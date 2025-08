Phim Hàn "chạm đáy xã hội" với rating 0%, nam chính đã xấu còn hơn nữ chính 23 tuổi thì ai cứu nổi

Tối 2/8, Channel A lên sóng tập đầu tiên của bộ phim mới My Lovely Journey mở màn bằng một cái tát đau điếng vào kỳ vọng của nhà đài. Theo Nielsen Korea, rating tập 1 chỉ đạt 0,6%, trở thành mức thấp nhất trong số các phim truyền hình Hàn phát sóng năm 2025 tính đến hiện tại.

Về nội dung, phim được giới thiệu là thể loại healing nhẹ nhàng, xoay quanh hành trình trưởng thành và chữa lành của một cựu idol thất thế. Tuy nhiên, khán giả lại có vẻ không mấy quan tâm đến thông điệp đẹp đẽ ấy, một phần vì diễn biến chậm, nhưng phần lớn do... nam chính Yoo Joon Sang bị cho là quá già lại còn chênh lệch 23 tuổi so với nữ chính Gong Seung Yeon.

Nam và nữ chính xuất hiện trong tập 1

Tập 1 của phim giới thiệu đến khán giả Kang Yeo Reum (Gong Seung Yeon) là cựu idol một thời chưa từng được nổi bật, hiện đang làm phóng viên du lịch cho chương trình "One Day Travel". Dù luôn tươi cười và nhiệt huyết, cô vẫn âm thầm lo sợ tương lai khi chương trình mà cô gắn bó suốt 5 năm bất ngờ bị hủy.

Tập phim mở đầu bằng cảnh quay Yeo Reum cố gắng hoàn thành buổi ghi hình giữa thời tiết khắc nghiệt. Cô bị ép uống loại nước thảo mộc lạ khiến dị ứng, môi sưng, nói ngọng và toàn bộ sự việc bị đưa lên sóng một cách đầy hài hước, khiến hình ảnh cô bị chế giễu nặng nề. Kết quả: chương trình bị cắt sóng, cô bị xem như “trò hề truyền hình”. Quản lý của cô là O Sang Sik (Yoo Joon Sang) đã tìm đến nhà đài phản đối, nhưng bị đổ lỗi ngược. May mắn thay, biên tập viên Lee Yeon Seok (Kim Jae Young) tung ra đoạn video gốc chứng minh lỗi thuộc về đạo diễn. Hành động thẳng thắn của Yeon Seok trở thành điểm sáng hiếm hoi trong tập mở màn ảm đạm, cũng là dấu hiệu cho thấy đây sẽ là nhân vật chủ lực ở những tập tiếp theo.

Nữ chính gặp sự cố ngay trong tập 1

Tập 1 của My Lovely Journey thực sự là một khởi đầu mờ nhạt, không để lại dấu ấn nào rõ rệt ngoài sự hụt hẫng. Nhịp phim lê thê, thoại thiếu lực, tình huống dễ đoán và bối cảnh dẫu có đẹp cũng không đủ kéo cảm xúc người xem. Tệ hơn, nam chính Yoo Joon Sang tuy không phải là người có loveline với đàn em kém 23 tuổi nhưng vẫn khiến khán giả khó chịu với sự xuất hiện của anh. Dù nhân vật Lee Yeon Seok (Kim Jae Young) được xem là điểm sáng tiềm năng, nhưng xuất hiện quá ít và quá muộn để cứu vãn một tập phim nhạt nhòa. Nếu biên kịch và đạo diễn không nhanh chóng điều chỉnh mạch truyện và dàn nhân vật, My Lovely Journey rất dễ chìm nghỉm ngay từ vạch xuất phát.

Khán giả hi vọng Kim Jae Young sẽ cứu bộ phim

My Lovely Journey kể câu chuyện về Kang Yeo Reum - một cựu idol chưa từng nổi tiếng nay trở thành phóng viên du lịch thực hiện các chuyến đi thay người khác. Dưới vỏ bọc luôn tích cực, cô che giấu sự hoang mang và bất an về tương lai. Phim được giới thiệu là sẽ có bầu không khí nhẹ nhàng, chữa lành với nhiều bối cảnh du lịch đẹp mắt, nhưng khởi đầu lại gây thất vọng do lựa chọn diễn viên không phù hợp với kỳ vọng khán giả. Dù Gong Seung Yeon được đánh giá là nhập vai tốt và giữ vững phong độ, phản ứng trái chiều với nhân vật nam chính cùng nhịp phim chậm khiến My Lovely Journey đứng trước nguy cơ mất hút giữa rừng phim Hàn mới ra mắt.

Nguồn ảnh: Mydramalist