Độ hot của bộ phim 18+ này tỷ lệ thuận với loạt tranh cãi, làn sóng tẩy chay đang ngày một tăng cao.

Ra mắt ngày 11/11, The Body nhanh chóng gây sốt trên bảng xếp hạng Netflix. Series ghi nhận 5,1 triệu lượt xem trong 5 ngày đầu tiên, lọt Top 3 phim truyền hình tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu trong tuần ra mắt, đồng thời vươn lên top 1 ở 35 quốc gia. Sức hút của tác phẩm không chỉ giới hạn ở nhóm khán giả yêu thích dòng phim kinh dị tâm lý, mà còn lan sang những người tò mò trước loạt tranh cãi xoay quanh nội dung, hình ảnh tôn giáo và các nghi thức bị cho là nhạy cảm. Việc bộ phim 18+ liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng tại nhiều thị trường cho thấy độ phủ đáng kể, đồng thời khiến cuộc tranh luận về The Body càng trở nên ồn ào khi lượng người tiếp cận tác phẩm ngày một tăng.

The Body thuộc thể loại chính kịch tuổi teen pha kinh dị tâm lý, lấy bối cảnh một trường nữ sinh tại Mỹ vào năm 2004. Bộ phim 18+ bắt đầu khi nhóm nữ sinh trong đội nhảy thực hiện nghi thức khởi nhập vào đêm Halloween, với những hành động mang màu sắc tà giáo. Tuy nhiên, sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát khi Grace (Sofia Wylie) gặp biến cố nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó, những nữ sinh còn lại bắt đầu trải qua các hiện tượng kỳ lạ, tuyên bố nhìn thấy những lời tiên tri liên quan đến Grace. Các trải nghiệm siêu nhiên dần lan rộng, kéo theo sự hoang mang và cuồng loạn trong cộng đồng, khiến ranh giới giữa hiện thực, niềm tin và những điều không thể lý giải ngày càng trở nên nhập nhằng.

Với thời lượng 8 tập, bộ phim khai thác những vấn đề về tuổi trưởng thành, bản sắc, sự kìm nén, nhu cầu được công nhận và sức ảnh hưởng của niềm tin lên tâm lý con người. Bộ phim 18+ không đưa ra lời giải thích tuyệt đối cho các hiện tượng siêu nhiên, mà để người xem tự đặt câu hỏi liệu những gì xảy ra là phép màu, sự cuồng tín hay một chuỗi sự kiện bị thao túng. Chính cách kết hợp bối cảnh học đường, những nghi thức kỳ dị, tình dục và hành vi nổi loạn ở tuổi vị thành niên đã khiến The Body trở thành cái tên gây chia rẽ mạnh mẽ.

Làn sóng phản đối The Body được khởi xướng bởi CitizenGO, tổ chức vận động bảo thủ về các vấn đề xã hội. Đơn kiến nghị mở từ ngày 5/11, trước thời điểm phim phát hành, gửi đến Peter Rice - Giám đốc nội dung Netflix - yêu cầu hủy bỏ series. Sau khi cả 8 tập lên sóng, chiến dịch tiếp tục kêu gọi gỡ bỏ phim vĩnh viễn, đồng thời vận động người dùng khiếu nại và hủy đăng ký Netflix. Những người tham gia cho rằng The Body có nội dung nhạy cảm đến tôn giáo, sử dụng bối cảnh trường học, các nghi thức kỳ dị và yếu tố ma quỷ để tạo ra câu chuyện mang tính khiêu khích. Theo nhóm này, bộ phim 18+ đã khai thác những hình ảnh vốn được xem là thiêng liêng theo cách phản cảm, kết hợp với tình dục, hành vi nổi loạn và các tình tiết gây sốc nhằm thu hút khán giả trẻ.

Chiến dịch đồng thời đặt câu hỏi về cách Netflix khai thác những chủ đề mang tính đụng chạm, cho rằng nền tảng đang tận dụng các yếu tố dễ gây tranh cãi để câu kéo sự chú ý bất chấp phản ứng từ khán giả. Những lập luận này được dùng để kêu gọi cộng đồng tiếp tục ký đơn, gây sức ép buộc Netflix phải chịu trách nhiệm về nội dung phát hành. Tính đến ngày 22/11, kiến nghị đã thu hút hơn 150.000 chữ ký, hướng đến mục tiêu 200.000 người ủng hộ.

Trước những cáo buộc, Quinn Shephard - nhà sáng tạo The Body - đã lên tiếng giải thích về định hướng của tác phẩm, phủ nhận việc ê-kíp chủ đích tấn công tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cô mô tả quan điểm của những người thực hiện bộ phim 18+ là nhìn nhận những giá trị tích cực của niềm tin nhưng đồng thời đặt câu hỏi, phê phán các hệ thống có khả năng áp đặt hoặc thao túng con người.

Shephard cho biết bộ phim không được xây dựng nhằm phủ nhận tôn giáo, mà khai thác mối quan hệ phức tạp giữa niềm tin, sự kìm nén, cảm giác được cứu rỗi và những trải nghiệm tâm linh. Cô nhìn nhận câu chuyện về các nữ sinh trong The Body như một phép ẩn dụ cho hành trình trưởng thành, đặc biệt khi khao khát được yêu thương, được thuộc về một cộng đồng và được sống đúng với bản thân xung đột với những giới hạn xã hội.

Phía diễn viên Marcel Ruiz, người đảm nhận Tyler Flores, cũng có phản ứng trước chiến dịch kêu gọi hủy series. Nam diễn viên đặt câu hỏi liệu những người ký kiến nghị đã thực sự xem phim hay chưa, đồng thời cho rằng việc một bộ phim 18+ gây tranh luận cũng là phản ứng thường thấy khi nó chạm đến các vấn đề nhạy cảm.

Đáng nói, trong lúc chiến dịch yêu cầu Netflix gỡ phim vẫn tiếp tục tăng số lượng chữ ký, The Body chưa ghi nhận dấu hiệu bị loại khỏi nền tảng. Netflix cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về kiến nghị, trong khi tác phẩm tiếp tục thu hút người xem và nhận được những đánh giá tích cực từ một bộ phận khán giả, giới phê bình.