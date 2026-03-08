Philippines mở toang cửa vào tứ kết sau chiến thắng trước Iran, tuyển nữ Việt Nam chịu ảnh hưởng thế nào?

Hôm nay 8/3, bảng A VCK bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra loạt đấu cuối. Trước đó với cùng 6 điểm, Hàn Quốc và Australia đã có vé vào Tứ kết. Lúc 16h00, Philippines kịch chiến với Iran để mong đoạt 3 điểm, cạnh tranh vé vợt từ 2 trong 3 vị trí thứ ba tốt nhất.

Cả hai đội đều cố gắng chơi tấn công nhưng Philippines lấn lướt hơn hẳn. Họ có bàn mở tỷ số nhờ công Eggesvik từ một cú sút xa ở phút 29. Tới phút 82, McDaniel ấn định tỷ số 2-0 cho đại diện Đông Nam Á.

Nữ Philippines (áo xanh) thắng 2-0 trước Iran.

Tới trận đấu lúc 17h00, Australia và Hàn Quốc đã hòa nhau 3-3. Chung cuộc, bảng A kết thúc với Hàn Quốc đứng đầu, Australia thứ hai (cùng 7 điểm). Philippines có 3 điểm, hiệu số -2. Ở BXH 3 đội thứ ba, họ tạm đứng thứ hai sau Việt Nam - đội đang có 3 điểm và hiệu số +0. Vị trí thứ ba là Uzbekistan với 0 điểm, hiệu số -6.

Cơ hội đi tiếp với vé vớt về cơ bản vẫn sáng cho ĐT Việt Nam, nhưng không phải không có rủi ro. Ở trận cuối chúng ta sẽ gặp Nhật Bản lúc 16h00 ngày 10/3. Khả năng thất bại của nữ Việt Nam là khá lớn, vấn đề là sẽ với tỷ số ra sao. Trên BXH FIFA, nữ Nhật Bản đứng hạng 8 trong khi chúng ta đứng hạng 36.

Chỉ số của Philippines đã kết lại còn Uzbekistan là một ẩn số. Họ sẽ gặp Bangladesh ở lượt cuối, lúc 16h00 ngày 9/3. Trên BXH FIFA, Bangladesh đứng thứ 112 trong khi Uzbekistan đứng thứ 49. Nếu Uzbekistan thắng đậm Bangladesh, họ có thể tăng đáng kể hiệu số bàn thắng bại, từ đó gây áp lực lên Việt Nam và Philippines.

Lợi thế của nữ Việt Nam đó là sẽ đợi xong kết quả trận đấu giữa Uzbekistan với Bangladesh mới phải ra sân đấu Nhật Bản, từ đó sẽ có các bước tính toán phù hợp. Còn hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, tốt nhất là hòa được Nhật Bản, hoặc có thua cũng chỉ với cách biệt tối thiểu thì sẽ chắc chắn đi tiếp.