Phim Tết vừa chiếu đã đá hết bom tấn khác ra “mé mương”: Nữ chính ngắm 1000 lần vẫn đẹp, chưa xem thì xem gấp

Trong dịp Tết 2026, Em Xinh Tinh Quái (tựa Anh: Pretty Crazy) đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi lên sóng đài tvN. Trong ngày 18/2, tức mùng 2 Tết, tác phẩm do Yoona và Ahn Bo Hyun đóng chính đã leo top 1 rating trong số tất cả các chương trình trên hệ thống truyền hình cáp chuyên biệt trả phí.

Cụ thể, phim ghi nhận rating 2,661% trên toàn quốc với hơn 653.000 lượt xem. Đây là một thành tích rất đáng nể, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ phim cũng như cặp đôi diễn viên chính. Thực tế, trước khi gây sốt trong ngày mùng 2 Tết, Em Xinh Tinh Quái cũng từng đạt được những thành công đáng kể khi phát hành tại rạp hồi tháng 7 năm ngoái.

Em Xinh Tinh Quái dẫn đầu rating và view ngày mùng 2 Tết trong số tất cả các chương trình trên hệ thống truyền hình cáp chuyên biệt trả phí.

Trong bộ phim Em Xinh Tinh Quái, Yoona đảm nhận vai nữ chính Seon Ji, một cô thợ làm bánh ngọt đáng yêu đang nuôi ước mơ trở thành pâtissier chuyên nghiệp. Dẫu vậy, Seon Ji mang trong mình một bí mật mà ngay cả cô cũng không hề hay biết. Cụ thể, Seon Ji đang bị dính lời nguyền, khiến cô biến thành một "nữ quỷ" khó kiểm soát mỗi khi đêm xuống. Ban ngày, Seon Ji hoàn toàn không nhớ gì về phiên bản ban đêm cùng những hành động thất thường của mình.

Một đêm hè nọ, "Seon Ji ban đêm" tình cờ va phải anh chàng nam chính Gil Gu do Ahn Bo Hyun thủ vai. Đây là người hàng xóm vụng về và đang rơi vào cảnh thất nghiệp. Thế nhưng ở anh, gia đình Seon Ji nhìn thấy một "cơ hội vàng" nên đã thuê Gil Gu làm ca đêm để trông chừng cô.

Gil Gu thầm thương trộm nhớ Seon Ji phiên bản ban ngày, nhưng rồi mỗi khi đêm xuống, anh phải chật vật xoay xở với Seon Ji phiên bản ban đêm. Vì tình yêu dành cho Seon Ji, Gil Gu quyết tâm tìm cách hóa giải lời nguyền, giúp cả hai phiên bản của cô gái ấy có thể tìm được tương lai thuộc về riêng mình.

Em Xinh Tinh Quái ghi điểm mạnh mẽ nhờ nội dung hài hước, giàu tính giải trí. Không chỉ vậy, cặp đôi chính tạo phản ứng hóa học tốt. Cả hai đều có nhan sắc đẹp mê, nhất là Yoona - người luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc xứ Kim Chi. Tất cả những điều này biến Em Xinh Tinh Quái trở thành lựa chọn đầy thú vị trong dịp Tết 2026.