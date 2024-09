Phim 18+ của Jennie (BLACKPINK) bị "khai tử" vẫn gây tranh cãi

The Idol do HBO thực hiện với sự tham gia của ngôi sao ca nhạc Abel "The Weeknd" Tesfaye, người mẫu kiêm diễn viên Lily-Rose Depp (con gái của Johnny Depp) và thành viên nhóm BLACKPINK - Jennie. Phim nhận được đề cử giải thưởng Primetime Emmy lần thứ 76 ở hạng mục dành cho cho Biên đạo múa xuất sắc.

Nina McNeely - Biên đạo của The Idol - là người từng có kinh nghiệm làm việc với nhiều ngôi sao như Rihanna, Björk, Sam Smith, Nick Jonas và Foo Fighters. Năm 2021, Nina giành được đề cử Giải thưởng Video âm nhạc MTV năm 2021 cho vũ đạo xuất sắc nhất cho video ca nhạc Shame Shame của ban nhạc Foo Fighters. Tuy nhiên, chính việc hợp tác với nam ca sĩ The Weeknd nhiều lần mới là lý do chính đưa cô tham gia vào ekip thực hiện The Idol.

Biên đạo Nina McNeely (Ảnh: Gia Azevedo)

Việc The Idol bị chỉ trích thậm tệ, bị "khai tử" chóng vánh chỉ sau 1 mùa phim có lẽ nằm ngoài dự tính của HBO và của cả biên đạo Nina McNeely. Từ góc nhìn của Nina, The Idol vẫn là một bộ phim đặc biệt, khai thác chủ đề chưa được đào sâu thể hiện nhiều trên màn ảnh. Tuy nhiên biên đạo cũng cho rằng The Idol xuất hiện ở thời điểm không thực sự phù hợp.

Rất có thể trong tương lai, khán giả khi xem lại phim sẽ có cái nhìn khác hơn. Nhờ bộ phim, Nina McNeely có được đề cử giải thưởng Primetime Emmy - dấu mốc mang tính bước ngoặt. Thậm chí The Idol còn có thể vượt qua ứng viên khác đến từ những bộ phim như Only Murders in the Building, Palm Royale và Physical tại Lễ trao giải diễn ra vào giữa tháng 9 tới đây.

Jennie trong phim The Idol

Hào quang cho biên đạo có thể cứu vãn ấn tượng tích cực cho The Idol nhưng về tổng thể bộ phim vẫn bị xem như "vết đen" đáng tiếc trong sự nghiệp của những ngôi sao tham gia trong đó có thành viên BLACKPINK - Jennie. Nữ thần tượng Kpop cùng với con gái của Johnny Depp đã có những màn thể hiện vũ đạo nóng bỏng, gợi cảm quá mức trong trang phục "kiệm vải". Vai diễn của Jennie trong phim còn gây bối rối với những hành động, biểu cảm, lời thoại bất thường thậm chí nhạy cảm.

Lễ trao giải thưởng Primetime Emmy lần thứ 76 sẽ được truyền hình trực tiếp từ Nhà hát LA Live Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles vào Chủ Nhật vào 15/9 (theo giờ địa phương).