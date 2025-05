Phim 18+ xuất sắc nhất mọi thời đại: Nữ chính đẹp vô cùng, sang chấn tâm lý vì cảnh nóng nặng đô

Trò Chơi Vương Quyền (tựa Anh: Game Of Thrones) có thể xem như một trong những series phim xuất sắc nhất mọi thời đại. Tác phẩm này từng gây bão với loạt cảnh 18+ vô cùng nóng bỏng. Thế nhưng tất nhiên, điều khiến nó trở thành kinh điển là những giá trị về nội dung và nghệ thuật.

Nội dung của Trò Chơi Vương Quyền được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết đình đám Băng Hỏa Trường Ca (tựa Anh: A Song Of Ice And Fire) do tác giả George R. R. Martin sáng tác. Bối cảnh phim được đặt trong một thế giới giả tưởng, nơi có bảy phương quốc trên lục địa Westeros và Essos.

Tại đây, khán giả sẽ được thấy một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, bạo lực giữa các gia đình quý tộc. Trong số này, có những kẻ muốn trở thành chủ nhân của Ngai Sắt, nhưng cũng có những thế lực muốn thống trị vùng đất của riêng mình, không còn phụ thuộc vào hoàng triều nữa. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn với sự đe dọa từ các thế lực siêu nhiên.

Câu chuyện bắt đầu khi vua Robert Baratheon đến Winterfell để mời Lãnh chúa Ned Stark làm quân sư cho mình. Việc này khiến Ned và gia đình ông bị cuốn vào vòng xoáy chính trị nguy hiểm ở thủ đô. Trong khi đó, ở phương Bắc, một mối đe dọa cổ xưa đang trỗi dậy ngoài Tường Thành.

Ở phía Đông lục địa, công chúa lưu vong Daenerys Targaryen bước vào một cuộc hôn nhân định mệnh với Khal Drogo, thủ lĩnh dân du mục Dothraki. Cuộc hôn nhân này xảy ra vì anh trai cô, Viserys muốn mượn tay Khal Drogo để đoạt lại Ngai Sắt, tái lập sự thống trị của gia tộc Targaryen. Thế nhưng rồi, chính Daenerys Targaryen mới là người mở ra hành trình thay đổi số phận của cả thế giới.

Câu chuyện được kể từ nhiều góc nhìn khác nhau, cho thấy số phận đan xen của các nhân vật như Ned Stark – một vị lãnh chúa chính trực và luôn yêu thương gia đình, Jon Snow – cậu con trai ngoài giá thú luôn khát khao chứng tỏ và đi tìm chỗ đứng cho mình của Ned Stark, Tyrion Lannister – người lùn thông minh sống giữa thế giới đầy định kiến hay Daenerys Targaryen – cô gái trẻ từng run sợ trước cơn thịnh nộ của người anh trai dần trưởng thành trong một thế giới khắc nghiệt.

Loạt thành tích "khủng bố" của Trò Chơi Vương Quyền

Trò Chơi Vương Quyền được công nhận là một trong những series phim truyền hình xuất sắc nhất mọi thời đại, không chỉ bởi vô vàn khán giả trên khắp thế giới, mà còn bởi những trang báo/tạp chí nổi tiếng như The Hollywood Reporter, Empire, Rolling Stone hay Variety.

Nhận định trên càng được củng cố bởi danh sách giải thưởng "dài dằng dặc" của phim. Trò Chơi Vương Quyền đã giành được nhiều giải thưởng trong suốt thời gian phát sóng, bao gồm 59 giải Emmy, 8 giải Screen Actors Guild và 1 giải Peabody (giải thưởng truyền thông điện tử lớn lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, tầm vóc tương tự Giải thưởng Pulitzer đối với ngành báo chí/văn học).

Với những giải thưởng đạt được, Trò Chơi Vương Quyền cũng thiết lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu như: Phim truyền hình thắng nhiều giải Emmy nhất (vượt qua thành tích 37 giải mà Frasier thiết lập nên hồi năm 2004); Phim truyền hình chính kịch sở hữu nhiều đề cử Emmy nhất (161); Phim truyền hình có nhiều đề cử Emmy nhất trong 1 năm (32).

