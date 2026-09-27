Phim 19+ The Scandal thất bại thì có gì lạ!

Nhìn vào câu chuyện đằng sau The Scandal, khán giả dễ dàng nhận ra lý do nó không thành công như mong đợi.

Bộ phim 19+ The Scandal có gần như mọi yếu tố để trở thành một tấn mới của Netflix, từ dàn cast hạng A với Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Nana tới câu chuyện về dục vọng và những trò chơi tình ái vốn đã nổi tiếng từ Untold Scandal, cùng một đạo diễn có tiếng là Jung Ji Woo. Thế nhưng sau khi lên sóng, phim lại nhận về vô số phản hồi tiêu cực, nhất là xoay quanh việc tiết tấu chậm, đặc biệt ở nửa đầu, khiến câu chuyện có lúc bị cảm giác lê thê.

Điều đáng nói khi đây không phải một vấn đề mới với đạo diễn lừng danh Jung Ji Woo. Nhìn lại sự nghiệp của vị đạo diễn này, từ A Muse, Fourth Place, Heart Blackened đến Tune in fo Love và Somebody, có thể thấy ông vốn đã theo đuổi một kiểu kể chuyện rất riêng. Những bộ phim của ông thường có tiết tấu chậm, chú trọng không khí, hình ảnh và những chuyển động tâm lý. Khi đặt phong cách ấy vào một series 8 tập, đặc biệt là một series được quảng bá bằng những yếu tố 19+ và dục vọng, nguy cơ khiến khán giả sốt ruột gần như đã được báo trước.

Jung Ji Woo vốn đã là đạo diễn của những bộ phim chậm và thơ

Jung Ji Woo không phải cái tên xa lạ với điện ảnh Hàn Quốc. Ông bắt đầu gây chú ý với Happy End (1999), sau đó thực hiện Blossom Again, Modern Boy, A Muse, Fourth Place, Heart Blackened và Tune in for Love. Korean Film Council mô tả ông là đạo diễn có khả năng kể chuyện dày lớp, nhạy cảm trong việc khắc họa cảm xúc và đặc biệt chú trọng hình ảnh.

Điểm đáng nói là thế giới phim ảnh của Jung Ji Woo khá đa dạng về thể loại, từ melodrama, tình yêu đến thriller, thậm chí nhiều tác phẩm có chất liệu rất bạo liệt. Happy End là câu chuyện ngoại tình và tội ác, A Muse khai thác ham muốn giữa một nhà thơ 70 tuổi và cô gái trẻ, còn Heart Blackened xoay quanh án mạng và một phiên tòa đầy những cú ngoặt. Nhưng ngay cả khi làm những câu chuyện nặng đô, Jung Ji Woo vẫn dường như vẫn không thích kiểu tiết tấu nhanh, biến cố dồn dập. A Muse là ví dụ khá rõ, phim kể về một cô nữ sinh khiến nhà thơ 70 tuổi nảy sinh ham muốn - một đề tài nghe là biết sẽ gây tranh cãi. Nhưng A Muse dành rất nhiều thời gian cho ánh mắt, không gian, sự im lặng và những thay đổi rất nhỏ trong tâm lý nhân vật. Phim đưa khán giả vào một nhịp điệu kiên nhẫn và cố tình để các khoảnh khắc diễn ra lâu hơn, theo đúng tốc độ riêng của nó. Tune in for Love lại càng cho thấy rõ nét hơn phong cách làm phim của đạo diễn họ Jung. Phim dài hơn 2 tiếng nhưng chủ yếu kể một mối tình kéo dài qua nhiều năm bằng những lần gặp gỡ, chia xa và tình cờ tìm lại nhau. Tiết tấu phim cực kỳ chậm, thậm chí có thể khiến một số người xem cảm thấy khó chịu nhưng chính sự từ tốn, hoài niệm ấy lại là một phần sức hút của tác phẩm.

A Muse chậm rãi và rất thơ

Ngay cả Heart Blackened, một trong những phim có màu sắc giật gân rõ nhất của Jung Ji Woo, cũng từng bị chỉ ra vấn đề tương tự. Phim bị cho là đi quá chậm trong nửa đầu và sử dụng những đoạn hồi tưởng khiến câu chuyện trở nên rối hơn, trước khi phim thực sự tăng tốc sau một bước ngoặt quan trọng.

