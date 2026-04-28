HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phim Trung Quốc hay thế này không chiếu sớm là tội ác: Khi nam nữ chính hôn nhau, sự lãng mạn tuyệt đối ra đời

Thu Phong |

Bộ phim Trung Quốc này có cặp đôi chính quá hợp nhau, thực sự rất đáng để mong chờ.

Mới đây, bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã chính thức đóng máy. Những hình ảnh đậm và video tư liệu đóng máy đã được phát hành, khiến người hâm mộ xao xuyến không thôi. Hiện lên trước mắt khán giả là những khung hình đậm chất lãng mạn, khiến những ai xem được không khỏi xao xuyến, nóng lòng được thưởng thức bộ phim.

- Ảnh 1.

Những tấm poster mang vibe lãng mạn Hàn của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là dự án phim ngôn tình hiện đại do Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt đóng chính. Câu chuyện phim là hành trình chữa lành, sưởi ấm trái tim lẫn nhau giữa Trịnh Vũ và Trần Nghiên Chu.

Trịnh Vũ là một cô gái có gia cảnh nghèo khó. Nhà cô mang nợ, mẹ lại đau ốm, Trịnh Vũ vừa phải đi học vừa phải vất vả đi làm để trang trải cuộc sống. Cũng vì kinh tế gia đình, cô nàng rất quyết tâm để giành lấy học bổng "Giải thưởng sức sống".

Dẫu vậy, Trịnh Vũ vấp phải sự cạnh tranh đến từ Trần Nghiên Chu. Anh chàng này mới tạm nghỉ học 1 năm để chữa bệnh, thế nhưng vừa trở lại đã trở thành thủ khoa chuyên ngành. Thế nhưng cô không thể ngờ rằng, chàng trai mà cô xem là đối thủ, sau này sẽ trở thành người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình.

- Ảnh 5.

Màn kết hợp giữa Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây thực sự rất đáng chờ đợi.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Nói về bộ đôi diễn viên chính của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, thực tế cả Đổng Tư Thành lẫn Dương Siêu Việt đều không phải những ngôi sao lưu lượng lớn ở Cbiz. Dẫu vậy, từ những hình ảnh leak trên phim trường cũng như tư liệu đoàn phim cung cấp, có thể thấy Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây thực sự là một dự án rất đáng để kỳ vọng.

- Ảnh 9.

Chemistry tuyệt vời của cặp đôi trong một cảnh tình cảm giữa hai nhân vật.

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Ở cảnh leak này, cả hai đều cho thấy diễn xuất tự nhiên và ăn ý với nhau.

Từng khung hình đều mang gam màu lãng mạn ấn tượng và có gì đó rất vibe Hàn Quốc. Hơn nữa, Đổng Tư Thành cùng với Dương Siêu Việt cũng rất đẹp đôi, tạo chemistry rất tốt với nhau. Ở cảnh hôn, Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt đã cùng nhau mang đến chất lãng mạn khiến netizen thích mê.

Còn nhớ hồi năm ngoái khi Ngũ Phúc Lâm Môn lên sóng, Đổng Tư Thành đã dành được không ít sự chú ý từ khán giả xem phim với vai Dương Tiện. Thậm chí, sẽ là không quá nếu nói anh là cái tên "thắng lớn" bậc nhất trong dàn cast. Về phần Dương Siêu Việt, dù từng bị dán nhãn người đẹp diễn kém nhưng ở các dự án gần nhất, cô nàng đã cho thấy sự tiến bộ. Các vai Địch Miểu trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hay Khương Lê trong Mặc Vũ Vân Gian đã khiến khán giả nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

Tags

phim trung quốc

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
00:39
00:54
00:34
01:02
00:54
01:18
00:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại