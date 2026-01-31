Phim 18+ cổ trang hay nhất 2026 xuất hiện rồi: Nữ chính đẹp mướt mườn mượt, chắc chắn phải xem lại lần 2

2 năm kể từ khi mùa 3 khép lại, bộ phim 18+ cổ trang Bridgerton mùa 4 đã trở lại với nhiều drama xoay vòng cộng đồng người quý tộc Anh ở London vào thế kỷ 19. Vừa lên sóng vào ngày 29/1 (theo giờ địa phương), Bridgerton mùa 4 đã vươn lên trở thành bộ phim hot nhất thế giới. Theo dữ liệu được Flix Patrol đưa ra, siêu phẩm cổ trang châu Âu lập tức chiếm đóng ngôi vương Netflix toàn cầu, đạt top 1 ở 83 quốc gia. Với đà này, bộ phim được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và lan toả mạnh mẽ hơn.

Bridgerton mùa 4 vươn lên top 1 Netlfix ở 83 quốc gia

Bridgerton mùa 4 xoay quanh câu chuyện tình yêu của Benedict Bridgerton (Luke Thompson), người con thứ hai phóng khoáng và giàu chất nghệ sĩ của gia đình Bridgerton, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết An Offer from a Gentleman của Julia Quinn. Bộ phim 18+ mở đầu bằng một buổi dạ hội hóa trang xa hoa, nơi Benedict đem lòng say mê một "quý cô áo bạc" bí ẩn, nhưng cô biến mất trước khi để lộ thân phận. Người phụ nữ ấy thực chất là Sophie Baek (Yerin Ha), một cô gái xuất thân thấp kém, sống kiếp hầu hạ dưới sự kiểm soát hà khắc của mẹ kế. Định mệnh đưa Benedict và Sophie gặp lại nhau trong hoàn cảnh rất khác, khi anh không nhận ra cô chính là người phụ nữ năm xưa khiến mình vấn vương.

Song song với chuyện tình mang màu sắc của Lọ Lem, mùa 4 của series phim 18+ cổ trang nổi tiếng toàn cầu còn khắc họa quá trình trưởng thành của Beêndict. Anh buộc phải đối diện với nỗi sợ cam kết, học cách yêu nghiêm túc và lựa chọn giữa đam mê cá nhân với trách nhiệm xã hội, trong khi các thành viên khác của gia đình Bridgerton tiếp tục có những tuyến truyện phụ đan xen, làm dày thêm bức tranh đời sống quý tộc London đầy hào nhoáng nhưng cũng không kém phần ngột ngạt.

Sophie do Yerin Ha thủ vai là nhân vật có hoàn cảnh và tính cách nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả của series phim 18+ Bridgerton. Cô được xây dựng như hình mẫu "Lọ Lem" thời kỳ Nhiếp Chính, nhưng không hề mờ nhạt hay thụ động. Sophie xuất thân thấp kém, lớn lên trong sự kiểm soát và khinh miệt của mẹ kế, song vẫn giữ được lòng tự trọng, sự tử tế và ý thức rất rõ về giá trị bản thân. Cô không mơ mộng bước chân vào thế giới thượng lưu bằng mọi giá, càng không chấp nhận đánh đổi phẩm giá để có được tình yêu. Những giằng xé nội tâm của Sophie, giữa khát khao được yêu thương và nỗi sợ bị xã hội chà đạp, chính là trục cảm xúc quan trọng, giúp câu chuyện tình với Benedict trở nên day dứt và có chiều sâu hơn hẳn những mùa trước.

Trong phim, Sophie mang vẻ đẹp giản dị, nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự rắn rỏi

Về diễn xuất, Yerin thể hiện được lối diễn tinh tế và giàu cảm xúc. Cô không nhả thoại nặng tính "kịch" hay bi kịch hóa nhân vật, mà thu hút sự chú ý của khán giả bằng ánh mắt buồn man mác nhưng không kém phần cứng rắn. Nhan sắc của Yerin mang nét đẹp thanh khiết, cổ điển: gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại và sống mũi thanh tú. Visual đậm nét á Đông của Yerin giữa một cộng đồng người Anh càng khiến cô trở nên nổi bật và khác biệt. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại dạ hội hóa trang với bộ váy bạc, Yerin đẹp như một công chúa lộng lẫy, bí ẩn và khó nắm bắt. Có thể nói nhân vật này chính là sức hút lớn nhất của bộ phim 18+ đang gây bão toàn cầu.

Nhan sắc ngoài đời thực của Yerin vô cùng kiều diễm và gợi cảm



