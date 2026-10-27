Phim Trung Quốc gây choáng với cảnh 18+ dài 7 phút: Nữ chính đẹp vô cùng, nóng bỏng thách thức mọi giới hạn

Bộ phim Trung Quốc này đang gây chú ý vì có nhiều cảnh nóng với độ táo bạo chưa từng thấy.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Thành Phố Rực Rỡ đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, khó đoán và đầy kịch tính, tác phẩm TVB còn gây xôn xao vì những cảnh 18+ cực kỳ táo bạo, được đánh giá là hiếm thấy trên màn ảnh truyền hình Hong Kong.

Thành Phố Rực Rỡ đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Trong đó, đáng chú ý hơn cả là phân cảnh bán khỏa thân kéo dài tới 7 phút của Trương Hy Văn. Đây được xem là cảnh quay nóng bỏng, táo bạo nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp.

Trong phân đoạn này, nhân vật Vương Tuyết Oánh do Trương Hy Văn thể hiện bị làm nhục, phải cởi bỏ trang phục đến mức chỉ còn một chiếc nội y. Đặc biệt, đoàn phim sử dụng kỹ thuật one-shot, tức quay liên tục trong một cú máy không cắt cảnh, khiến yêu cầu về diễn xuất và sự phối hợp giữa các thành viên trở nên vô cùng khắt khe.

Bộ phim có nhiều cảnh 18+ cực kỳ táo bạo, trong đó bao gồm cảnh nóng dài tới 7 phút của nữ chính Trương Hy Văn.

Thông thường, những cảnh quay 18+ là cơ hội để các nữ diễn viên phô diễn vẻ đẹp hình thể và sức quyến rũ của mình. Trương Hy Văn cũng sở hữu nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng vô cùng nóng bỏng, nhưng với phân cảnh đặc biệt này, yếu tố gợi cảm rõ ràng không phải mục đích quan trọng nhất. Thay vào đó, điều mà cô và ê-kíp muốn truyền tải là nỗi đau, sự tủi nhục cùng những giằng xé tâm lý của Vương Tuyết Oánh, qua đó đẩy sự kịch tính của bộ phim lên cao trào.

Trong phim, cô đảm nhận vai Vương Tuyết Oánh, người con dâu đầy toan tính của gia tộc họ Quan. Khán giả đang tò mò không biết điều gì xảy ra khiến Vương Tuyết Oánh rơi vào cảnh vô cùng tủi nhục.

Với mức độ táo bạo thách thức giới hạn của phim truyền hình TVB, việc nó có được xuất hiện trên sóng truyền hình hay không vẫn là một dấu hỏi. Nhà sản xuất Trần Duy Quán cho biết quyết định cuối cùng thuộc về TVB, đồng nghĩa với việc cảnh quay được xem là táo bạo nhất sự nghiệp Trương Hy Văn vẫn chưa chắc có thể đến với khán giả một cách trọn vẹn. Mọi thứ càng trở nên chênh vênh hơn trong bối cảnh Thành Phố Rực Rỡ hiện đang vấp phải tranh cãi vì các cảnh khỏa thân của Trần Oánh và nhận tới 25 đơn khiếu nại.

Cảnh nóng của Trương Hy Văn chưa chắc được phát sóng trong bối cảnh cảnh khỏa thân trước đó của Trần Oánh khiến phim nhận tới 25 đơn khiếu nại.

Ban đầu, thực tế Trương Hy Văn từng từ chối thực hiện phân cảnh vì cảm thấy không thoải mái với yêu cầu bán khỏa thân. Việc phải ghi nhớ lượng lớn lời thoại và diễn liên tục càng khiến thử thách trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, cô đã đồng ý và hy vọng khán giả được chứng kiến thành quả của cả ê-kíp.

Các diễn viên xuất hiện tại sự kiện quảng bá phim Thành Phố Rực Rỡ.

Mới đây, tại sự kiện quảng bá phim cùng Ngô Trác Hy, Trần Oánh, Cao Hải Ninh, Tưởng Tổ Mạn và Giang Mỹ Nghi, Trương Hy Văn chia sẻ:

"Cảnh quay này thực ra không đơn thuần là chuyện có cởi quần áo hay không, mà quan trọng hơn là diễn biến tâm lý và cảm xúc của nhân vật. Phân đoạn kéo dài 7 phút, với 5 trang lời thoại. Việc quay từng cảnh riêng lẻ và quay một mạch không cắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một cảnh quay liền mạch đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mọi khâu đều phải phối hợp ăn ý và chính xác. Chúng tôi đã mất vài tiếng để tập dượt, rồi lại dành thêm vài tiếng nữa để quay chính thức.

Còn về việc đây có phải là giới hạn trong những cảnh quay táo bạo của tôi hay không, điều đó còn tùy thuộc vào yêu cầu của kịch bản và việc cảnh quay có thực sự cần thiết cho câu chuyện hay không".

Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn cùng trả lời phỏng vấn truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho phim Thành Phố Rực Rỡ. Trong phim, hai người đóng vai vợ chồng.

Ngô Trác Hy cũng có mặt tại hiện trường khi phân cảnh này được thực hiện, và anh dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp của Trương Hy Văn, đồng thời đánh giá cao kết quả cuối cùng của cảnh quay. Khi được hỏi có đưa ra lời khuyên nào cho bạn diễn hay không, nam diễn viên cho biết bản thân không phải bậc tiền bối như Trương Trí Lâm, cũng không phải nhà sản xuất. Hơn nữa, với tư cách một diễn viên nam, anh cho rằng mình càng không ở vị trí phù hợp để đưa ra lời khuyên cho Trương Hy Văn trong tình huống nhạy cảm như vậy.