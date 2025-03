Philippines muốn mua vắc xin phòng tả lợn từ Việt Nam, một tập đoàn chăn nuôi doanh thu hơn 13.500 tỷ có thể hưởng lợi

Nhà máy vắc xin Dacovet được Dabaco triển khai xây dựng từ tháng 8/2022, với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, công suất 200 triệu liều/ năm

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines, cơ quan này vừa hỗ trợ tổ chức đoàn gồm 14 đại biểu đại diện cho Bộ Nông nghiệp và các doanh nghiệp của Philippines có nhu cầu hợp tác vối Tập đoàn Dabaco không chỉ về vắc xin mà còn chăn nuôi, các sản phẩm nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp Philippines do Tiến sỹ Constante J. Palabrica, DVM - Thứ trưởng Phụ trách lĩnh vực gia súc, gia cầm dẫn đầu. Các doanh nghiệp của Philippines có đại diên từ Tập đoàn EDL, East Asia Veterinary Inc., EDL Digital Technologies Inc., Jaro Development Corp., Hi Villi Nutrion, Ace Global Technologies Inc., Universal Robina Corp.

Theo Thương vụ, không chỉ Việt Nam mà Philippines cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch tả lợn châu Phi. Từ tổng số đàn lợn khoảng trên 13 triệu con từ năm 2020 trở về trước, do bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đến năm 2021, đàn lợn của Philippines chỉ còn khoảng gần 9 triệu con, việc tăng đàn trong giai đoạn sau dịch gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù thấy được sự ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh dịch nhưng Philippines lại không có một doanh nghiệp hay phòng thí nghiệm nào đầu tư nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, nhu cầu về vắc xin dịch tả lợn châu Phi tại Philippines cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Tập đoàn Dabaco của Việt Nam vừa chính thức khánh thành Nhà máy vắc xin DACOVET tại Bắc Ninh và công bố thương mại sản phẩm DACOVAC-ASF2.

Nhà máy có công suất lên đến 200 triệu liều/năm, ngoài đáp ứng nhu cầu của các đơn vị chăn nuôi trong nước, còn có thể xuất khẩu sang nước khác.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ để các bên có thể thương thảo thành công và tiến tới nhập thử nghiệm vắc xin dịch tả lợn châu Phi Dacovac ASF-2 tại Philippines. Nếu thành công thì sản phẩm vắc xin dịch tả lợn châu Phi của Tập đoàn Dabaco sẽ cùng với sản phẩm vắc xin dịch tả lợn châu Phi do Công ty AVAC nghiên cứu, sản xuất sẽ chính thức chiếm lĩnh thị trường Philippines.

Việc lấn sân sang mảng vắc xin là cơ hội lớn để Dabaco tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh hoạt động chăn nuôi của tập đoàn cũng tăng trưởng mạnh. Năm 2024, doanh thu đạt 13.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 769 tỷ đồng – tăng gần 30 lần so với năm trước.

Chứng khoán KBSV và Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo, năm 2025, doanh thu của Dabaco có thể đạt 14.598-17.343 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 1.143-1.536 tỷ – tức tăng 49% đến 100%, tùy kịch bản thị trường.

Mới đây, VCBS nhận định, Dabaco có thể đạt doanh thu 4.336 tỷ đồng trong quý I/2025 (tăng 30% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận sau thuế ước khoảng 384 tỷ – tăng tới 426%. Đây có thể là quý thứ hai liên tiếp công ty ghi nhận lãi trên 300 tỷ đồng, sau một giai đoạn nhiều biến động.