Phim 18+ gây tranh cãi vì 2 mỹ nhân gốc Việt: Người chê phá nát nguyên tác, người bênh “diễn hay là được”

Nhiều tháng chờ đợi sau thời điểm công bố, phiên bản mới của Wuthering Heights (hay Đồi Gió Hú) chính thức ấn định ngày ra rạp Việt Nam 27/2. Là một trong những tác phẩm văn học được chuyển thể nhiều nhất màn ảnh thế giới, lần trở lại này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên thực lực và định hướng khai thác tâm lý - tình dục táo bạo, được gắn nhãn 18+. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, phim đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt khi hai diễn viên gốc Việt là Vy Nguyen (vai Nelly thời nhỏ) và Hồng Châu (vai quản gia Nelly trưởng thành) góp mặt trong tuyến nhân vật quan trọng.

Đồi Gió Hú khiến người hâm mộ phim ảnh đứng ngồi không yên

Tuy nhiên, chính điều này đã dấy lên tranh cãi trái chiều trên MXH. Một bộ phận khán giả cho biết việc lựa chọn diễn viên gốc Á cho nhân vật vốn là người Anh da trắng trong nguyên tác là phá nát sự nguyên bản của Đồi Gió Hú. Số khác lại phản bác, tin rằng diễn xuất mới là yếu tố quyết định, và nếu thể hiện tốt chiều sâu tâm lý thì xuất thân nhân vật không còn là vấn đề quá lớn.

Hồng Châu vào vai quản gia Nelly trưởng thành

Vy Nguyen vào vai Nelly hồi trẻ

Trong tiểu thuyết gốc, Nelly Dean (tên đầy đủ: Ellen "Nelly" Dean) là người hầu lâu năm tại hai gia đình Earnshaw và Linton, đồng thời là người kể lại gần như toàn bộ câu chuyện tình đầy bi kịch giữa Heathcliff và Catherine. Bà được miêu tả là một phụ nữ người Anh thuộc tầng lớp lao động ở vùng Yorkshire, chứng kiến và góp phần tác động đến nhiều bước ngoặt quan trọng của mạch truyện.

Bất chấp tranh luận, nhiều khán giả quốc tế sau các suất chiếu sớm đánh giá cao diễn xuất của dàn cast, cho rằng đây là một trong những phiên bản có chiều sâu cảm xúc nhất từ trước đến nay. Việc hai diễn viên gốc Việt đảm nhận vai Nelly được khen là mang lại màu sắc mới mẻ, đặc biệt ở những phân đoạn nội tâm nặng ký.

Với kinh phí 80 triệu USD (khoảng 2.000 tỷ đồng) và doanh thu hiện tại 157 triệu USD (khoảng 3.925 tỷ đồng) sau gần một tháng công chiếu, bộ phim đang ở tình trạng khá an toàn nhưng chưa bùng nổ. Trên thực tế, một tác phẩm điện ảnh thường phải thu về xấp xỉ gấp đôi kinh phí sản xuất mới bắt đầu sinh lời rõ rệt do còn chi phí quảng bá và tỷ lệ ăn chia phòng vé. Như vậy, phim hiện đã gần chạm ngưỡng hòa vốn và nhiều khả năng sẽ bắt đầu có lãi nhẹ nếu cán mốc khoảng 200 triệu USD (tương đương 5.000 tỷ đồng) toàn cầu.

Ở đà tăng trưởng hiện tại, doanh thu cuối cùng có thể dừng trong khoảng 190-220 triệu USD (khoảng 4.750-5.500 tỷ đồng). Điều đó đồng nghĩa tác phẩm khó trở thành bom tấn hốt bạc, nhưng gần như chắc chắn không lỗ và vẫn được xem là một thương vụ tương đối khả quan về mặt thương mại.

Đồi Gió Hú xoay quanh mối quan hệ yêu - hận đan xen giữa Heathcliff (Jacob Elordi), chàng trai mồ côi được gia đình Earnshaw nhận nuôi, và Catherine Earnshaw (Margot Robbie), cô chủ kiêu hãnh nhưng lại mang tinh thần hoang dại. Khi Catherine lựa chọn kết hôn với Edgar Linton (Shazad Latif) vì địa vị xã hội, Heathcliff rời đi rồi trở về với khát khao trả thù, kéo theo bi kịch kéo dài qua hai thế hệ. Phiên bản 2026 được quảng bá là khai thác mạnh yếu tố bản năng, ám ảnh và những ràng buộc giai cấp, điều khiến câu chuyện hơn 170 năm tuổi vẫn còn nguyên sức nặng.



