Phim 18+ điên cuồng nhất thập kỷ: Nữ chính đẹp quá mức, không xem là tiếc cả đời

Nhắc đến những bộ phim 18+ đình đám của điện ảnh thế giới, 50 Sắc Thái chắc chắn là một cái tên mà rất nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ tới. Ra mắt vào năm 2015, bộ phim này đã tạo ra một cơn sốt lớn trên toàn cầu. Dù không được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung, 50 Sắc Thái lại đạt thành công bùng nổ ở mặt trận doanh thu phòng vé. Bây giờ, cùng nhìn lại bộ phim này và xem sau 1 thập kỷ, dàn diễn viên đóng phim bây giờ ra sao nhé.

50 Sắc Thái: Chuyện tình yêu của nàng sinh viên và chàng tỷ phú trẻ

Câu chuyện phim 50 Sắc Thái xoay quanh hai nhân vật chính là cô nàng sinh viên 21 tuổi Anastasia "Ana" Steele và chàng tỷ phú 27 tuổi Christian Grey. Một ngày nọ, Grey có cuộc phỏng vấn với tờ báo của Đại học Bang Washington với Kate Kavanagh. Trùng hợp thay, Kate chính là bạn cùng phòng của Ana. Vì hôm đó Kate bị ốm nên Ana đã đi thay. Thế rồi, một sự việc tưởng chừng rất bình thường này lại thay hoàn toàn cuộc sống của cả Ana lẫn Grey.

Grey bị Ana thu hút và nhanh chóng ra quyết định chinh phục cô. Trước một chàng trai phong độ, hào hoa và giàu có như Grey, Ana nhanh chóng rơi vào lưới tình. Khác với những cô gái khác đến với Grey vì nhà lầu xe hơi cùng những số dư trong tài khoản, Ana trong sáng, ngây thơ lại dành cho chàng tỷ phú một trái tim chân thành.

50 Sắc Thái kể câu chuyện tình yêu của cô sinh viên Ana và chàng tỷ phú trẻ Grey.

Mối tình nào khi bắt đầu cũng nồng nhiệt, Ana và Grey cũng thế. Họ như thế sẵn sàng lao vào những cuộc ân ái bất cứ khi nào có thể. Dẫu vậy, Ana dần nhận ra những điều "sai sai" ở cuộc tình tưởng như chỉ có trong mơ này. Trong khi cô mơ về một mối tình thuần khiết, ở đầu có người đàn ông cô yêu, ở đó sẽ là mái ấm, thì Grey lại khác. Anh yêu cầu cô ký một thỏa thuận tình yêu dài dằng dặc. Theo bản hợp đồng này, Ana phải phục tùng những yêu cầu tình dục của Grey, đổi lại anh sẽ cho cô rất nhiều của cải.

Thế nhưng như đã nói, Ana không phải một người con gái ham mê vật chất. Sau những tháng ngày điên cuồng ở trong căn phòng đỏ, cô quyết định dừng lại, trả quà và ra đi. Mặc dù Ana là người chủ động với quyết định này, dĩ nhiên cô vẫn phải chịu nhiều tổn thương. Còn với Grey thì sao? Nếu bạn nghĩ rằng anh ta sẽ tìm kiếm một "con mồi" tiếp theo, thì bạn đã sai. Ana đến rồi đi, để lại trong Grey một thế giới nội tâm với quá nhiều thay đổi và khoảng trống. Nhưng liệu Grey, một người đã cạn niềm tin vào tình yêu, có thể vì Ana mà dũng cảm tiến về phía trước?

Tạo ra cú nổ phòng vé bất chấp những ý kiến trái chiều

50 Sắc Thái không phải là một tác phẩm được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm số 25% và dĩ nhiên bị xếp vào hạng "cà chua thối". Trang Metacritic chấm 50 Sắc Thái điểm số 46/100.

Cây viết Claudia Puig của tờ USA Today nhận xét "lời thoại của phim nghe buồn cười, nhịp phim chậm chạp và diễn xuất cũng cứ đều đều". Trong khi đó, Moira Macdonald của tờ The Seattle Times viết "Thành thật mà nói, 50 Sắc Thái bản điện ảnh không tệ như sách gốc. Dẫu vậy, việc đó cũng chẳng nói lên được nhiều điều". Thậm chí, A. O. Scott thuộc tờ The New York Times còn dùng từ "tồi tệ" để nói về tác phẩm của đạo diễn Sam Taylor-Johnson.

Phần đầu tiên của 50 Sắc Thái ra mắt vào năm 2015, đạt doanh thu khổng lồ 569.7 triệu USD.

Tuy nhiên, bất chấp những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn, 50 Sắc Thái vẫn là một tác phẩm được khán giả đại chúng đón nhận nồng nhiệt. Mọi người ùa ra rạp, tất nhiên một phần lý do là vì những cảnh nóng "điên cuồng" của cặp đôi chính, nhưng một phần khác cũng vì câu chuyện tình yêu giữa họ thực sự cũng có sức hấp dẫn riêng.

Chỉ được sản xuất với kinh phí 40 triệu USD, thế nhưng 50 Sắc Thái lại thu về tới 569.7 triệu USD. Ở thời điểm phát hành, 50 Sắc Thái là tác phẩm có doanh thu cao thứ 3 trong số các phim được chỉ đạo bởi một đạo diễn nữ (xếp sau Mamma Mia! và Kung Fu Panda 2). Sau khi rời rạp, 50 Sắc Thái cũng lập thêm một thành tích đáng kể khác, đó là trở thành phim R-rated có doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại (xếp sau The Hangover Part II, The Passion of the Christ và The Matrix Reloaded).

Cặp đôi diễn viên chính của 50 Sắc Thái bây giờ ra sao?

Đảm nhận vai nữ chính Ana của 50 Sắc Thái là diễn viên Dakota Johnson. 10 năm kể từ sau khi tham gia tác phẩm điện ảnh đình đám này, giờ đây mỹ nhân 35 tuổi đã trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất.

50 Sắc Thái trở thành bàn đạp đưa tên tuổi của Dakota Johnson lên một tầm cao mới. Tiếp đà thành công, nữ minh tinh góp mặt ở nhiều dự án phim như Black Mass, How to Be Single, The Peanut Butter Falcon, The Lost Daughter, Am I Ok? và Madame Web...

Dakota Johnson trong bộ phim Materialists đang chiếu tại rạp.

Trong năm 2025, Dakota Johnson xuất hiện trong bộ phim hài Splitsville - nơi cô vừa là diễn viên, đồng thời cũng giữ vai trò nhà sản xuất. Hiện tại, nữ diễn viên cũng đang thu hút không ít sự chú ý nhờ bộ phim lãng mạn đình đám Materialists đóng cùng Pedro Pascal và Chris Evans. Ở thị trường Việt Nam, tác phẩm này có tên Một Nửa Hoàn Hảo và đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Vai nam chính Grey của 50 Sắc Thái do diễn viên Jamie Dornan thể hiện. Sau thành công với 50 Sắc Thái, anh và Dakota Johnson còn có thêm 2 lần "yêu" trên màn ảnh. Cụ thể, đó là ở các phần sau của tác phẩm này, bao gồm 50 Sắc Thái Đen cùng với 50 Sắc Thái: Tự Do. Đáng nói, cả 2 tác phẩm đều đạt doanh thu cao, lần lượt là 381 triệu USD và 372 triệu USD. Với tổng doanh thu 3 phần lên tới hơn 1.3 tỷ đô, có lẽ không quá khi nói 50 Sắc Thái chính là thương hiệu phim 18+ tiêu biểu của thập kỷ.

Jamie Dornan cũng có những bước tiến mới trong sự nghiệp sau 10 năm kể từ ngày đóng 50 Sắc Thái.

Bên cạnh đó, Jamie Dornan cũng góp mặt trong những bộ phim lãng mạn như Endings, Beginnings (2019) và Wild Mountain Thyme (2020). Năm 2021, anh góp mặt trong bộ phim tâm lý Belfast - tác phẩm thắng giải Kịch bản gốc xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 79.

Năm 2023, Jamie Dornan kết hợp cùng Gal Gadot trong bộ phim hành động Heart Of Stone. Năm ngoái, nam tài tử góp mặt trong bộ phim giật gân The Tourist. Thời gian tới, những khán giả yêu mến Jamie Dornan sẽ gặp anh ở tác phẩm The Undertow.