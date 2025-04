Phim 18+ sốc nhất Hàn Quốc: 1 mỹ nhân bị ép đóng cảnh khỏa thân, nội dung quá bạo khiến netizen đỏ mặt

Lên sóng năm 2022, Hit the Spot tuy không quá nổi tiếng nhưng lại là tựa phim khiến khán giả quá sốc bởi mức độ trần trụi và táo bạo hiếm thấy trong một bộ phim truyền hình xứ kim chi. Phim gắn mác 18+ khi trực tiếp đưa chủ đề tình dục - vốn bị xem là vấn đề khá nhạy cảm trên màn ảnh nhỏ - trở thành trung tâm của câu chuyện.

Thực tế thì truyền hình Hàn có cảnh nóng không hiếm nhưng đa phần đều khá nhẹ nhàng, tinh tế, và thường rất hạn chế thể hiện những khía cạnh quá trực diện liên quan đến chuyện phòng the. Tuy nhiên, Hit the Spot đã quyết tâm “phá rào” khi đặt vấn đề tình dục nữ giới vào vị trí trung tâm, một điều hiếm gặp của truyền hình Hàn. Phim kể về hai cô gái trẻ, Eun Seong (Hani EXID thủ vai) và Se Ra (Woo Hee), những người cùng nhau thực hiện một podcast chuyên bàn luận chuyện phòng the từ góc nhìn nữ giới. Từ đó, bộ đôi nhân vật chính không chỉ nói về lý thuyết mà còn thực sự bước vào hành trình khám phá cảm xúc, dục vọng, và các mối quan hệ thực tế mà họ đang trải qua.

Không chỉ độ bạo, Hit the Spot còn từng gây sốc bởi thông tin nữ diễn viên phụ Yeon Ji bị ép đóng cảnh nóng. Nữ diễn viên từng chia sẻ, ekip chia sẻ về cảnh nóng chỉ vài phút trước khi ghi hình khiến cô vô cùng bối rối, thậm chí họ còn dọa cắt vai nếu cô không thực hiện ghi hình. Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng tranh cãi, dù sau đó Yeon Ji đã đăng tâm thư làm rõ mọi chuyện. Trong thư, cô khẳng định: "Tham gia dự án và khỏa thân vì cảnh nóng là lựa chọn của tôi, và tôi không hối hận".

Nữ diễn viên Yeon Ji có nhiều cảnh táo bạo trong phim

Ngoài tranh cãi xoay quanh nữ diễn viên Yeon Ji thì nhìn chung, Hit the Spot vẫn là một tác phẩm đáng hoan nghênh. Phim không đơn thuần là một sản phẩm khoe da thịt để câu kéo lượt xem. Ngược lại, Hit the Spot được đánh giá là có chiều sâu, khi dũng cảm bóc tách những định kiến, nỗi sợ và kỳ vọng xã hội đè nặng lên vai phụ nữ trong các mối quan hệ yêu đương, đặc biệt là chuyện giường chiếu. Từ những cuộc đối thoại thẳng thắn giữa bạn bè, đến những lần bối rối khi ở cạnh người yêu, phim đều khắc họa chân thực cảm xúc của phụ nữ hiện đại: vừa muốn làm chủ vừa mang mặc cảm bị đánh giá. Sự xuất hiện của cá "đạo cụ nhạy cảm" không đơn thuần để gây sốc, mà còn như một biểu tượng cho việc phụ nữ được quyền tìm kiếm khoái cảm cho riêng mình – điều mà trước giờ phim truyền hình Hàn khá ngại đề cập tới một cách trực diện.

Đặc biệt, phim còn thành công thu hút sự chú ý của người xem nhờ bộ tứ diễn viên tài sắc vẹn toàn, nhất là nữ chính Hani. Cô vốn được mệnh danh là nữ hoàng fancam của Kpop, người có vẻ đẹp hiếm có khó tìm, cân được mọi lại camera, gương mặt gần như không có góc chết. Với bộ phim này, tuy tạo hình khá đơn giản, không được trang điểm, váy vóc cầu kỳ nhưng Hani vẫn đẹp bừng sáng mọi khung hình mỗi khi cô xuất hiện.

Nguồn ảnh: Naver