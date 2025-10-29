Theo thông báo, các cuộc thảo luận diễn ra ngay sau Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng Quốc tế Seoul 2025, nơi Tập đoàn KAI giới thiệu máy bay chiến đấu đa năng KF-21 Boramae.

Trong sự kiện diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 10 tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, KF-21 đã được phía Hàn Quốc trình diễn, thu hút sự chú ý của các đại diện quân sự và chính phủ trên khắp khu vực, bao gồm cả phái đoàn Philippines.

“Kinh nghiệm chiến đấu thực tế của họ cũng là một tài liệu tham khảo mạnh mẽ có thể được quảng bá cho những quốc gia khác”, ông Park Seonhee - Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế của KAI, phát biểu trong một tuyên bố với tờ This Week in Asia.

“Chúng tôi đánh giá cao Không quân Philippines - họ đã vận hành máy bay FA-50 và gần đây đã đặt mua thêm. Chúng tôi cam kết hỗ trợ họ tăng cường năng lực”.

KF-21 Boramae, máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 được thiết kế để cạnh tranh với J-10 và FC-31 của Trung Quốc, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2026. KAI đang định vị nền tảng này là một lựa chọn có giá cả phải chăng và khả năng đáp ứng cho các quốc gia trên khắp Châu Á, Châu Phi và Trung Đông.

KAI cũng trưng bày tiêm kích hạng nhẹ FA-50, trực thăng đa dụng KUH-1 Surion trong triển lãm quốc phòng kéo dài 5 ngày. Công ty đã cung cấp 12 chiếc FA-50 cho Không quân Philippines kể từ năm 2014, và đầu năm nay Manila đã đặt hàng thêm 12 máy bay được nâng cấp.

"Điểm mạnh của chúng tôi là có thể duy trì tỷ lệ hoạt động trên 85% bất cứ lúc nào", ông Daeseo Park - một đại tá Không quân Hàn Quốc đã nghỉ hưu, hiện đang cố vấn cho bộ phận kinh doanh toàn cầu của KAI cho biết. "Điều đó có nghĩa là nếu có chuyện gì xảy ra, FA-50 của bạn luôn sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, mọi nơi".

Không quân Philippines sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh nhờ chiến đấu cơ KF-21 Boramae.

Ông Vincent Kyle Parada - chuyên gia phân tích của Hải quân Philippines cho biết, hoạt động xuất khẩu quốc phòng ngày càng tăng của Hàn Quốc được hình thành bởi nhu cầu thay đổi giữa các quốc gia.

Trong bài bình luận trên tờ This Week in Asia, ông Parada cho biết: “Họ thường được đánh giá là đáng tin cậy mặc dù chi phí thấp hơn so với các nhà sản xuất phương Tây. Vì gần hơn, phía Hàn Quốc có thể cung cấp hỗ trợ dịch vụ hậu mãi đáng kể cho khách hàng trong khu vực, bao gồm cả chuyển giao công nghệ”.

Philippines chưa khẳng định sắp mua KF-21, nhưng sự quan tâm như vậy nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Manila và Seoul.

Nỗ lực của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này trở thành một trong 4 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, trong đó Đông Nam Á nổi lên như một thị trường mục tiêu quan trọng.