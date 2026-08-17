Phim hoạt hình bị chê thậm tệ bỗng gây sốt phòng vé

Từ bộ phim hoạt hình Trung Quốc có doanh thu thảm hại sau những ngày đầu công chiếu, "Ngưu lai" bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ làn sóng chê bai và tâm lý tò mò của khán giả. Ê-kíp sản xuất chỉ có hai người, kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau.

Một bộ phim hoạt hình nội địa Trung Quốc có chất lượng hình ảnh bị nhiều khán giả chê thô sơ bất ngờ trở thành hiện tượng phòng vé. Sau 10 ngày đầu công chiếu chỉ thu về khoảng 7.700 NDT, phim bất ngờ được chú ý nhờ làn sóng bàn luận trên mạng xã hội, đưa doanh thu tăng chóng mặt.

Đến 11h ngày 17/8, tổng doanh thu phòng vé của phim đã vượt 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng).

Số phận kỳ lạ của bộ phim bị chê thậm tệ

Bộ phim hoạt hình 3D Ngưu lai ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 5/8. Trong thời gian đầu, phim gần như không được quảng bá, không có trailer xuất hiện rộng rãi trên mạng và ngoài một số ít bài đánh giá, khán giả hầu như không tìm thấy hình ảnh liên quan.

Theo số liệu được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, trong tuần đầu công chiếu, doanh thu của phim chỉ hơn 7.000 NDT. Sau 10 ngày, phim mới thu được 7.711 NDT (khoảng 28 triệu đồng).

Sau khi lượng thảo luận tăng mạnh, các rạp bắt đầu bổ sung suất chiếu cho Ngưu lai.

Bước ngoặt xuất hiện từ ngày 14/8, khi nhiều người xem bắt đầu đăng lên mạng xã hội những nhận xét và hình ảnh về bộ phim. Phần tạo hình, mô hình 3D và chất lượng hình ảnh bị nhiều người mô tả là thô sơ, trong khi nội dung bị nhận xét thiếu logic, chỉ hợp với trẻ em.

Nhưng chính những lời chê bai lại khiến Ngưu lai được chú ý. Nhiều khán giả mua vé với tâm lý tò mò, muốn trực tiếp xem bộ phim được bàn luận trên mạng “tệ đến mức nào”. Các chủ đề liên quan nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên các nền tảng Trung Quốc.

Sau khi lượng thảo luận tăng mạnh, các rạp bắt đầu bổ sung suất chiếu. Ngày 15/8, doanh thu một ngày của Ngưu lai tăng lên 717.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng), trong khi số suất chiếu từ chưa tới 5 suất đã tăng lên hơn 1.700 suất. Một số rạp còn khóa các ghế theo hình chữ "ngưu" trên sơ đồ đặt vé để thu hút sự chú ý.

Đến 11h ngày 17/8, tổng doanh thu phòng vé của phim đã vượt 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng).

Tại Thượng Hải, nhiều rạp bố trí suất chiếu cho phim với tỷ lệ lấp đầy tương đối cao, một số phòng chiếu nhỏ thậm chí gần kín chỗ. Trên mạng xã hội, người dùng liên tục sáng tạo các poster chế và cách chơi chữ liên quan đến bộ phim, biến Ngưu lai thành một chủ đề giải trí trên mạng.

Bloomberg nhận định sự nổi tiếng ngoài dự kiến của Ngưu lai cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của sự chú ý trên mạng xã hội đối với hành vi của người tiêu dùng Trung Quốc, ngay cả khi sự chú ý đó bắt nguồn từ những đánh giá tiêu cực.

Theo dự báo từ nền tảng thống kê phòng vé Maoyan Professional, doanh thu cuối cùng của phim có thể đạt khoảng 19 triệu NDT (khoảng 74 tỷ đồng), đưa tác phẩm lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng doanh thu phim hoạt hình nội địa Trung Quốc năm 2026.

Tuy nhiên, hiện tượng này cũng gây tranh luận. Một số người cho rằng việc bỏ tiền mua vé chỉ để “xem cho biết” có thể khuyến khích những tác phẩm chất lượng thấp.

Trong một buổi chiếu tại Bắc Kinh vào ngày 15/8, khi phần giới thiệu nhân sự hiện lên, cả rạp đã ngỡ ngàng, dành những tràng pháo tay cho biên kịch và đạo diễn.

Một khán giả mô tả trải nghiệm tại rạp: “Xem phim một tiếng, cười nguyên một tiếng. Người khác cười nên tôi cũng cười theo, dù cũng chẳng biết đang cười chuyện gì, nhưng trong một tiếng đó hoàn toàn quên đi áp lực công việc và cuộc sống".

Hiện tượng kỳ lạ của phim tạo nên những dấu mốc chưa từng có trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh tại thị trường Trung Quốc, cho thấy khán giả giờ đây có những tiêu chuẩn lựa chọn giải trí hoàn toàn khác biệt, khó dự đoán.

Biên kịch kiêm luôn sáng tác, hát nhạc phim

Ngưu lai dài 86 phút, kể về hành trình trưởng thành của một chú trâu.

Điều gây chú ý là ê-kíp sáng tạo chủ chốt của phim chỉ gồm hai người là Xin Yumeng và Sun Lifang. Xin Yumeng đảm nhiệm vai trò đạo diễn cùng nhiều công việc khác như tạo mô hình, hoạt họa, dựng phim và lồng tiếng.

Biên kịch Sun Lifang cũng tham gia lồng tiếng, sáng tác lời, nhạc và thể hiện ca khúc trong phim.

Nhiều rạp phim thiết kế những poster phim rất thô sơ nhưng lại hút khán giả.

Đơn vị đứng tên sản xuất phim là Công ty TNHH Truyền thông điện ảnh và văn hóa Đại Liên Cảnh Viên, có vốn đăng ký chỉ 100.000 NDT (khoảng 390 triệu đồng).

Tiền thân của doanh nghiệp này là công ty hoạt động trong lĩnh vực trang trí nội thất. Đến tháng 7/2021, công ty đổi tên và chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, bổ sung các ngành nghề như dịch vụ sản xuất phim và sáng tác văn học nghệ thuật. Bộ phim được lập hồ sơ dự án vào năm 2021, nhận giấy phép công chiếu năm 2024.

Trước những tranh luận về chất lượng tác phẩm, đạo diễn Xin Yumeng lên tiếng trên tài khoản Weibo chính thức: “Đây là tác phẩm mất 5 năm để hoàn thiện, do tôi và mẹ từng chút một trau chuốt nên. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của một bộ phim hoạt hình thương mại dành cho hệ thống rạp đã trưởng thành, vẫn còn rất nhiều chỗ thô sơ và thiếu sót".

Nhiều nguồn tin cho biết ê-kíp làm phim đã nhận được lời mời tham gia chương trình Gala Tết Nguyên đán từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu.