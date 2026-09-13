Phim 18+ siêu hay có cảnh nóng hút 544 triệu view: Nữ chính được bầu đẹp nhất thế giới, tài sắc vẹn toàn hiếm ai bằng

Bộ phim 18+ sở hữu dàn cast chất lượng và có cảnh nóng thu hút nhiều lượt xem.

Nhắc đến những phim 18+ từng gây chú ý trên màn ảnh Hollywood, The Boy Next Door là một trong những cái tên được nhiều khán giả biết đến. Đây là tác phẩm của đạo diễn Rob Cohen, có sự tham gia của Ryan Guzman, John Corbett, Ian Nelson, Kristin Chenoweth và đặc biệt là Jennifer Lopez. Nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng từng được tạp chí People bình chọn là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới vào năm 2011.

Trong The Boy Next Door, Jennifer Lopez vào vai Claire Peterson, một giáo viên trung học sống cùng cậu con trai tuổi teen Kevin. Cuộc hôn nhân của Claire gặp vấn đề sau khi cô phát hiện chồng ngoại tình, khiến hai người quyết định ly thân.

The Boy Next Door là một phim 18+ có sự tham gia của minh tinh nổi tiếng Jennifer Lopez (ảnh: The New York Times)

Đúng lúc cuộc sống của Claire có nhiều xáo trộn, Noah Sandborn, chàng trai 19 tuổi, chuyển đến căn nhà bên cạnh để giúp đỡ người chú của mình. Noah nhanh chóng làm quen với Claire, đồng thời trở nên thân thiết với Kevin.

Mối quan hệ giữa hai người hàng xóm sau đó dần vượt khỏi giới hạn. Trong một lần Claire ở nhà một mình, Noah mời cô sang dùng bữa. Sự hấp dẫn giữa hai người khiến họ trải qua một đêm bên nhau. Đây cũng là một trong những phân đoạn khiến The Boy Next Door thường được nhắc tới trong các chủ đề về phim 18+.

(ảnh: IMDb)

(ảnh: CineSnob)

Claire nhanh chóng hối hận và muốn coi chuyện xảy ra giữa hai người chỉ là một sai lầm nhất thời. Tuy nhiên, Noah lại không nghĩ như vậy. Từ đây, mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp, kéo theo những tình huống căng thẳng và nguy hiểm. Nội dung của phim 18+ này vì thế không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm mà còn mang đậm yếu tố tâm lý, giật gân.

The Boy Next Door phát hành năm 2015 và đạt kết quả thương mại khá tốt. Với kinh phí sản xuất khoảng 4 triệu USD, bộ phim thu về 52,4 triệu USD trên toàn cầu. Đáng chú ý, doanh thu ngày mở màn đạt khoảng 5,7 triệu USD, cao hơn kinh phí sản xuất của phim. The Boy Next Door cũng từng được phát hành tại Việt Nam.

(ảnh: IMDb)

(ảnh: IMDb)

Bên cạnh nội dung giật gân, The Boy Next Door còn được chú ý bởi những phân cảnh thân mật giữa Jennifer Lopez và Ryan Guzman. Những cảnh này cũng là lý do tác phẩm thường xuất hiện khi khán giả bàn luận về phim 18+. Trong số đó, có một trích đoạn đạt lượng người xem đặc biệt lớn trên YouTube.

Cảnh nóng trong The Boy Next Door hút 554 triệu view trên Youtube (ảnh: Youtube)

Clip này đến nay ghi nhận khoảng 554 triệu lượt xem, một con số hiếm gặp đối với một cảnh nóng được trích từ phim điện ảnh. Đáng chú ý, video vẫn đạt lượng xem nói trên dù bị YouTube giới hạn độ tuổi. Với hơn nửa tỷ lượt xem, đây có thể xem là một trong những cảnh nóng phim Hollywood được xem nhiều nhất trên nền tảng này. Dù phim 18+ The Boy Next Door đã ra mắt từ năm 2015, trích đoạn nói trên đến nay vẫn tiếp tục được xem và xuất hiện thêm những bình luận mới.

Thu Phong

nguồn: Youtube, IMDb, The New York Times, CineSob