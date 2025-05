Phim 18+ tuyệt tác của "nữ hoàng gợi cảm" Hàn Quốc: 20 năm trước đẹp căng tràn, diễn quá hay giật ngay ngôi Ảnh hậu

Ra mắt năm 2004, Hypnotized là một bộ phim 18+ của Hàn Quốc từng khiến dư luận xôn xao bởi đề tài nhạy cảm, các cảnh nóng táo bạo và đặc biệt là diễn xuất bùng nổ của Kim Hye Soo – một trong những biểu tượng nhan sắc và thực lực của màn ảnh Hàn thời bấy giờ. Bộ phim không dễ xem, không chiều thị hiếu số đông, nhưng vẫn có một sức hút đặc biệt với những ai quan tâm đến điện ảnh nghệ thuật và chiều sâu tâm lý con người.

Hypnotized (2004) là một cột mốc trong sự nghiệp của "Nữ hoàng phim 18+" Kim Hye Soo

Câu chuyện vượt ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân

Nội dung Hypnotized xoay quanh Ji Su (Kim Hye Soo), một tiểu thuyết gia thất bại mắc rối loạn nhân cách ranh giới, được đưa vào bệnh viện tâm thần sau nỗ lực tự tử do phát hiện chồng ngoại tình. Bác sĩ Seok Won (Kim Tae Woo), đang vật lộn với nỗi đau mất vợ do tự tử, dùng liệu pháp thôi miên để điều trị cho Ji Su.

Tuy nhiên, quá trình điều trị dần biến thành một mối quan hệ nguy hiểm khi Seok Won bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp và sự mong manh của Ji Su. Những lần trị liệu thôi miên đã mở ra nhiều tầng sâu trong tâm trí cô, nhưng đồng thời cũng khiến cả hai bị cuốn vào một vòng xoáy giữa thực và ảo.

Khi lằn ranh đạo đức bị xóa nhòa, cũng là lúc bi kịch ập đến. Seok Won đánh mất lý trí, còn Ji Su ngày càng rơi vào trạng thái tâm lý bất định, khó đoán.

Phim sử dụng nhịp điệu chậm, màu sắc u tối, đan xen giữa thực tế và ảo giác để lột tả sự bất ổn trong tâm lý của nhân vật. Chính vì thế, Hypnotized không phải là tác phẩm dễ tiếp cận, nhưng lại khiến người xem bị ám ảnh dài lâu nếu đủ kiên nhẫn dõi theo đến cuối.

"Nữ hoàng phim 18+" Kim Hye Soo đẹp rực rỡ ở tuổi 34, đóng cảnh nóng táo bạo và lên ngôi Ảnh hậu

Tại thời điểm năm 2004, Kim Hye Soo đã là cái tên đình đám ở Hàn Quốc với hàng loạt vai diễn ấn tượng, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, độc lập và sắc sảo. Tuy nhiên, Hypnotized lại cho thấy một khía cạnh rất khác: Một Kim Hye Soo mong manh, tổn thương, đầy ám ảnh và hoang dại trong một vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự hy sinh lớn.

Thời điểm đóng phim, Kim Hye Soo 34 tuổi, có thể nói là ở tuổi đỉnh cao khi mà vẻ đẹp, nhan sắc và sự gợi cảm đều "nở bung", chín muồi. Vẻ đẹp của cô trong phim không được tô vẽ bằng những lớp trang điểm cầu kỳ, mà chủ yếu đến từ ánh mắt, thần thái và biểu cảm của một người phụ nữ bị dồn đến tận cùng đau khổ. Chính sự giản dị ấy lại khiến hình tượng Ji Su trở nên sống động, thật và dễ chạm tới cảm xúc người xem.

