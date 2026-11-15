Phim Trung từng được ĐH Sư Phạm Hà Nội đưa vào nghiên cứu, lỗi hẹn với khán giả Việt Nam

Đây là bộ phim đã hiện diện trong đời sống người Việt suốt hàng chục năm.

Năm 1998, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự ra đời của một trong những bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử: Hoàn Châu Cách Cách. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên khắp châu Á nhờ câu chuyện cung đình hài hước, lãng mạn cùng dàn nhân vật có tính cách sinh động. Đặc biệt, sự xuất hiện của Triệu Vy trong vai Tiểu Yến Tử, Lâm Tâm Như trong vai Hạ Tử Vy và Phạm Băng Băng trong vai Kim Tỏa đã đưa tên tuổi những nữ diễn viên trẻ này lên hàng ngũ ngôi sao được săn đón.

Sức hút của bộ phim được thể hiện qua những con số rating thuộc hàng huyền thoại. Nếu phần một đạt rating trung bình khoảng 47%, đỉnh điểm 62,8%, thì phần hai còn tạo nên kỳ tích lớn hơn với rating trung bình vượt 54%, có tập chạm mốc 65,95%. Thành tích này đưa Hoàn Châu Cách Cách 2 trở thành bộ phim truyền hình có rating cao nhất trong lịch sử truyền hình Trung Quốc tính theo những số liệu thống kê được ghi nhận, và vẫn chưa bị một tác phẩm truyền hình nào phá vỡ trong hơn 20 năm qua.

Tại Việt Nam, Hoàn Châu Cách Cách cũng từng tạo nên cơn sốt khó quên vào cuối thập niên 1990. Cứ đến giờ phim phát sóng, nhiều gia đình lại quây quần trước màn hình, trẻ nhỏ tranh nhau hóa thân thành Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy, còn những câu thoại, ca khúc trong phim trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X, 9X. Sức ảnh hưởng của tác phẩm lớn đến mức các diễn viên chính nhanh chóng trở thành những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam, đặc biệt là bộ đôi Triệu Vy - Lâm Tâm Như.

Thời điểm ấy, hình ảnh Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, Kim Tỏa hay Ngũ A Ca xuất hiện dày đặc trên các ấn phẩm dành cho trẻ em. Từ bìa vở, giấy dán tường, sổ lưu bút, thước kẻ, hộp bút, cặp sách đến những bộ sticker nhiều màu sắc, đâu đâu cũng có thể bắt gặp gương mặt của dàn diễn viên. Bộ phim còn tạo ra một thị trường ăn theo khá sôi động với băng hình, đĩa nhạc, báo chí, truyện và các ấn phẩm in hình nhân vật. Những tấm sticker có hình Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy từng được trẻ em sưu tầm, trao đổi và dán kín sách vở, tủ quần áo.

Sức hút của tác phẩm còn lan sang cả những trò chơi hóa trang và thị hiếu thời trang của trẻ nhỏ. Một nghiên cứu của Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội về ảnh hưởng của phim truyền hình trong đời sống người Việt ghi nhận Hoàn Châu Cách Cách là một trong những tác phẩm tạo ra trào lưu tiêu dùng đồ chơi ăn theo phim. Những bộ trang phục cổ trang, kiểu tóc và cách hóa thân thành nhân vật trên màn ảnh trở thành một phần ký ức của nhiều đứa trẻ thời đó. Không ít cô bé từng mơ được mặc trang phục giống Hạ Tử Vy, còn Tiểu Yến Tử với tạo hình tinh nghịch, hai búi tóc đặc trưng lại trở thành hình mẫu được bắt chước rộng rãi.

Điều đặc biệt là cơn sốt ấy không chỉ tồn tại trong vài tháng phát sóng. Nhiều năm sau, mỗi lần Hoàn Châu Cách Cách được chiếu lại, khán giả Việt Nam vẫn dành sự quan tâm lớn cho bộ phim. Vào năm 2013, tức 15 năm sau lần phát sóng đầu tiên, tác phẩm vẫn khiến nhiều người chờ đợi mỗi tối để theo dõi.

Ít ai nhớ rằng, vào năm 2001, Triệu Vy và Lâm Tâm Như sang Việt Nam để tham gia chương trình nghệ thuật Xuân 2001 diễn ra tại Công viên Tao Đàn. Sự xuất hiện của hai nàng cách cách khiến sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người hâm mộ. Hàng nghìn khán giả tập trung chờ đón, tặng hoa và mong được tận mắt nhìn thấy những thần tượng từng gắn bó với tuổi thơ mình. Hai nữ diễn viên còn ghé thăm làng trẻ SOS tại Gò Vấp, trao tặng 20 triệu đồng và 220 vé xem chương trình Xuân 2001. Khi được hỏi liệu có muốn trở lại Việt Nam hay không, Triệu Vy và Lâm Tâm Như cùng đưa ra câu trả lời vô cùng hào hứng: "Nhất định sẽ trở lại. Chúng tôi rất thích đóng phim ở Việt Nam".

Lời hứa ấy từng khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, nhất là khi hai nữ diễn viên còn bày tỏ mong muốn có cơ hội thực hiện những cảnh quay tại Việt Nam. Thế nhưng, hơn hai thập kỷ trôi qua, điều khán giả chờ đợi vẫn chưa trở thành hiện thực. Triệu Vy quả thực đã quay lại Việt Nam vào tháng 12/2001, chỉ khoảng 10 tháng sau chuyến đi đầu tiên. Lần này, cô xuất hiện một mình trong chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Hoa Sứ Giả Hữu Nghị diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy vào đêm Giáng sinh, còn Lâm Tâm Như không đồng hành cùng cô.

Trong khi đó, lời hẹn trở lại của Lâm Tâm Như vẫn là một dấu hỏi. Sau chuyến ghé thăm TP.HCM năm 2001, người đẹp sinh năm 7X chưa một lần trở lại Việt Nam. Nữ diễn viên sau này vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất, sản xuất phim và trở thành một trong những gương mặt có vị trí riêng tại làng giải trí Hoa ngữ. Dẫu vậy, với những khán giả từng đứng chờ hai nàng cách cách ở sân bay Tân Sơn Nhất năm ấy, câu nói "nhất định sẽ trở lại" của Hạ Tử Vy có lẽ vẫn là một lời hẹn còn bỏ ngỏ.