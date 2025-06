Phim trường của 28 Years Later có một công cụ đặc biệt: một cái giá chứa tới 20 cái iPhone để quay phim

Gần 20 năm trôi qua, thương hiệu phim zombie (thây ma) đình đám 28 Days Later mới có dịp trở lại màn ảnh lớn, với bom tấn mới có tên 28 Years Later. Vẫn là câu chuyện liên quan đến chủng virus đáng sợ “rage”, vẫn là bối cảnh giả tưởng tại một nước Anh tan hoang, tiêu điều bởi sự tàn phá của dịch bệnh, 28 Years Later hứa hẹn sẽ làm sống lại trong khán giả cảm giác hồi hộp, căng thẳng đến tột độ, như cách mà họ từng trải qua khi theo dõi 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007).

Và để chuẩn bị cho màn tái xuất hoành tráng này, đạo diễn/nhà sản xuất Danny Boyle đã quyết định “chơi lớn” khi áp dụng rất nhiều công nghệ làm phim tiên tiến, hiện đại. Trong đó, một số phân cảnh của 28 Years Later sẽ được quay bằng 20 chiếc iPhone - thương hiệu smartphone nổi tiếng của Apple.

iPhone được sử dụng trong quá trình quay 28 Years Later, bom tấn zombie đáng chú ý nhất mùa hè năm nay - Ảnh: Internet.

Trên thực tế, việc đạo diễn Boyle dùng iPhone để quay 28 Years Later đã được tiết lộ vào tháng 9/2024 bởi PetaPixel. Tuy nhiên phải đến tận bây giờ, khoảng 2 tuần trước khi phim công chiếu, trong một buổi phỏng vấn với IGN, ông mới xác nhận thông tin này. Boyle thậm chí còn chia sẻ thêm nhiều chi tiết liên quan đến quá trình ông thực hiện bộ phim, cũng như những ứng dụng đa dạng mà các công nghệ camera khác nhau mang lại để tạo ra các cảnh phim mới mẻ và linh hoạt hơn.

Cụ thể, chia sẻ với IGN, Boyle cho biết dù 28 Years Later không được ghi hình bằng những loại máy quay khổ lớn, tác phẩm hậu tận thế của ông vẫn sẽ được trình chiếu với tỉ lệ khung hình siêu rộng - 2.76 : 1.

“Chúng tôi cho rằng sẽ rất tuyệt vời nếu có thể tận dụng bầu không khí căng thẳng và cảm giác bất an mà phần phim đầu tiên đã tạo ra khi mô tả những người bị nhiễm virus, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến tốc độ và sự hung hăng của họ”, Boyle cho biết, “Nếu thưởng thức phim trên màn ảnh rộng, những cá thể zombie này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn sẽ phải liên tục quan sát, liên tục để ý xung quanh để tránh chúng”.

28 Years Later sẽ được chiếu với tỉ lệ khung hình siêu rộng 27.6 : 1 - Ảnh: Internet.

Đây có thể coi là một sự thay đổi lớn so với 28 Days Later - bộ phim đã mở ra thương hiệu zombie kinh điển này và được ra mắt từ 23 năm trước. Phần phim đầu tiên của Boyle được ghi hình bằng định dạng 4:3 bằng máy quay miniDV, mang đến trải nghiệm chân thực ở thời điểm đầu thập niên 2000, như thể một đoạn phim tài liệu được chính người dân ghi lại khi thảm họa ập đến.

Với 28 Years Later, đạo diễn Boyle tiếp tục áp dụng cách tiếp cận tương tự khi sử dụng hàng loạt mẫu iPhone hiện đại - một trong những loại smartphone được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Dĩ nhiên, chất lượng hình ảnh từ iPhone ngày nay đã vượt xa so với máy quay miniDV của năm 2002, nhưng về ý nghĩa bản chất thì không thay đổi: Boyle muốn đặt khán giả vào bối cảnh giả tưởng với cảm giác siêu chân thực, như thể dịch zombie thực sự xảy ra, và họ đang theo dõi diễn biến thông qua những đoạn video được người khác quay bằng điện thoại vậy.

