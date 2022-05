Phillip Nguyễn thông báo sắp kết hôn, chị dâu Tăng Thanh Hà "thả tim" ủng hộ

Trên trang cá nhân, Phillip Nguyễn viết: "I want to say thank you to everyone that wished me a happy birthday and made me feel special. I truly am thankful for everything in my life. This past year has brought a lot of changes to my life and it has made me a better man.



To my Fiancée, Ngô Phương Linh I love you. I love you more than you will ever know but i promise to make you feel loved and wanted and needed and appreciated for every moment of our life together.

For more than 10 years, I have been asked when I will get married. Today, I am able to say… I finally found the one".

Tạm dịch chia sẻ của Phillip Nguyễn như sau:

"Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã chúc tôi một sinh nhật vui vẻ và khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi thực sự biết ơn vì tất cả mọi điều trong cuộc sống. Năm qua đã mang lại rất nhiều thay đổi cho cuộc sống và khiến tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn.

Gửi tới hôn thê của tôi, Ngô Phương Linh, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì mà em biết và anh hứa sẽ làm cho em luôn cảm thấy được yêu thương, được chăm sóc và được trân trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta.

Hơn 10 năm qua, tôi luôn được hỏi bao giờ mới kết hôn. Và hôm nay, tôi có thể nói rằng cuối cùng tôi đã tìm thấy đúng người".

Nhiều bạn bè để lại bình luận là những lời chúc phúc cho cặp đôi Phillip Nguyễn - Linh Rin. Đáng chú ý, "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà cũng nhanh chóng dùng biểu tượng hình trái tim thay cho lời chúc phúc 2 em.

Tăng Thanh Hà âm thầm để lại biểu tượng trái tim như một cách ủng hộ cho hai em Tăng Thanh Hà và Linh Rin chụp ảnh thân mật

Trước đó, Tăng Thanh Hà nhiều lần gặp gỡ và tương tác thân mật với Linh Rin. Có thể thấy, dù là người kín tiếng trên mạng xã hội nhưng Tăng Thanh Hà ngầm thể hiện sự ủng hộ chuyện tình cảm của em chồng và Linh Rin.



Phillip Nguyễn sinh năm 1986, là con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, cũng là em chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Anh là người sáng lập ra nhiều công ty tổ chức sự kiện, thiết kế thời trang. Còn Linh Rin được khán giả biết đến là "hot girl Hà Thành", sinh năm 1993. Cô từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc và hoạt động nghệ thuật.

Philip và Linh Rin công khai hẹn hò từ 8/2019 và được nhận xét là cặp trai tài gái sắc. Sau những sóng gió trong chuyện tình cảm, cặp đôi ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn. Linh Rin thường xuyên tham dự các sự kiện của gia đình bạn trai.



Phillip Nguyễn và Linh Rin không ngại thể hiện tình cảm thông qua những khoảnh khắc ngọt ngào đăng tải công khai trên trang cá nhân. Phillip Nguyễn cũng thường dành những lời "đường mật" gửi tới bạn gái. Trong dịp valentine năm 2021, nam doanh nhân đã đăng tải tâm thư: "My love, thank you.

Thank you for thinking the world of me. With you, I am always good enough the way I am and you love me for me. Thank you for accepting my imperfect flawed self. On the days that I felt unlovable, you’re around to reassure me of all the reasons why you do. My strength that motivates me in all that I do, my beauty that goes beyond skin deep, and my love for you that is deeper than anything I have known".

(Tạm dịch: "Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em vì đã xem anh là cả thế giới. Bên em, anh trở nên hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn em đã chấp nhận một người còn nhiều thiếu sót như anh.

Vào những ngày anh cảm thấy khó khăn, em luôn ở bên để động viên và nói cho anh biết tất cả lý do em yêu anh. Em tiếp sức mạnh cho anh trong tất cả mọi việc. Vẻ đẹp của em không chỉ nằm ở bề ngoài mà cả trong tâm hồn. Tình yêu anh dành cho em sâu sắc hơn bất cứ điều gì").

Về phía Linh Rin, vào dịp đầu năm mới, cô cũng đăng ảnh bên bạn trai và viết: "Nếu nhìn lại phía sau, chúng ta có lẽ không đủ thời gian để đếm hết tất cả khoảnh khắc tuyệt vời mình đã có cùng nhau. Cảm ơn anh đã ở bên em trong suốt năm qua. Hy vọng trong năm tới, tình yêu của chúng ta sẽ thăng hoa hơn, bền vững hơn. Em thật sự hạnh phúc".