Những tranh cãi về bạo lực, tình dục và cảnh khỏa thân

Dù nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, Trò Chơi Vương Quyền cũng vấp phải nhiều chỉ trích vì có quá nhiều cảnh khỏa thân, bạo lực và bạo lực tình dục. Một số cảnh tra tấn hoặc xâm hại tình dục trong phim đã gây tranh cãi gay gắt trong dư luận.

Đáng nói hơn, cũng có những tình tiết không xuất hiện trong nguyên tác tiểu thuyết, khiến nhiều người cho rằng chúng được đưa vào chỉ với mục đích câu view, gây sốc mà thôi. Ngoài ra, việc số lượng cảnh 18+ của nữ giới áp đảo nam giới cũng khiến cho Trò Chơi Vương Quyền trở thành chủ đề thảo luận nóng bỏng.

Có thể bạn chưa biết, vào năm 2022, nữ diễn viên Sophie Turner - người thủ vai Sansa Stark, từng thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng tâm lý khi quay Trò Chơi Vương Quyền:

"Những chủ đề trong Trò Chơi Vương Quyền quá nặng nề, đến mức tôi đã phát triển một cơ chế đối phó bằng cách cố gắng vui vẻ nhất có thể giữa các cảnh quay để tránh bị ám ảnh".

Tham gia loạt phim Trò Chơi Vương Quyền, Sophie Turner đã diễn nhiều cảnh bạo lực nặng đô dù chỉ đang ở tuổi vị thành niên. Đến năm 19 tuổi, mỹ nhân người Anh thực hiện một trong những cảnh quay bị đánh giá là tàn nhẫn nhất loạt phim, cũng là cảnh quay vấp phải phản ứng dữ dội bậc nhất khi nhân vật Sansa Stark bị cưỡng hiếp ngay sau hôn lễ. Bạn diễn của Sophie Turner là Iwan Rheon thừa nhận rằng đây là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp, trong khi nữ diễn viên người Anh nói rằng về sau này, cô đã có những biểu hiện của chấn thương tâm lý.

Những cảnh nóng nặng đô trong Trò Chơi Vương Quyền tạo ra vô số những luồng ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, không phải tự nhiên mà chúng được đưa vào phim. Tác giả George R. R. Martin cho biết ông muốn phản ánh lịch sử cũng như bản chất con người một cách chân thực nhất. Dĩ nhiên, ở những nơi mà chiến tranh đi qua, thật khó để không có bạo lực và bạo lực tình dục.

Dàn diễn viên chất lượng của Trò Chơi Vương Quyền

Tài tử Nikolaj Coster-Waldau đảm nhận vai Jamie Lannister. Đây là nhân vật chính của cả 8 mùa của series. Ngoài Trò Chơi Vương Quyền, Nikolaj Coster-Waldau còn được biết đến với một số tác phẩm khác như Nightwatch, Wildside, The Bouncer hay A Taste of Hunger. Hồi năm 2023, ngôi sao người Đan Mạch khiến khán giả thích thú với những hình ảnh đời thường khi đến thăm Việt Nam.

Vai nữ hoàng Cersei Lannister được đảm nhận bởi Lena Headey. Đây là vai diễn để đời của và nổi tiếng nhất của nữ diễn viên người Anh, giúp cô nhận 29 đề cử khác nhau.

Vai nữ chính Daenerys Targaryen do Emilia Clarke thủ vai. Thời điểm tham gia Trò Chơi Vương Quyền, Emilia Clarke chỉ là một gương mặt mới mà thôi. Ban đầu, có lẽ sẽ có những người chỉ nhớ đến cô với cảnh khỏa thân trong phim. Thế nhưng với màn thể hiện hoàn hảo tuyệt đối xuyên suốt 8 mùa, mỹ nhân 39 tuổi đã biến nhân vật Daenerys Targaryen trở thành huyền thoại, khiến tất cả phải công nhận thực lực của mình.

Sophie Turner là người được chọn mặt gửi vàng cho vai Sansa Stark. Cô đã khắc họa nhân vật này một cách xuất sắc, thể hiện sự chuyển mình của Sansa Stark từ một cô bé ngây thơ thành nữ hoàng phương Bắc lạnh lùng, mạnh mẽ.

Theon Greyjoy cũng là một nhân vật có vai trò quan trọng trong cả series và nó được thể hiện bởi Alfie Allen.