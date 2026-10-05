Phim cổ trang bị ném đá vì quá ảo, nam chính đã diễn dở mà tạo hình lúc nào cũng lòe loẹt

Vừa mới chiếu nhưng bộ phim này đã nhận về nhiều đánh giá tiêu cực.

Mị Ảnh Thần Bộ do La Vân Hi, Phương Dật Luân đóng chính đã lên sóng trên iQiyi từ ngày 2/10. Trái với dự kiến ban đầu, bộ phim không tạo được sức hút như kỳ vọng trong những tập đầu, thậm chí còn nhận nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến kịch bản, cách xây dựng hình tượng nhân vật và diễn xuất của La Vân Hi.

Kịch bản tham chi tiết, càng xem càng thấy "ảo"

Một trong những điểm khiến Mị Ảnh Thần Bộ bị phàn nàn là phần thiết lập câu chuyện quá tham chi tiết. Tác phẩm lấy yếu tố điều tra làm điểm nhấn, liên tục đưa vào các chi tiết như múa rối bóng, thuật điều khiển con rối, độc trùng hay huyễn thuật. Những hình ảnh này tạo cảm giác kỳ bí ở phần nhìn, nhưng khi đi sâu vào diễn biến vụ án, khán giả lại cho rằng logic phá án chưa đủ thuyết phục.

Các tình tiết kỳ quái được xếp chồng lên nhau khiến thế giới trong phim trở nên hoa mắt, trong khi phần suy luận lại chưa tương xứng. Nhiều vụ án dường như phụ thuộc quá nhiều vào pháp thuật, cơ quan và những màn kỹ xảo thay vì quá trình thu thập manh mối, phân tích động cơ và xây dựng một chuỗi suy luận chặt chẽ.

Yếu tố "kinh dị Trung Hoa" cũng được cho là chưa tạo cảm giác mới mẻ. Những hình ảnh thi thể, con rối hay không gian u ám có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng nếu câu hỏi cốt lõi của vụ án chưa đủ hấp dẫn thì các chi tiết này dễ trở thành phần trang trí hơn là công cụ tạo điểm nhấn.

Đáng chú ý, Mị Ảnh Thần Bộ còn được giới thiệu theo hướng gần như không có tuyến tình cảm, tập trung vào phá án. Cách làm này khiến yêu cầu đối với kịch bản càng cao, bởi khi không có chuyện tình cảm để điều tiết nhịp phim, sức hấp dẫn gần như phải dựa hoàn toàn vào vụ án và nhân vật. Nếu phần suy luận không đủ chắc tay, những màn kỳ bí dù được đầu tư đến đâu cũng khó giữ chân khán giả.

La Vân Hi tiếp tục bị chê diễn một màu

Bên cạnh kịch bản, La Vân Hi là cái tên nhận không ít bình luận tiêu cực. Kể từ Hương Mật Tựa Khói Sương, nam diễn viên nhiều lần đảm nhận những nhân vật mang màu sắc bi kịch, có ngoại hình nổi bật nhưng thường xuyên phải trải qua những biến cố nặng nề. Từ Nhuận Ngọc đến Đàm Đài Tẫn, hình tượng này từng giúp anh tạo dấu ấn, nhưng việc liên tục đi theo một kiểu vai khiến khán giả bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Trong Mị Ảnh Thần Bộ, La Vân Hi vào vai thần bộ Lê Tư. Tuy nhiên, những phản hồi được nhắc đến nhiều lại xoay quanh việc anh diễn khá gồng, biểu cảm ít thay đổi và giọng thoại thiếu lực. Đặc biệt, ở những cảnh cần bộc lộ cảm xúc mạnh, biểu cảm được tiết chế quá mức khiến nhân vật trở nên nhạt nhẽo.

Tạo hình cũng trở thành một điểm gây tranh cãi. La Vân Hi thường xuất hiện với lớp trang điểm đậm và trang phục cầu kỳ, khiến hình tượng nhân vật có phần diêm dúa. Trường Nguyệt Tẫn Minh, Thủy Long Ngâm và giờ là Mị Ảnh Thần Bộ đều gây ngán ngẩm về phần tạo hình của anh.

Một số bình luận trên Douban

"Trời ơi, tại sao nam chính lúc nào cũng phải trang điểm đậm như vậy? Phấn mắt đỏ quá, mặt trắng bệch, trông như người giấy, nhìn đáng sợ thật sự. Diễn xuất của anh ấy bây giờ rất thiếu tự nhiên, có cảm giác quá gồng."

"Dài dòng lê thê, một đoạn phim mà trong vài phút lại hồi tưởng nhiều lần, còn La Vân Hi thì cứ liên tục thể hiện vẻ quyến rũ là sao vậy?"

"Nhân vật mà nam chính diễn quá đơn điệu, cứ diễn mãi kiểu này, xem đến mức thấy mệt mỏi vì một màu rồi!"

"Thiết lập được nhồi nhét đến hoa cả mắt, con rối, độc trùng, huyễn thuật cứ thế dồn hết vào cùng một chỗ, nhưng logic phá án thì thủng lỗ chỗ. Diễn xuất của nam chính rất nhạt, đọc thoại không có cao trào, cảm xúc không có tầng lớp, không thể gánh nổi câu chuyện đầy vẻ thần bí này."

"Phim do La Vân Hi đóng chính, tôi chẳng xem nổi bộ nào. Cốt truyện thì làm quá, nam chính không đẹp nhưng lại tự cho rằng mình rất đẹp, diễn xuất quá kiểu cách."

Nếu Mị Ảnh Thần Bộ không cải thiện được phần logic của các vụ án và khả năng thể hiện nhân vật trong những tập tiếp theo, những lời chê về kịch bản lẫn diễn xuất có thể tiếp tục trở thành vấn đề lớn của bộ phim. Với một tác phẩm đặt nặng yếu tố phá án, hiệu ứng hình ảnh dù bắt mắt đến đâu cũng khó thay thế được một câu chuyện đủ chặt chẽ và màn trình diễn đủ sức khiến khán giả tin vào nhân vật.