Phim 18+ xem xong quên sạch nội dung nhớ mỗi nữ chính: 3 vòng đốt mắt cực mạnh, công nhận nét thực sự

Trong số các bộ phim đang chiếu tại rạp Việt, phim 18+ Cô Hầu Gái (tựa Anh: The Housemaid) đang là cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý. Lý do là bởi tác phẩm này có sự góp mặt của Sydney Sweeney, một trong những mỹ nhân được săn đón nhất Hollywood thời điểm hiện tại.

Sydney Sweeney khoe trọn nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm trong phim 18+ Cô Hầu Gái.

Ở tác phẩm này, Sydney Sweeney vào vai nữ chính Millie, một cô gái trẻ vì muốn chạy trốn quá khứ nên đã trở thành bảo mẫu cho một gia đình giàu có. Không chỉ vậy, cô còn phát sinh mối quan hệ đầy nóng bỏng với Andrew (Brandon Sklener), người đàn ông điển trai là chủ của gia đình này.

Nhìn từ bên ngoài, công việc bảo mẫu này thực sự là một "chiếc job trong mơ" đối với tất cả. Thế nhưng rồi, Millie dần phát hiện ra những mối nguy hiểm khó lường mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Nổi tiếng nhờ nhan sắc vô cùng xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ vô cùng, Sydney Sweeney đã khoe trọn những gì được xem là thế mạnh của mình. Cô Hầu Gái được gắn mác phim 18+ bởi những cảnh nóng thiêu đốt màn hình của Sydney Sweeney. Thậm chí, ngay cả với những phân cảnh bình thường nhất, cô nàng 28 tuổi cũng gây thương nhớ cực mạnh, đến mức người ta còn đùa rằng xem xong phim chẳng nhớ nội dung là gì, chỉ nhớ mỗi nữ chính.

Bộ ba diễn viên chính trong phim 18+ Cô Hầu Gái đang chiếu ngoài rạp.

Bình luận của netizen về Sydney Sweeney và bộ phim 18+ Cô Hầu Gái:

- Nam nữ chính đều ngon, chỉ là tất cả đều điên. - Phim có twist nhưng cũng dễ đoán thôi. Được cái phần nhìn mãn nhãn, Amanda diễn vẫn nét và Sydney thì ngon thôi rồi. - Xem phim của Sydney Sweeney mất tập trung thực sự. - Xem phim vì nữ chính và xem xong đọng lại trong đầu cũng có mỗi nữ chính. Thực sự chưa thấy bà nào body nét như này ấy trời, tui con gái còn mê nữa là. - Amanda và Sweeney, tư bản thực sự hiểu rõ thị trường.

Sydney Sweeney là một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất Hollywood hiện tại.

Sức hút từ cô nàng giúp cho Cô Hầu Gái thắng lớn về doanh thu thương mại.

Nói thêm về Cô Hầu Gái, nhờ sức hút khủng khiếp từ nữ chính Sydney Sweeney, bộ phim 18+ này đã và đang đạt được những thành công đáng nể. Theo dữ liệu từ Box Office Mojo, Cô Hầu Gái ghi nhận doanh thu trên tòan cầu đạt hơn 133 triệu USD, vượt xa chi phí sản xuất 35 triệu USD. Tại thị trường Việt Nam, doanh thu của Cô Hầu Gái đạt hơn 1,1 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).