Không son phấn tô vẽ, vẻ đẹp mộc mạc của Kim Hye Soo trong phim gây ấn tượng với người xem

Đáng chú ý, Kim Hye Soo đã thực hiện nhiều cảnh nóng đầy táo bạo trong phim, không chỉ để chiều thị hiếu mà nhằm phản ánh chân thực những xung động bản năng trong một mối quan hệ bệnh lý. Cô từng chia sẻ rằng mình cảm thấy "áp lực nhưng không hối tiếc" khi đảm nhận vai diễn này, bởi "Ji Su là một nhân vật không dễ lặp lại" trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, chính những cảnh quay nóng bỏng cũng khiến cô đối diện với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả và truyền thông chỉ trích việc phim "lạm dụng cảnh nóng", "khai thác hình thể nữ giới để gây sốc", trong khi các nhà phê bình nghệ thuật lại đánh giá cao sự can đảm và nhập vai của Kim Hye Soo. Bất chấp tranh cãi, vai diễn này đã giúp cô khẳng định vị thế là một trong những nữ diễn viên có khả năng thể hiện những nhân vật phức tạp nhất trên màn ảnh Hàn.

Thời điểm đóng Hypnotized cũng là lúc nhan sắc, vẻ gợi cảm của Kim Hye Soo nở rộ

Vai diễn phức tạp này cũng đã giúp Kim Hye Soo lên ngôi Ảnh hậu tại Baeksang Arts Awards 2005, đồng thời được đề cử tại Blue Dragon Film Awards.

Tranh cãi nghệ thuật và ranh giới đạo đức

Khi ra mắt, Hypnotized đã gây ra nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc do các cảnh gợi cảm và nội dung tâm lý nặng nề. Một số khán giả và nhà phê bình cho rằng bộ phim đi quá xa trong việc khai thác dục vọng, trong khi những người khác lại ca ngợi sự dũng cảm của đạo diễn và dàn diễn viên trong việc phá vỡ các rào cản văn hóa. Bộ phim bị cắt bớt một số cảnh khi phát hành ở một số quốc gia, nhưng phiên bản gốc vẫn được lưu hành rộng rãi tại các liên hoan phim quốc tế, bao gồm Liên hoan phim Busan và Fantasia International Film Festival.

Ngoài ra, Hypnotized cũng từng gây tranh cãi lớn khi công chiếu không chỉ vì cảnh nóng mà còn vì nội dung xoáy sâu vào mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, vốn được coi là bất hợp pháp và phi đạo đức.

Nhiều nhà phê bình nhận định đạo diễn Kim In Sik đã cố tình không "phán xét" các nhân vật, mà đặt khán giả vào vị trí tự đưa ra đánh giá của riêng mình. Đây là điểm khiến phim trở nên khó tiêu hóa với số đông – những người quen với ranh giới rạch ròi giữa đúng và sai.

Ngoài ra, kết cấu phim phi tuyến tính, xen lẫn những phân cảnh hồi tưởng, ảo giác và thực tế khiến người xem dễ cảm thấy lẫn lộn, "lú" khi cố gắng theo dõi mạch truyện. Không ít khán giả đã bỏ dở giữa chừng hoặc cho rằng Hypnotized là một tác phẩm "cố làm nghệ thuật". Tuy nhiên, với những người yêu thích phim tâm lý đen tối kiểu châu Âu như Eyes Wide Shut, Possession hay In the Realm of the Senses, Hypnotized lại có sức hấp dẫn đặc biệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những tranh cãi, Hypnotized vẫn là một tác phẩm điện ảnh đáng chú ý bởi thông điệp sâu sắc về những tổn thương tinh thần, sự thiếu lành mạnh trong mối quan hệ tình cảm và cách con người bị mê hoặc bởi dục vọng. Phim đặt ra câu hỏi: Yêu một người đang bị tổn thương nặng nề – là cứu rỗi hay chỉ làm họ tổn thương thêm?

Dù không đại thắng tại phòng vé, phim vẫn có vị trí riêng trong dòng phim nghệ thuật Hàn Quốc giai đoạn đầu thập niên 2000 – thời kỳ mà các đạo diễn mạnh dạn hơn trong việc khai thác dục tính và bóng tối nội tâm.