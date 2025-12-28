Phim tương tác cùng thần tượng đầu tiên tại Việt Nam lên sóng

"Gõ cửa nhà mỹ nam" có sự tham gia của 5 nghệ sĩ bước ra từ chương trình thực tế "Tân Binh Toàn Năng" gồm: Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Lâm Anh và Phúc Nguyên.

5 nghệ sĩ trẻ sẽ cùng nhau trải nghiệm 3 ngày 2 đêm trong một không gian chung - nơi họ được thư giãn, healing, nấu ăn, chia sẻ cảm xúc và cùng nhau sáng tạo âm nhạc.

Dàn mỹ nam của Tân Binh Toàn Năng được đông đảo fan yêu mến.

Điểm đặc biệt nhất của "Gõ cửa nhà mỹ nam" chính là vai trò của khán giả. Không còn là người xem thụ động, khán giả sẽ nhập vai trở thành một thành viên đặc biệt của nhà chung, trực tiếp đưa ra quyết định, lời khuyên và lựa chọn diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Thông qua định dạng nội dung tương tác, mỗi lựa chọn của khán giả đều ảnh hưởng đến mạch cảm xúc, tương tác và hành trình sinh hoạt của các mỹ nam tại nhà chung.

Trải nghiệm này mang đến cảm giác gần gũi, chân thực, giúp khán giả khám phá đời sống phía sau ánh đèn sân khấu và nhìn thấy những góc rất khác, rất đời của thần tượng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, dù chưa chính thức lên sóng, "Gõ cửa nhà mỹ nam" cũng đã ghi nhận hơn 6.000 lượt theo dõi từ khán giả, phản ánh sự quan tâm và kỳ vọng dành cho bộ phim tương tác cùng thần tượng đầu tiên tại Việt Nam.

Các nghệ sĩ trẻ trong phim "Gõ cửa nhà mỹ nam" trong buổi ra mắt mới đây.

Là 1 trong 5 nghệ sĩ tham gia "Gõ cửa nhà mỹ nam", Hồ Đông Quan cho biết: " Tôi cảm thấy rất hứng thú vì sự độc đáo, sáng tạo của format này, nhất là format khai thác những hình ảnh đời thường, gần gũi từ chính tính cách thật, đời sống thật của các anh em Tân Binh Toàn Năng . Tất cả đều là từ những thói quen, câu chuyện thật được kể đến mọi người" .