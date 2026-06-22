Phim 18+ cực hay nhất định phải xem hiện tại: Cặp chính đẹp đôi ngút ngàn, viral khắp 70 quốc gia

Bộ phim 18+ đang vươn lên top 1 Netflix toàn cầu tại 70 quốc gia, trở thành hiện tượng rom-com được bàn tán nhiều nhất hiện tại nhờ chuyện tình vừa đau vừa đẹp và chemistry bùng nổ của cặp chính.

Không cần chiêu trò ồn ào, không cần kịch bản giật gân, Voicemails for Isabelle vẫn đang tạo nên một “cơn sốt ngầm” trên Netflix. Bộ phim 18+ này hiện đứng Top 1 Netflix toàn cầu, đồng thời thống trị bảng xếp hạng tại hơn 70 quốc gia, trở thành một trong những hiện tượng rom-com nổi bật nhất thời điểm hiện tại.

Cặp đôi chính đẹp đến mức không thể rời mắt

Voicemails for Isabelle xoay quanh Jill (Zoey Deutch) - cô gái mang trong mình nỗi đau mất em gái Isabelle vì căn bệnh xơ nang. Sau khi Isabelle qua đời, Jill không thể buông bỏ quá khứ, vẫn đều đặn gọi vào số điện thoại cũ của em và để lại những tin nhắn thoại như thể em gái vẫn còn tồn tại đâu đó, vẫn đang lắng nghe cô.

Chính những lời thoại tưởng chừng đơn độc ấy lại vô tình rơi vào tay Wes (Nick Robinson) - một nhân viên bất động sản đang mắc kẹt trong cuộc sống nhạt nhòa, thiếu định hướng và cô đơn trong chính những mối quan hệ của mình. Ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng càng nghe, Wes càng bị cuốn vào thế giới cảm xúc của Jill. Những đoạn voicemail trở thành thứ kết nối kỳ lạ giữa hai con người hoàn toàn xa lạ.

Từ đây, một mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa mong manh bắt đầu hình thành - nơi hai người dần bước vào cuộc sống của nhau mà không hề nhận ra rằng họ đã bị ràng buộc từ trước đó bởi chính những lời nói tưởng như vô tình.

Điểm khiến bộ phim 18+ này trở nên bùng nổ không nằm ở tình tiết, mà nằm ở cặp đôi trung tâm. Zoey Deutch thực sự tỏa sáng với vai Jill: vừa đau thương, vừa mạnh mẽ, vừa có nét hài hước rất tự nhiên. Cô không “diễn” nỗi buồn, mà khiến nó tồn tại như một phần đời sống nội tâm rất thật.

Trong khi đó, Nick Robinson tiếp tục chứng minh anh là một trong những nam diễn viên phù hợp nhất với dòng rom-com hiện đại. Wes không phải kiểu “nam chính hoàn hảo”, mà là một người đàn ông có tổn thương, có sự chần chừ, có những khoảnh khắc rất đời thường khiến khán giả dễ đồng cảm. Chính sự cân bằng giữa hai thái cực này khiến chemistry của cả hai bùng nổ theo cách rất tự nhiên, không gượng ép.

Nhiều khán giả còn nhận xét rằng: hiếm có bộ phim 18+ rom-com nào gần đây lại khiến họ “tin” vào một cặp đôi nhiều như vậy - không phải vì kịch bản ép buộc, mà vì cảm giác hai nhân vật thật sự thuộc về nhau.

Khi cảm xúc thắng mọi công thức

Điều bất ngờ nhất của Voicemails for Isabelle là việc nó leo thẳng lên Top 1 Netflix toàn cầu, đồng thời dẫn đầu tại hơn 70 quốc gia chỉ trong thời gian ngắn. Một thành tích không hề dễ dàng, đặc biệt với một bộ phim 18+ thuộc thể loại rom-com vốn thường bị xem là “an toàn” và khó bứt phá.

Nhưng chính sự “an toàn” đó lại trở thành lợi thế. Bộ phim không cố gắng làm quá mọi thứ. Nó chọn cách kể chuyện chậm rãi, tập trung vào cảm xúc, vào những khoảng lặng, vào những khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ sức chạm vào người xem. Mỗi voicemail của Jill, mỗi lần Wes lặng lẽ nghe lại, hay mỗi cuộc chạm mặt tưởng như tình cờ đều được xử lý tinh tế, tạo nên cảm giác vừa buồn vừa ấm.

Bộ đang chiếm top 1 Netflix toàn cầu

Khán giả không chỉ xem một câu chuyện tình yêu, mà còn xem hành trình của hai con người đang học cách chữa lành. Đó là lý do bộ phim 18+ này có thể vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để vươn lên vị trí số 1 toàn cầu.

Không ít người xem còn gọi đây là “kiểu phim khiến bạn không nhận ra mình đã cười, rồi lại rơi nước mắt từ lúc nào”. Sự chuyển đổi cảm xúc mượt mà, không gượng ép chính là thứ khiến tác phẩm giữ chân khán giả đến tận phút cuối.

Bên cạnh đó, yếu tố hình ảnh cũng góp phần lớn vào thành công. Bối cảnh San Francisco được khai thác đẹp một cách rất điện ảnh vừa lãng mạn, vừa cô đơn, vừa mang cảm giác “định mệnh”. Những khung hình Jill ngồi một mình giữa thành phố hay Wes lặng lẽ bước qua những con phố đều tạo nên một chất thơ rất riêng cho bộ phim 18+ này.

Tổng thể, Voicemails for Isabelle không phải là một bộ phim cố gắng thay đổi thể loại rom-com. Nó chỉ đơn giản làm tốt những gì rom-com từng làm hay nhất: khiến người ta tin vào tình yêu, tin vào sự kết nối, và tin rằng đôi khi những cuộc gặp gỡ kỳ lạ nhất lại là những điều đúng đắn nhất.

Và chính vì vậy, dù mang nhãn phim 18+, tác phẩm này lại đang trở thành một trong những bộ phim được yêu thích và chia sẻ nhiều nhất trên Netflix hiện tại - một minh chứng rằng cảm xúc chân thật luôn là thứ có sức lan tỏa mạnh nhất.

Theo Deadline