Phillip Nguyễn phát 'cẩu lương' mùng 2 Tết bằng tâm thư gửi Linh Rin, Hà Tăng có ngay động thái đặc biệt

Phillip Nguyễn và Linh Rin là cặp trai tài gái sắc được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, vào sáng mùng 2 Tết (13/2 Dương lịch), cả hai tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi Phillip Nguyễn đăng tải bài viết thể hiện tình cảm với bạn gái. Cách công khai cho cả thế giới niềm hạnh phúc của mình khiến Phillip Nguyễn nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt yêu thích từ khán giả.

"My love, thank you. Thank you for thinking the world of me. With you, I am always good enough the way I am and you love me for me. Thank you for accepting my imperfect flawed self. On the days that I felt unlovable, you’re around to reassure me of all the reasons why you do. My strength that motivates me in all that I do, my beauty that goes beyond skin deep, and my love for you that is deeper than anything I have known", Phillip Nguyễn chia sẻ. (Tạm dịch: Cảm ơn em, tình yêu của anh.

Cảm ơn em vì đã coi anh là cả thế giới. Bên em, anh luôn có thể tự tin để là người tốt nhất và được là chính mình. Em yêu anh vì chính bản thân anh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận 1 người còn nhiều thiếu sót như anh. Vào những ngày anh cảm thấy không được yêu thương, em luôn ở bên để trấn an và nói cho anh biết tất cả lý do tại sao em yêu anh. Em trở thành nguồn sức mạnh thúc đẩy anh trong tất cả mọi việc. Em là người phụ nữ đẹp nhất đời anh, và vẻ đẹp của em không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà cả trong tâm hồn. Em cũng chính là tình yêu sâu đậm nhất đời anh).

Đầu năm mới, Phillip Nguyễn đã thả "cẩu lương" cho dân tình bằng status dài thể hiện tình cảm nồng cháy với Linh Rin

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Hà Tăng cũng có hành động "thả tim", thể hiện tình cảm dành cho cặp đôi cũng như mối quan hệ của mình với em dâu tương lai. Từ khi chính thức trở thành bạn gái Phillip Nguyễn, Linh Rin rất "được lòng" gia đình nam thiếu gia, đặc biệt là Hà Tăng. Qua đây, fan cũng mong chờ cặp đôi nhanh chóng về chung nhà.

Hà Tăng "thả tim" dưới bài đăng của Phillip Nguyễn, chứng minh tình cảm dành cho cặp đôi

Linh Rin rất "được lòng" gia đình nhà Phillip Nguyễn, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của gia đình anh

Hà Tăng có mối quan hệ tốt đẹp với em dâu tương lai Linh Rin

Ảnh: Sưu tầm, Instagram nhân vật