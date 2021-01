Phim trường gặp sự cố, Hồ Bích Trâm "tố" nghệ sĩ Tấn Hoàng chỉ lo quay Youtube câu view

Mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải lên kênh Youtube của mình một clip quay lại cảnh hậu trường bộ phim mới do diễn viên Hồ Bích Trâm sản xuất và đóng chính (trong phim, nghệ sĩ Tấn Hoàng vào vai ba của Hồ Bích Trâm).



Nghệ sĩ Tấn Hoàng đang ngồi nói chuyện với mọi người thì bất ngờ một sự cố xảy đến. Căn nhà lợp gỗ được đoàn phim dựng lên làm bối cảnh quay đã bất ngờ đổ sập xuống.

Rất may, thời điểm căn nhà bị sập, không có ai ở trong nên không xảy ra tai nạn nào. Nghệ sĩ Tấn Hoàng vừa nghe tin đã vội chạy tới xem xét tình hình. Anh nói:

"Mới hồi nãy tôi nằm ở trong này xong, vừa đi thì nó sập, may mắn quá. Cũng may là không ai ở trong chứ không thì tai nạn lớn rồi. Trộm vía có người độ cho chứ không là tôi nguy to rồi".

Tuy lo lắng là vậy, nhưng nghệ sĩ Tấn Hoàng vẫn không quên quay Youtube. Cùng lúc đó, đạo diễn phim cũng chạy tới để quay một clip khác cho kênh Youtube của anh. Cả hai cùng bày trò trêu chọc nhau một cách hóm hỉnh, vui vẻ nhằm có nội dung quay Youtube.

Diễn viên Hồ Bích Trâm thấy vậy liền than vãn: "Ba Tấn Hoàng, con đề nghị ba bớt quay Youtube lại giùm con. Bây giờ dù ai là người làm sập đi nữa thì con cũng là người phải đền. Con mới là người khổ đây này.

Đấy, mọi người thấy không, giờ ai cũng làm Youtube. Quay Youtube để làm gì, giờ ổng lo quay Youtube, không lo quay phim nữa".

Được biết, nghệ sĩ Tấn Hoàng mới lập kênh Youtube cách đây không lâu để bắt kịp xu hướng của giới nghệ sĩ. Anh được đạo diễn Khương Dừa tạo kênh cho và chỉ cách làm clip đăng lên. Trong một clip trước đó, Tấn Hoàng nói:

"Nhiều khán giả nói kênh Youtube của tôi lên view nhiều quá, đếm không kịp. Để có được điều này, tôi phải cám ơn khán giả đã yêu thương vào kênh của tôi xem để tôi có thêm thu nhập.

Tôi cũng không bao giờ quên ơn sư phụ Khương Dừa đã tạo kênh Youtube giúp tôi. Tôi chẳng biết gì về làm Youtube đâu nhưng sư phụ Khương Dừa đã chỉ cho tôi và giúp tôi làm Youtube.

Tôi hứa với khán giả là sẽ giữ gìn sức khỏe để phục vụ khán giả lâu dài. Tôi sẽ bớt hút thuốc lại để còn hát cho khán giả nghe".