Không chỉ dừng lại ở việc quay phim bằng iPhone, Boyle và cộng sự lâu năm của ông - đạo diễn hình ảnh Anthony Dod Mantle, còn “chơi lớn” khi tự chế tạo nhiều thiết bị ghi hình phức tạp, hiểu đơn giản thì là một dàn gồm hàng loạt chiếc iPhone gắn cạnh nhau, với phiên bản gồm 8 máy, 10 máy và đỉnh điểm là 20 máy.

“Món đồ chơi” mới này, cộng với các loại máy quay chuyên dụng gắn trên người diễn viên, những bộ cảm biến đặc biệt, flycam và vô số thiết bị khác, sẽ góp phần khắc hoạ chân thật cảm giác mà từng hành động mang lại, qua đó tạo ra trải nghiệm nghiệm nhập vai mới lạ và đỉnh cao hơn.

20 chiếc iPhone đã được sử dụng cùng lúc để quay hiệu ứng bullet-time trong 28 Years Later - Ảnh: Internet.

“Chúng tôi có một dàn gồm 8 chiếc iPhone, rất dễ mang vác và sử dụng bởi một người. Rồi thì dàn gồm 10 chiếc, và 20 chiếc”, Boyle giải thích thêm về sáng kiến của mình, “Tôi thì không thích khoe khoang, nhưng có một cú máy đỉnh nóc ở nửa sau của phim mà chúng tôi đã thực hiện bằng dàn 20 máy. Cứ xem phim đi là bạn sẽ nhận ra ngay. Trông thì có vẻ giống sản phẩm đồ hoạ, nhưng thực ra đó là một cú máy tuyệt vời được thực hiện bằng kỹ thuật này, và nó sẽ khiến bạn như bước vào một thế giới mới, đầy lạ lẫm mà chắc chắn bạn chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy”.

Boyle đùa rằng dàn máy 20 chiếc iPhone đã giúp đội ngũ sản xuất 28 Years Later thực hiện được kỹ thuật “bullet-time phiên bản con nhà nghèo”. Giải thích ngắn gọn 1 chút, “bullet-time” là một kỹ thuật điện ảnh nổi tiếng, trong đó chuyển động của nhân vật chủ thể dường như diễn ra chậm hơn rất nhiều so với bình thường, trong khi tốc độ máy quay lại cao hơn, và góc quay có thể xoay 360 độ quanh chủ thể một cách mượt mà. Điều đó sẽ giúp nhân vật trung tâm trở nên nổi bật và ấn tượng hơn. Cảnh quay bullet-time kinh điển bậc nhất thế giới có lẽ chính là màn né đạn trứ danh của nhân vật Neo trong bom tấn The Matrix.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều camera cùng một lúc trong quá trình ghi hình sẽ giảm tải khối lượng công việc cho đội ngũ hậu kỳ sau này. Kỹ thuật viên dựng phim có thể dễ dàng xác nhận và chọn ra một “suộc” có góc nhìn độc đáo và khác biệt so với phần còn lại để đưa vào bản dựng. Kỹ thuật này cũng có thể dùng để chia nhỏ thời gian (time-slice) và nhanh chóng chuyển đổi giữa các máy quay trong những phân cảnh hành động dồn dập.

Boyle chia sẻ: “Vì đây là một bộ phim kinh dị, chúng tôi đã dùng kỹ thuật này cho các phân cảnh hành động có phần bạo lực một chút để làm nổi bật sức nặng của cảnh đó”.

28 Years Later không chỉ là phần hậu truyện đáng mong đợi của một trong những thương hiệu kinh điển của làng điện ảnh thế giới, mà còn là “tour trình diễn” hàng loạt công nghệ và sự sáng tạo đỉnh cao trong quá trình quay phim. Bộ phim này sẽ chính thức ra rạp vào ngày 20/6 tới đây, với sự góp mặt của những tên tuổi như Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer và Alfie Williams.

Theo PetaPixel