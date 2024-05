Phim 18+ vinh danh ngành lao động tình dục về vũ nữ thoát y thắng Cannes 2024

Phim 18+ vinh danh ngành lao động tình dục thắng Cành cọ vàng

Ngày 25/5 (giờ địa phương), giải thưởng quan trọng nhất, Cành cọ vàng, thuộc về bộ phim gây xôn xao LHP: Anora - bộ phim lấy bối cảnh ở New York, kể về vũ nữ thoát y ở Brooklyn (Mikey Madison) có mối quan hệ con trai của nhà tài phiệt người Nga. Rắc rối nảy sinh khi bố mẹ anh phát hiện ra và cố gắng hủy bỏ cuộc hôn nhân.

Anora là bộ phim thứ ba của Baker ra mắt tại Cannes , sau The Florida Project và Red Rocket. Anh nhận giải thưởng từ người hai lần thắng Cành cọ vàng - đạo diễn Francis Ford Coppola. Năm nay, Francis Ford Coppola mang tới Cannes tác phẩm Megalopolis nhưng ra về tay trắng.

Đạo diễn người Mỹ Sean Baker thắng Cành cọ vàng với Anora. Ảnh: Latimes.

Đạo diễn Baker nhấn mạnh anh dành tặng giải thưởng cho tất cả người hành nghề trong môi trường lao động tình dục trên toàn thế giới, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hơn một thập kỷ trở lại đây, kể từ sau The Tree of Life (2011) của Terrence Malick, một nhà làm phim người Mỹ mới được vinh danh ở hạng mục cao nhất LHP Cannes.

“Mọi người trên thế giới phải được nhắc nhở rằng xem phim ở nhà trong khi lướt điện thoại, kiểm tra email, phân tâm không phải là cách chúng ta thưởng thức điện ảnh, mặc dù một số công ty công nghệ muốn điều đó. Xem phim tại rạp là một trong những trải nghiệm tuyệt vời hơn cả. Chúng ta chia sẻ tiếng cười, nỗi buồn, sự tức giận, nỗi sợ hãi và hy vọng cùng bạn bè và những người xa lạ. Tôi muốn nói rằng tương lai của điện ảnh nằm ở nơi nó bắt đầu: trong rạp chiếu phim” - đạo diễn chia sẻ khi nhận giải.

Cảnh phim trong Anora. Ảnh: Variety.

22 bộ phim tranh giải Cành cọ vàng Liên hoan phim Cannes 2024, mang đến cuộc đua nước rút thành các ứng cử viên Oscar danh giá năm nay, cũng như giúp công chúng có cái nhìn sơ lược về cách những người trong ngành điện ảnh đánh giá, nhìn nhận về các tác phẩm nghệ thuật.

Năm nay đánh dấu lần đầu một nữ đạo diễn người Mỹ làm chủ tịch ban giám khảo cuộc thi: đạo diễn, biên kịch Barbie - Greta Gerwig. Theo Vanityfair , để có được kết quả chung cuộc, những cuộc thảo luận gây tranh cãi hàng giờ đã xảy ra.

Điều bất ngờ lớn nhất là hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được chia cho bốn ngôi sao trong phim Emilia Perez của đạo diễn Jacques Audiard, gồm Adriana Paz, Zoe Saldaña , Karla Sofía Gascón và Selena Gomez.

Giải đặc biệt kịch bản hay nhất do ban giám khảo bình chọn gọi tên The Seed Of The Sacred Fig , thể hiện sự ủng hộ nhà văn/đạo diễn người Iran Mohammad Rasoulof đang tị nạn ở châu Âu.

Những diễn viên 4 chân xuất sắc nhất LHP Cannes 2024

Các hạng mục song song với Cành cọ vàng đã được công bố trước đó hôm 24/5 (giờ địa phương).

Tại hạng mục dành cho các “diễn viên bốn chân”, Xin, chú chó trong Black Dog ( Cẩu trận ), thuộc giống chó Jack Russell lai chó săn, thắng giải Grand Prix Palm Dog - do ban giám khảo bình chọn. Sau bộ phim, tài tử Bành Vu Yến đã nhận nuôi Xin.

Bên cạnh đó, đoàn phim Black Dog của đạo diễn Trung Quốc Quản Hổ đã giành giải thưởng cao nhất hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) tại LHP Cannes.

Bành Vu Yến và chú chó Xin. Ảnh: Yahoo.

Giải thưởng cao nhất Cành cọ vàng dành cho chó (Palm Dog Woopets) thuộc về Kodi, chú chó giống Griffon lai đóng chính trong Dog on Trial . Trong phim Kodi vào vai Cosmos, bạn đồng hành bốn chân của người đàn ông khiếm thị (François Damiens). Cosmos phải ra tòa khi cắn một người phụ nữ, thậm chí chú chó còn có luật sư bào chữa.

Giải Palm Dog do nhà báo người Anh Toby Rose sáng lập năm 2001, nhằm vinh danh những màn trình diễn xuất sắc nhất của các chú chó tại LHP Cannes. Chú chó gây sốt tại Oscar - Messi – đóng phim Kỳ án trên đồi tuyết cũng từng là chủ nhân của Cành cọ vàng.

Phim tài liệu hay nhất

Năm thứ hai liên tiếp, giải L'Oeil d'or - giải thưởng cao nhất dành cho phim tài liệu tại LHP Cannes - được chia cho hai bộ phim, thuộc về Ernest Cole: Lost and Found , do Raoul Peck đạo diễn và The Brink of Dreams , do Ayman El Amir và Nada Riyadh đạo diễn.

Ernest Cole: Lost and Found tập trung vào nhiếp ảnh gia người Nam Phi nổi tiếng, người đã ghi lại cuộc sống dưới chế độ phân biệt chủng tộc của người da đen bị áp bức ở đất nước của mình. Tác phẩm được công chiếu lần đầu trong hạng mục Chiếu đặc biệt của Cannes.

Danh sách những giải quan trọng tại LHP Cannes lần thứ 77: Cành cọ vàng danh dự: George Lucas Camera d'Or (Phim đầu tay hay nhất) : Armand (Đạo diễn Halfdan Ullmann Tøndel ) Đề cập đặc biệt: Mongrel (Đạo diễn Wei Liang Chiang và You Qiao Yin ) Kịch bản hay nhất: Coralie Fargeat (phim The Substance) Giải đặc biệt cho Kịch bản xuất sắc nhất: The Seed Of The Sacred Fig (Viết kịch bản và đạo diễn Mohammad Rasoulof) Đạo diễn xuất sắc nhất: Miguel Gomes (phim Grand Tour) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Jesse Plemons (phim Kinds Of Kindness) Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón và Selena Gomez trong phim Emilia Pérez Giải thưởng của Ban giám khảo: Emilia Pérez (Đạo diễn Jacques Audiard) Grand Prix (Giải thưởng lớn): All We Imagine As Light (Đạo diễn Payal Kapadia) Cành cọ vàng: Anora (Đạo diễn Sean Baker) Phim ngắn Cành cọ vàng: The Man Who Could Not Remain Silent (Đạo diễn Nebojša Slijepčević ) Đề cập đặc biệt: Bad For A Moment (Đạo diễn Daniel Soares)