Nhìn từ những câu chuyện trên có thể thấy “chậm” không phải một tai nạn bất ngờ xuất hiện trong The Scandal. Nó gần như là một phần trong ngôn ngữ làm phim của Jung Ji Woo mà nếu đặt vào phim điện ảnh dài khoảng hai tiếng, kiểu kể chuyện này có thể tạo ra chất thơ, sự ám ảnh hoặc dư vị. Nhưng khi kéo cùng một kiểu kể chuyện thành 8 tập, mỗi tập gần sấp sỉ 1 tiếng, vấn đề lập tức khác đi.

Hình ảnh trong The Scandal

The Scandal "quá giống Jung Ji Woo"

Somebody năm 2022 là lần đầu tiên Jung Ji Woo thử sức với series truyền hình, cũng là dự án Netflix đầu tiên của ông. Bộ phim khai thác một đề tài cực kỳ thú vị, thậm chí còn mới lạ với so với phim Netflix Hàn Quốc thời điểm đó: một nhà phát triển ứng dụng hẹn hò vô tình vướng vào kẻ giết người hàng loạt sử dụng chính ứng dụng này để tiếp cận nạn nhân. Đây là chất liệu đủ cho một bộ phim giật gân, căng thẳng nhưng Jung Ji Woo lại lựa chọn cách kể rất chậm và thiên về tâm lý, tình dục, sự kết nối kỳ quặc giữa hai nhân vật chính. Đáng chú ý, chính đạo diễn từng giải thích rằng Somebody được làm chậm có chủ đích. Toàn bộ 8 tập đều đi theo tiết tấu này vì nhân vật chính là người không dễ dàng đưa ra kết luận, và kết luận cuối cùng của cô cũng không thể đến nhanh. Jung Ji Woo không hề vô tình làm phim lê thê mà ông trung thành với cá tính điện ảnh của chính mình. Chỉ có điều, khi chuyển sang truyền hình, cách làm ấy bắt đầu gặp phản ứng trái chiều vì khán giả phải duy trì sự chú ý trong thời lượng dài hơn rất nhiều.

Ngay cả ở những cảnh nóng bạo liệt nhất, Somebody nhìn vẫn rất thơ

Bốn năm sau, Netflix tiếp tục trao cơ hội cho Jung Ji Woo với The Scandal. Phim có xuất phát điểm từ một câu chuyện vốn đã quá quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh Hàn Quốc, nhưng mở rộng thành series 8 tập với Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Bản thân Netflix cũng giới thiệu phim như câu chuyện về một cuộc chơi nguy hiểm xoay quanh ham muốn và những mối quan hệ bị cấm đoán trong thời Joseon. Vấn đề là, người xem bước vào The Scandal với kỳ vọng của một bộ phim 19+ nhiều dục vọng còn Jung Ji Woo lại tiếp tục kể nó theo cách của một đạo diễn thích để cảm xúc ngấm từ từ.

Phim có cảnh nóng, có ngoại tình, có trò chơi tình ái, có những nhân vật nguy hiểm, nhưng những yếu tố vốn có khả năng tạo nhịp nhanh ấy lại nhường chỗ cho việc Jung Ji Woo xây dựng quá khứ và tâm lý nhân vật. Vị đạo diễn này đã nỗ lực mở rộng câu chuyện, phát triển những tuyến truyện và quá khứ mới. Đồng ý rằng việc xây dựng background nhân vật kỹ càng là cần thiết cho một bộ phim truyền hình nhưng chính điều này lại vô tình khiến 4 tập đầu của phim trở nên trì trệ. Rõ ràng, The Scandal có đúng diễn viên, đúng chất liệu, đúng đạo diễn nhưng cách kể chuyện lại không hoàn toàn khớp với kỳ vọng về một series 19+.

Nhìn từ The Scandal trở ngược về Somebody, rồi xa hơn nữa là những bộ phim điện ảnh của Jung Ji Woo, sự chậm rãi này gần như đã trở thành "Face ID" của chính ông. A Muse có cảnh nóng nhưng vẫn thơ; Tune in for Love rất nhẹ nhàng; Heart Blackened có án mạng và đấu tố nhưng vẫn bị nhận xét là đi quá chậm ở nửa đầu. Đến Somebody, một câu chuyện về sát nhân hàng loạt cũng được kể bằng thứ nhịp từ tốn ấy. Và giờ đến The Scandal, dù được đóng gói như một series 19+ với dàn sao đình đám, Jung Ji Woo vẫn không từ bỏ cách làm phim của mình.

Và cuối cùng, Jung Ji Woo là một đạo diễn rất giỏi nhưng The Scandal lại chưa đủ tốt vì nó "quá giống Jung Ji Woo"!