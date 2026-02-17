Phim Tết mới chiếu 7 tiếng đã kiếm 1500 tỷ: Nam chính tấu hài cực đỉnh, đứng im cũng khiến khán giả cười mệt

Theo Sina, dịp Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm mà các bom tấn điện ảnh Trung Quốc cạnh tranh phòng vé mãnh liệt. Trong đó, dự án Phi Trì Nhân Sinh 3 (Tiếng Anh: Pegasus 3 ) nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Phi Trì Nhân Sinh 3 hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé, chỉ sau 7 tiếng công chiếu chính thức đã đạt doanh thu hơn 400 triệu NDT (hơn 1.500 tỷ VNĐ). Phim chiếm tới 48,6% trong tổng số doanh thu của tất cả các phim chiếu dịp Tết, trong khi đó, tỷ lệ suất chiếu cũng đứng đầu với hơn 30%. Tác phẩm được dự đoán sẽ đạt được 600 triệu NDT trong ngày đầu tiên của năm mới. Nhìn vào độ tăng trưởng doanh thu của Phi Trì Nhân Sinh 3 , các chuyên gia dự đoán phim sẽ đạt khoảng 4,4 tỷ NDT sau khi kết thúc quá trình chiếu rạp.

Phi Trì Nhân Sinh 3 vượt mốc 400 triệu NDT, trong khi các phim khác chỉ mới hơn 160 triệu NDT.

Theo QQ , sức hút của Phi Trì Nhân Sinh 3 vẫn chủ yếu đến từ cái tên Thẩm Đằng - vua hài Trung Quốc, ông vua phòng vé xứ Trung hiện tại. Theo thống kê của Maoyan, tổng doanh thu phòng vé tích lũy của Thẩm Đằng lên tới 37 tỷ NDT.

Đối với khán giả, Thần Đằng như một người bạn dễ thương may mắn mà họ muốn gặp vào dịp đầu năm. Khán giả thường sẵn sàng mua vé xem bất kỳ bộ phim Tết Nguyên đán nào có nam diễn viên tham gia. Bên cạnh đó, với sự thành công từ hai phần đầu - đã đạt tổng doanh thu 5 tỷ NDT và dàn diễn viên cũ, Phi Trì Nhân Sinh 3 khó có thể có doanh thu phòng vé kém.

Thẩm Đằng là nam châm thu hút khán giả tới rạp

Một số khán giả đã thưởng thức bộ phim chia sẻ phần 3 có cách kể chuyện không mới, dù người xem biết rằng nam chính sẽ giành chiến thắng, nhưng quá trình vượt qua khó khăn thử thách vẫn rất hấp dẫn. Đạo diễn Hàn Hàn thành công trong việc xây dựng không khí hồi hộp căng thẳng cho người xem, đồng thời cảm xúc vỡ òa vào những giây phút cuối. Các cảnh đua xe rất hấp dẫn, mỗi khung hình đều bùng cháy cảm xúc.

Những năm qua tại Trung Quốc, Thẩm Đằng là cái tên bảo chứng chất lượng phim và doanh thu phòng vé. Nhiều khán giả khẳng định chỉ thấy tên của Thẩm Đằng họ nhất định sẽ xem phim. "Thẩm Đằng hiện tại giống như viên thuốc thần thu hút người xem", Sina viết.

Thẩm Đằng xứng danh ông hoàng phòng vé Trung Quốc

Phi Trì Nhân Sinh có nội dung kể về tay đua kỳ cựu Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), từng là huyền thoại trên đường đua nhưng vì phạm lỗi đã bị tước giấy phép 5 năm. Sau khi mất bằng lái, Trương Trì mưu sinh bằng nghề bán cơm chiên để nuôi con trai. Nhưng sau đó, anh quyết tâm trở lại đường đua dù gặp nhiều thách thức từ các ngôi sao trẻ. Trong phần 3, Trương Trì được mời lên đội tuyển đua xe quốc gia làm nhận vai trò đội trưởng. Lúc này, anh không chỉ phải đối đầu với con người mà còn phải vượt qua công nghệ AI tiên tiến.

Ngoài Thẩm Đằng, phần 3 còn có sự tham gia của dàn diễn viên nam hùng hậu như Hoàng Cảnh Du, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính, Trương Tân Thành, Hồ Tiên Hú...

Phim có nội dung về đua xe, khiến khán giả phấn khích dịp đầu năm

Dàn diễn viên của Phi Trì Nhân Sinh 3 hùng hậu không kém các đối thủ cạnh tranh dịp Tết năm nay

Thẩm Đằng là ngôi sao sáng mỗi mùa phim Tết. Một số tác phẩm nổi bật của nam diễn viên có thể kể đến Mãn Giang Hồng thu về 4,544 tỷ NDT là quán quân mùa phim Tết 2023, có điểm chất lượng trên Douban đạt 7/10. Phi Trì Nhân Sinh 2 đạt doanh thu 3,3 tỷ NDT, điểm Douban 7,7/10 là á quân mùa phim Tết 2024. Xin chào, Lý Hoán Anh là một hiện tượng phòng vé Trung Quốc, đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 5,3 tỷ NDT (hơn 848 triệu USD). Độc Hành Mặt Trăng đạt doanh thu 3,1 tỷ NDT là quán quân phòng vé mùa hè 2023. Tháng 7/2024, bộ phim Bắt Búp Bê (Trảo Oa Oa) cũng thu về tới 3,3 tỷ NDT.