Phim 18+ mới chiếu đã đạt top 1 toàn cầu: Cảnh nóng nhiều như mưa xem mãi không hết, nữ chính đẹp quá không?

Bộ phim 18+ này đang tạo nên cơn sốt lớn trên toàn cầu.

Vừa ra mắt Netflix từ ngày 11/11, The Body (2026) đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Chỉ sau vài ngày lên sóng, tác phẩm vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng series Netflix toàn cầu, theo dữ liệu tổng hợp của What's on Netflix. Đáng chú ý, đây là series phim 18+ ngập tràn tình tiết gây sốc, những cảnh nóng táo bạo và mang màu sắc kinh dị tâm lý.

The Body đang gây sốt toàn cầu chỉ sau ít ngày ra mắt.

The Body đưa người xem trở về năm 2004 tại một trường trung học Công giáo, đến với câu chuyện của đội nhảy nữ nổi tiếng The Lions. Trong đêm Halloween, nhóm tổ chức buổi lễ chào đón thành viên mới với trò đùa về quỷ dữ. Thế nhưng, cuộc vui nhanh chóng biến thành thảm họa khi cô gái tên Grace rơi vào hôn mê. Điều đáng nói là vì quá sợ, tất cả đã chọn giấu đi sự thật.

Sau sự kiện đó, những hiện tượng kỳ bí bắt đầu xuất hiện. Các cô gái thuộc đội nhảy The Lions nhìn thấy các hình ảnh khó tin, trong khi tin đồn về sức mạnh siêu nhiên của Grace lan khắp thị trấn. Càng nhiều người tin vào phép màu, sự thật phía sau đêm Halloween càng mờ mịt. Giữa những lời nói dối, nỗi sợ bị trừng phạt và các quy tắc tôn giáo nghiêm ngặt, tình bạn của nhóm nữ sinh dần rạn nứt, kéo theo những bí mật tình cảm không thể thổ lộ.

Đây là một tác phẩm có cảnh nóng nhiều như mưa.

Bên cạnh kịch bản nhiều nút thắt, The Body còn gây chú ý bởi mức độ táo bạo. Phim được gắn mác 18+, có các cảnh nóng táo bạo. Mật độ cảnh nóng dày đặc với sự xuất hiện của các mỹ nhân xinh đẹp Kristina Bogic, Sara Boustany, Geena Meszaros, Louisa Krause và Noah Amari khiến The Body trở thành cái tên khó bỏ qua với khán giả yêu thích phim 18+.

Đáng nói, The Body không chỉ được bàn tán vì cảnh nóng. Variety khen ngợi cách bộ phim 18+ này đào sâu sự gắn bó lẫn đổ vỡ trong tình bạn nữ thời niên thiếu, đồng thời khai thác những xung đột về bản dạng và đức tin. The Guardian đánh giá cao nét nổi loạn, không khí hoài cổ những năm 2000 và màn thể hiện của bộ ba diễn viên chính, dù nhận xét nhịp phim đôi lúc còn chậm.

Sara Boustany đang khiến khán giả sốc visual khi đóng vai Elise Zakaria trong phim 18+ The Body.

Ba nữ chính của The Body là Kristina Bogic, Geena Meszaros và Sara Boustany. Trong đó, Sara Boustany được không ít khán giả nhận xét sở hữu nhan sắc nổi trội hơn cả. Nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cuốn hút và đường nét sắc sảo. Vẻ ngoài nóng bỏng cùng phong thái tự tin giúp cô nổi bật trong nhiều khung hình. Đặc biệt, chuyện tình cảm phức tạp của nhân vật Elise do Sara đảm nhận mang đến không ít khoảnh khắc thân mật táo bạo, càng khiến nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý.

Nhan sắc xinh đẹp của Sara Boustany khiến người xem há hốc mồm

Không chỉ dựa vào những cảnh nóng gây tò mò, phim 18+ The Body còn tạo sức hút nhờ bầu không khí bí ẩn, những mối quan hệ chồng chéo và loạt bí mật dần được phơi bày. Sự kết hợp giữa kinh dị tâm lý, drama học đường và màu sắc nổi loạn khiến bộ phim trở thành lựa chọn đáng chú ý trên Netflix thời điểm hiện tại, đặc biệt với những khán giả yêu thích dòng phim 18+ nhiều cú twist.