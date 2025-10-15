Phim 18+ cổ trang đang gây bão toàn cầu: Nữ chính visual bén ác liệt, quá buồn cho ai bỏ lỡ

5 năm trở lại đây, Bridgerton có thể được xem là một trong những series phim 18+ tạo được tiếng vang lớn nhất. Bộ phim 18+ này không chỉ thu hút sự chú ý bởi hàng loạt cảnh nóng táo bạo qua mỗi mùa, mà chất lượng nội dung và thông điệp mà tác phẩm truyền tải cũng luôn được đánh giá cao.

Bridgerton 4 sẽ phát hành trong 2 giai đoạn khác nhau, 4 tập đầu chiếu ngày 29/1 và 4 tập cuối chiếu ngày 26/2.

Trailer đầu tiên của Bridgerton 4.

Chính vì thế nên bây giờ, khi mà Netflix chỉ vừa mới nhá hàng đoạn trailer mới của Bridgerton 4, nó đã ngay lập tức gây ra một cơn bão trên toàn cầu. Ai ai cũng bàn tán xôn xao về bộ phim 18+ này, đồng thời mong chờ đến ngay được thưởng thức câu chuyện của cặp đôi chính tiếp theo là Benedict Bridgerton và Sophie Baek - người phụ nữ còn được biết đến với cái tên Quý Cô Đồ Bạc.

Ở Bridgerton 4, đảm nhận vai nam chính Benedict Bridgerton vẫn là nam diễn viên Luke Thompson. Trong khi đó, vai nữ chính Sophie Baek do Yerin Ha, nữ diễn viên người Australia gốc Hàn đảm nhận. Từ đoạn trailer mới được phát hành, khán giả đã thấy được sức hút của Sophie Baek. Cô sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ với nét châu Á đặc trưng khiến bất cứ ai cũng bị thu hút.

Bridgerton 4 được dán nhãn phim 18+ nói về câu chuyện của cặp đôi Benedict Bridgerton và Sophie Baek.

Vai diễn Sophie Baek do nữ diễn viên xinh đẹp Yerin Baek thủ vai.

Bên cạnh việc mang đến đoạn trailer đầu tiên, Netflix cũng chính thức ấn định ngày Bridgerton 4 ra mắt. Cụ thể, bộ phim 18+ này sẽ dài 8 tập và sẽ được chia làm 2 giai đoạn để phát hành. 4 tập đầu tiên sẽ chiếu vào ngày 29/1, trong khi đó 4 tập sau sẽ được chiếu vào ngày 26/2.

Đối với thông tin này, khán giả đang thể hiện những luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người cảm thấy phấn khích vì sắp được xem phim, một số người lại bất bình với cách Netflix phát hành phim. Họ cho rằng Bridgerton 4 nên được phát hành giống như 3 mùa trước thay vì bắt khán giả sau khi xem nửa đầu phải chờ gần 1 tháng mới được xem nốt nửa cuối.

Bridgerton là một trong những series phim 18+ tạo được tiếng vang lớn bậc nhất trên toàn cầu trong vòng 5 năm qua.

Nói thêm về series phim 18+ Bridgerton, đây là dự án có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của tác giả Julia Quinn. Bối cảnh tác phẩm đặt tại nước Anh thời kỳ Nhiếp chính, kể câu chuyện tình yêu của 8 anh chị em trong gia đình thượng lưu Bridgerton. Khi được làm thành phim, mỗi một mùa sẽ tập trung kể về từng cặp đôi khác nhau. Cặp đôi mùa 1 là Daphne - Simon, mùa 2 là Anthony - Kate, mùa 3 là Colin - Penelope và mùa 4 là Benedict - Sophie.