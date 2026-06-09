Phim Hàn Quốc đứng đầu 25 quốc gia, giáo viên tự tử ngoài đời thật

Bộ phim "Teach You A Lesson" gây chấn động khi ra mắt với thành tích ấn tượng. Đồng thời, những câu chuyện hậu trường cũng khiến người xem xúc động.

Theo Yonhap News , tác phẩm truyền hình Teach You A Lesso n (Tựa Việt: Bài học đáng đời ) do dàn diễn viên Kim Mu Yeol, Jin Ki Joo, Lee Sung Min, Pyo Ji Hoon đóng chính vừa lên sóng trên Netflix đã trở thành phim Hàn Quốc được nhắc tới nhiều nhất hiện nay. Phim đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 10 series được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc trên Netflix tại 25 quốc gia.

Nhóm nhân viên từ Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm chuyên giải quyết các vụ việc gây chấn động tại các trường học ở Hàn Quốc.

Họ không ngần ngại ra tay với các học sinh hư, hoặc tìm cách trả đũa những phụ huynh tác quái.

Tác phẩm được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng xoay quanh tổ chức đặc biệt thuộc Bộ Giáo dục chuyên xử lý những vụ việc vượt ngoài khả năng của nhà trường. Trái ngược với cách giải quyết các vấn nạn học đường một cách ôn hòa trong những tác phẩm trước, Teach You A Lesson không đi theo hướng sử dụng phương pháp nhân văn để cảm hóa học sinh mà dùng bạo lực để khắc chế bạo lực.

Phim còn đề cập đến các vấn đề nhức nhối, từng gây tranh cãi trong xã hội Hàn Quốc như phụ huynh lạm quyền, giáo viên biến chất, bạo lực mạng, cá độ hay tội phạm vị thành niên.

Phim thu hút người xem bởi những màn đối đầu căng thẳng giữa các nhân viên của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm với nhóm học sinh hư hỏng hay những bậc phụ huynh yêu sách.

Khán giả thỏa mãn khi họ bị dạy dỗ theo đúng cách mà họ đã đối xử tệ bạc với các học sinh khác.

Khán giả thỏa mãn khi xem những màn lấy ác trị ác, lấy bạo lực trị bạo lực trong phim.

Ngoài ra, Teach You A Lesson còn khai thác nội dung từ vụ án có thật, khi cô giáo bị phụ huynh gây sức ép tới mức tự vẫn.

Cụ thể, năm 2023 một giáo viên tại trường tiểu học Seoi, quận Seocho, Seoul tên Kim Eun Ji đã quyết định ra đi mãi mãi sau thời gian dài bị phụ huynh gây áp lực quá mức.

Sự việc bắt đầu khi cô giáo xử lý vụ án một học sinh dùng bút chì để cào vào trán một học sinh khác. Tuy nhiên, nhóm phụ huynh liên tục phàn nàn về học sinh hư và các vấn đề khác trong lớp học khiến cô giáo chịu áp lực quá lớn, cuối cùng tự vẫn trong lớp học.

Cái chết của cô đã khiến công chúng Hàn Quốc dậy sóng, 350.000 người bao gồm giáo viên, sinh viên sư phạm và người dân tham gia vào một cuộc biểu tình quy mô lớn trước Quốc hội Hàn Quốc để yêu cầu điều tra thêm về vụ án này.

Sau đó, chính phủ Hàn Quốc phải công nhận cô Kim Eun Ji tử vong trong khi thi hành công vụ do phải chịu áp lực lớn từ các vấn đề liên quan tới công việc. Họ cũng ra một chính sách được gọi là "Đạo luật đặc biệt về nâng cao địa vị giáo viên và bảo vệ hoạt động giáo dục", để bảo vệ người làm nghề dạy học.

Phim sử dụng những câu chuyện có thật về vụ án giáo viên ra đi vì áp lực của phụ huynh để cảnh tỉnh công chúng.

Tuy nhiên, tác phẩm đã sửa lại một cái kết có hậu hơn dành cho cô giáo.

Trong phim, tình tiết này được đưa vào tập 5, nhưng cô giáo đã được cứu, người phụ huynh liên tục nhắn tin làm phiền và gây áp lực cho cô giáo cũng bị trừng trị.

Nhờ những tình tiết các giáo viên và học sinh bị bắt nạt học đường được bảo vệ nên Teach You A Lesson được đánh giá là tác phẩm giàu tính nhân văn, không chỉ đem lại sự sảng khoái khi giải trí cho khán giả mà còn thỏa mãn lòng chính nghĩa của mỗi người.

Điều hấp dẫn là Teach You A Lesson nói lên nỗi lòng của những nhân vật yếu thế trong trường học, khẳng định quyền được học tập một cách công bằng của mỗi học sinh, quyền được dạy học của giáo viên, mà không bị quyền lực của học sinh hay sức ép từ phụ huynh lấn át. Đồng thời, còn nêu rõ thông điệp: không chỉ có học sinh mà các giáo viên cũng là đối tượng được bảo vệ trong môi trường sư phạm.

"Xem mấy đoạn ngắn của phim thấy rất cuốn. Phim đã hiện thực hóa những điều mình từng tưởng tượng nên xem giải tỏa bức xúc cực kỳ", "Tập 5 về mấy phụ huynh hách dịch xem cuốn dã man", "Hay thật sự, ngoài đời mà cũng có một tổ chức chuyên đi trị mấy đứa học sinh đầu gấu như này thì tốt biết mấy", "Phim đúng là liều thuốc giải tỏa giữa cái thực tế ngột ngạt này", "Phim làm tốt mà, cải biên rất khéo. Phản ứng trên Instagram hay YouTube đều tốt cả. Kim Moo Yeol tìm được vai diễn để đời rồi", "Rất hay. Thấy bọn xấu bị xử lý nên hả dạ", khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự yêu thích với chủ đề và diễn viên của phim.