi sao. Người hâm mộ như được sống lại quá khứ khi chứng kiến những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Beckham, điển hình như bàn thắng tại giải Ngoại Hạng Anh năm 1996, chiếc thẻ đỏ ở ở World Cup 1998 hay khi anh bất ngờ rời Manchester United trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Như ê-kíp hứa hẹn, series cho người xem thấy cuộc đời cựu danh thủ không hề rải hoa hồng. Trong phim, David Beckham thẳng thắn chia sẻ về chứng OCD: Khi mọi người đi ngủ, anh thức dậy để lau kính, dọn bếp để đảm bảo căn nhà ngăn nắp đúng ý mình.

“Làm bạn” với chứng OCD khiến cuộc sống ngôi sao của David Beckham trở nên khó khăn hơn, có những giai đoạn anh rơi vào khủng hoảng vì điều đó. Tập 2 mô tả cựu danh thủ như một “nạn nhân” bị truyền thông tấn công còn người hâm mộ thì quay lưng. Beckham liên tục nhận được những lời chửi rủa khủng khiếp từ khán giả, thậm chí có người dọa giết hay treo hình nộm của anh bên ngoài quán rượu.

Series cũng khắc họa mối quan hệ lâu năm giữa David Beckham và Alex Ferguson. Ngôi sao nói về cựu HLV Manchester United bằng sự kính trọng chẳng khác một người cha thứ 2.

Phần lớn thời lượng, Victoria Beckham cũng xuất hiện để chia sẻ về chồng. Khán giả phần nào thấy được vai trò của cô trong việc đứng sau hỗ trợ ông xã, giúp anh vượt qua khó khăn để gặt hái được nhiều thành công.

Trong phim, Victoria Beckham cũng chia sẻ về những khó khăn trong hôn nhân kéo dài 24 năm.

Khi ra mắt, Beckham được khán giả đón nhận nồng nhiệt với điểm số trên IMDb lên đến 8.5/10. Phần lớn ý kiến đánh giá cao cách đạo diễn dẫn dắt câu chuyện. Tuy nhiên, một số cho rằng phim còn mang tính định hướng, chủ yếu ra đời để đánh bóng tên tuổi cựu danh thủ.

Hơn nữa, cả David Beckham và vợ đều chưa thẳng thắn khi đề cập đến vụ bê bối ngoại tình. Họ chỉ nhắc lại sự kiện đã qua như một cách giúp cho bộ phim có thêm gia vị. Nhiều người có lẽ đã lãng quên hoặc không còn quan tâm đến scandal cách đây 20 năm.

Song, Beckham vẫn là một bộ phim tài liệu hấp dẫn. Tác phẩm cho người xem thấy rằng cựu danh thủ người Anh không chỉ là một ngôi sao mà còn là người đàn ông của gia đình, luôn đặt vợ và con lên hàng đầu.

Bỏ qua một vài hạn chế, khán giả sẽ có những giây phút thú vị khi xem lại cuộc đời David Beckham, ngay cả khi không quá hâm mộ bóng đá.