Phim của Ngọc Trinh không bán được vé nào trong ngày

Sau gần 3 tuần bám trụ ngoài rạp, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi nghiêm trọng trên đường đua phòng vé. Từng được quảng bá rầm rộ với sự xuất hiện của Ngọc Trinh cùng đề tài kinh dị khai thác mặt tối của ngành làm đẹp, bộ phim hiện gần như biến mất khỏi cuộc cạnh tranh doanh thu.

Theo ghi nhận trong ngày 31/5, tác phẩm chỉ còn lại duy nhất một suất chiếu và không bán được bất kỳ vé nào. Thành tích này phản ánh thực tế rằng khán giả đã gần như quay lưng với bộ phim giữa lúc hàng loạt đối thủ mới liên tục xuất hiện tại rạp. Sau hơn 20 ngày phát hành, doanh thu của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ mới chỉ vượt mốc 12 tỷ đồng, một con số vô cùng khiêm tốn nếu đặt cạnh mặt bằng chung của dòng phim kinh dị Việt thời gian gần đây.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ mở đầu bằng câu chuyện của Thanh (Ngọc Trinh), một nữ bác sĩ thẩm mỹ tài năng luôn đặt công việc lên hàng đầu. Ngay cả khi nhận được lời cầu hôn từ người yêu, cô vẫn quyết định gác lại chuyện riêng để tập trung xây dựng sự nghiệp. Biến cố bất ngờ xảy đến khi bạn trai Thanh gặp tai nạn nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khiến cô rơi vào hoàn cảnh bế tắc về tài chính.

Trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm cơ hội cứu người mình yêu, Thanh nhận được lời mời làm việc tại một cơ sở thẩm mỹ sang trọng nhưng đầy bí ẩn do bà Xuân (Xuân Lan) điều hành. Nơi đây chuyên phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu và tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, càng gắn bó với công việc mới, Thanh càng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Từ đó, nữ bác sĩ bị cuốn vào hành trình lần theo những bí mật đen tối được chôn giấu phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của nơi này.

Sắc đẹp từ lâu đã là một chất liệu đầy tiềm năng của dòng phim kinh dị. Những tác phẩm như The Substance hay Scandal: Hào Quang Trở Lại cho thấy nỗi ám ảnh về ngoại hình, tuổi trẻ và sự hoàn hảo có thể đẩy con người đến những lựa chọn cực đoan ra sao. Đó cũng là lý do bối cảnh một thẩm mỹ viện bí ẩn, nơi con người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để níu kéo nhan sắc, dễ khiến khán giả kỳ vọng vào một câu chuyện đậm tính phê phán

Đáng tiếc, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ lại chưa tận dụng được ý tưởng hấp dẫn này. Phần mở đầu tạo được sự tò mò, nhưng càng về sau kịch bản càng bộc lộ nhiều bất cập. Động cơ nhân vật thiếu thuyết phục, nhiều chi tiết quan trọng không được giải thích rõ ràng khiến mạch phim trở nên rối rắm. Không ít câu hỏi về thân thế nhân vật, nguồn gốc tà thuật hay kế hoạch của phản diện bị bỏ ngỏ, làm giảm đáng kể sức nặng câu chuyện.

Hệ thống nhân vật cũng chưa được khai thác hiệu quả. Vai phản diện của Xuân Lan có tiềm năng nhưng thiếu chiều sâu do quá khứ và quá trình tha hóa được kể lại khá sơ sài. Trong khi đó, nhân vật Thanh tiếp tục cho thấy hạn chế diễn xuất của Ngọc Trinh. Dù sở hữu ngoại hình phù hợp, cô vẫn gặp khó ở những phân đoạn tâm lý nặng, với biểu cảm còn đơn điệu và cách thoại thiếu cảm xúc.

Yếu tố kinh dị cũng là điểm gây tranh cãi. Phim sử dụng dày đặc các màn jump-scare cùng âm thanh lớn để tạo cảm giác giật mình, nhưng lại thiếu bầu không khí căng thẳng và nỗi sợ đến từ tâm lý nhân vật. Khi phần nội dung chưa đủ chắc chắn, những màn hù dọa liên tiếp càng khiến tác phẩm trở nên mệt mỏi thay vì ám ảnh. Trong khi đó, tuyến tình cảm giữa nhân vật Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền thì chưng hửng, được xây dựng sơ sài như thể làm nền cho những lớp lang hù hoạ "kém sang".

Sở hữu một ý tưởng không tệ cùng đề tài hay ho, nhưng Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ cuối cùng vẫn loay hoay trong cách kể chuyện, để rồi bỏ lỡ cơ hội trở thành một tác phẩm kinh dị thực sự đáng nhớ. Khi số suất chiếu liên tục bị cắt giảm và thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với nhiều tác phẩm mới, bộ phim đang đứng trước nguy cơ khép lại hành trình ngoài rạp với thành tích kém xa kỳ vọng ban đầu.