Phim 18+ Hàn Quốc bị cả châu Á lên án: Nữ chính đóng cảnh nóng thật, kém nam chính 53 tuổi mới sốc

Năm 2012, điện ảnh Hàn Quốc rúng động khi bộ phim A Muse (tựa Hàn: Eungyo) ra mắt. Không phải vì nội dung mới mẻ hay đột phá, mà bởi mức độ táo bạo, gây tranh cãi dữ dội và lựa chọn dàn diễn viên “khó nuốt”. Phim xoay quanh mối tình không tưởng giữa một cô nữ sinh trung học 17 tuổi với một nhà thơ già 70 tuổi – và câu chuyện ngoài màn ảnh còn khiến khán giả sốc hơn cả phim.

Kim Go Eun và màn chào sân chấn động showbiz

A Muse đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên Kim Go Eun góp mặt trên màn ảnh rộng. Thời điểm đó, cô chỉ mới 21 tuổi (tính theo tuổi quốc tế), là một gương mặt hoàn toàn mới trong làng điện ảnh Hàn. Nhưng thay vì chọn một vai diễn nhẹ nhàng để ghi điểm, Kim Go Eun lại quyết định “chơi lớn” bằng cách hóa thân vào nhân vật nữ sinh Eun Gyo – một cô gái vừa hồn nhiên, vừa đầy bí ẩn, là nguồn cảm hứng nghệ thuật bất ngờ cho một nhà thơ đã ngoài thất thập.

Trong phim, Kim Go Eun thực hiện nhiều cảnh nóng trần trụi và táo bạo, thậm chí không sử dụng đóng thế. Điều khiến khán giả sốc hơn nữa là người bạn diễn của cô – nam diễn viên gạo cội Park Hae Il hơn cô tới 53 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, cộng với việc miêu tả tình yêu gần như là ám ảnh hai nhân vật khiến phim bị đánh giá là lãng mạn hóa sự lệch lạc tâm lý.

Phim nghệ thuật hay cổ súy tình dục?

Đạo diễn Jung Ji Woo – người nổi tiếng với các tác phẩm đầy chất điện ảnh như Happy End – tuyên bố rằng A Muse không đơn thuần là một phim 18+ trá hình, mà là một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh khao khát được sống, yêu và sáng tạo của một người già trước cái chết đang đến gần. Tuy nhiên, phần đông khán giả lại không nghĩ vậy. Việc để một cô gái trẻ đóng quá nhiều cảnh nhạy cảm, không hề che giấu, với hai nhân vật nam trong phim là điều "quá trớn" và không cần thiết.

Không chỉ tại Hàn Quốc, A Muse còn bị chỉ trích dữ dội ở nhiều nước châu Á. Khán giả Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam… lên tiếng cho rằng bộ phim “đẹp thì có đẹp, nhưng đáng lo ngại”, nhất là khi một diễn viên trẻ như Kim Go Eun mới ra mắt đã bị cuốn vào làn sóng cảnh nóng đến mức không phân biệt được đâu là nghệ thuật, đâu là khai thác thân thể phụ nữ.

Dù gây tranh cãi, A Muse lại được giới phê bình Hàn Quốc khen ngợi là một bộ phim “nặng ký” về mặt điện ảnh. Giới chuyên môn cho rằng, không thể phủ nhận khả năng diễn xuất vượt tuổi của Kim Go Eun. Cô hóa thân thành một Eun Gyo tinh quái nhưng cũng mong manh, khơi dậy bản năng sáng tạo của người khác một cách tự nhiên mà không gượng ép. Tuy nhiên, những lời khen ngợi đó không thể xóa đi nỗi lo ngại về việc phim Hàn đang dễ dãi với cảnh nóng, và đang đẩy các nữ diễn viên trẻ vào thế khó để "đổi đời".

Sau A Muse, Kim Go Eun đổi đời – nhưng cái giá phải trả không nhỏ

Với cú debut “gây bão” này, sự nghiệp Kim Go Eun thực sự cất cánh. Cô trở thành gương mặt được săn đón trong các dự án lớn như Goblin, Yumi’s Cells, và mới đây là Exhuma, Love in the big city,... Tuy nhiên, nhiều năm sau khi phim công chiếu, Kim Go Eun vẫn không tránh khỏi việc bị gắn mác “nữ chính cảnh nóng”, và những phỏng vấn liên quan đến A Muse vẫn luôn xuất hiện, bất chấp cô đã chứng minh thực lực qua nhiều vai diễn đỉnh cao.

Có người cho rằng nếu không có A Muse, sẽ không có Kim Go Eun của hiện tại. Nhưng cũng có người tiếc nuối, bởi một tài năng như cô lẽ ra không cần phải đánh đổi bằng những cảnh nóng quá mức như vậy trong một bộ phim đầu tay.

Lằn ranh giữa nghệ thuật và sự lợi dụng

A Muse là minh chứng rõ ràng nhất cho câu hỏi muôn thuở: rốt cuộc điện ảnh cần đến đâu mức độ trần trụi để truyền tải cảm xúc? Nếu chỉ vì nghệ thuật, thì liệu có cần thiết phải lựa chọn một diễn viên nữ trẻ măng, mới bước vào nghề, để “lột trần” cô trước ống kính?

Và nếu nói rằng nhân vật của Park Hae Il là một hình tượng ẩn dụ cho cái chết, thì tại sao hình tượng đó lại cần gắn với ám ảnh đối với một nữ sinh? Phải chăng chính những điều đó đã làm phim nghệ thuật Hàn Quốc nhiều khi bị đánh đồng với “phim 18+ trá hình”?

