Phim 18+ về giới quý tộc nhận chỉ trích

Tranh cãi nổ ra sau khi Netflix Tây Ban Nha đăng tải hình ảnh từ sự kiện quảng bá ngày 18/2 với sự tham gia của Luke Thompson, Hannah Dodd và Yerin Ha. Một số khán giả cho rằng bố cục khung hình dường như làm nổi bật Hannah Dodd - người thủ vai Francesca Bridgerton - thay vì cặp chính của mùa phim là Luke Thompson và Yerin Ha.

Sự chú ý cũng đổ dồn vào video quảng bá, trong đó Yerin Ha ngồi ở rìa khung hình. Ở phiên bản cắt dọc dành cho mạng xã hội, cô hoàn toàn không xuất hiện, chỉ còn lại Thompson và Dodd trong khuôn hình. Tờ báo Tây Ban Nha ABC càng làm dấy lên tranh luận khi viết sai tên cô thành “Yern Ha”.

Người hâm mộ bày tỏ lo ngại rằng nữ diễn viên người Australia gốc Hàn Yerin Ha, diễn viên chính trong mùa 4 của sê-ri "Bridgerton" trên Netflix, đang phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc trong các hoạt động quảng bá cho bộ phim. Ảnh: Netflix Tây Ban Nha.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng Yerin Ha có thể đang phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về chủng tộc trong hoạt động quảng bá của Netflix.

Yerin Ha là diễn viên gốc Hàn sinh sống tại Australia, từng tham gia các dự án như series Halo . Cô cũng là cháu gái của nữ diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc Sohn Sook.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Hankook Ilbo , Yerin Ha cho biết ước mơ trở thành diễn viên của cô bắt nguồn từ việc xem bà biểu diễn trên sân khấu kịch. “Bà từng nói mong muốn mọi người không nói Yerin Ha là cháu gái của Sohn Sook, mà nói rằng Sohn Sook là bà của Yerin Ha", cô chia sẻ và khẳng định niềm tự hào với nguồn gốc Hàn Quốc của mình.

Hiện Yerin Ha đảm nhận vai nữ chính trong Bridgerton - sê-ri lấy bối cảnh về giới quý tộc Anh thời kỳ Nhiếp chính (Regency) đầu thế kỷ 19, xoay quanh tám anh chị em nhà Bridgerton trong hành trình tìm kiếm tình yêu và hôn nhân.

Sinh năm 1998, lớn lên tại Sydney nhưng Yerin Ha nói tiếng Hàn lưu loát. Cô ra mắt qua sê-ri Reef break (2017) của ABC và từng đứng trên sân khấu với vở Lord of the Flies (2019) của Sydney Theatre Company.

Được mẹ và bà từng cảnh báo về sự khắc nghiệt của nghề diễn, họ vẫn ủng hộ cô hoàn toàn. Cô đặt ra mục tiêu lớn cho sự nghiệp.

“Là diễn viên châu Á, tôi muốn trở thành người có thể tạo thêm nhiều cơ hội cho các diễn viên mới muốn bước vào ngành này. Tôi muốn thành lập công ty sản xuất riêng và trở thành một biểu tượng có thể tạo ra nhiều dự án lấy người châu Á làm trung tâm", cô nói.