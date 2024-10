Philippines khẩn trương đối phó bão Trami có thể tăng cấp thành bão cuồng phong

Theo bản tin bão mới nhất vào sáng 22/10 của Cơ quan thời tiết Philippines (PAGASA), vị trí tâm bão Trami (tên địa phương là Kristine) cách thủ phủ Virac, tỉnh Catanduanes (Philippines) trên đảo Luzon khoảng 390 km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 65 km/h (cấp 8), gió giật 80 km/h (cấp 9). Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h.



PAGASA cảnh báo trong 24 giờ tới, gió mạnh, sóng cao sẽ xuất hiện ở một số vùng biển Philippines. Do đó, PAGASA kêu gọi mọi tàu thuyền, thủy thủ đoàn và khách du lịch trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc ở lại các bến cảng.



Cơ quan quản lý cảng Philippines (PPA) và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PGG) đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng ứng phó với khả năng bão Trami dữ dội hơn. Mọi cảng biển Philippines được yêu cầu tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện mà bão có thể gây ra đối với các cơ sở hạ tầng, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa thiên tai.

Trong khi đó, hàng trăm hành khách đang bị mắc kẹt ở một số cảng biển do tàu thuyền hủy chuyến trên đảo Luzon. Các đơn vị an ninh, cứu hộ, y tế của PGG cũng đang được triển khai đến các bãi biển, khu nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho du khách trong dịp nghĩ lễ "Undas" (Ngày của người đã khuất) sắp tới.

Ngập lụt nặng do bão Trami tại Philippines vào tối 22/10 (Ảnh: Earth Watch Weather Philippines Digital/Facebook)

Hàng loạt cơ quan chính quyền, trường học các cấp trên đảo Luzon, Visayas, Mindanao của Philippines hôm 22/10 đã buộc phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của bão Kristine.

Hiện bão Trami đang di chuyển theo hướng Tây và hướng về đảo Luzon. Nhiều cơ quan khí tượng khu vực và thế giới dự báo bão Trami có thể tăng cấp thành bão cuồng phong và đi vào Biển Đông sau khi ra khỏi Khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 25/10.

Theo báo Philippine Daily Inquirer, Philippines đã ban hành cảnh báo mưa lớn do bão nhiệt đới Trami trên các khu vực ở Nam Luzon và Visayas vào sáng 22/10.



PAGASA cảnh báo biển và vùng ven biển nguy hiểm đối với các tàu biển nhỏ - bao gồm cả xe máy - trong nhiều khu vực như Batanes, quần đảo Babuyan, vùng Ilocos, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, vùng đảo Negros, Trung Visayas… Cảnh báo gió mạnh được ban hành trên bờ biển phía Đông Luzon, bờ biển phía Nam Nam Luzon và bờ biển phía Đông Visayas.

PAGASA dự báo biển động rất mạnh, sóng cao từ 2,5 - 6,5 mét, mưa dông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. PAGASA cũng cảnh báo lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mưa kéo dài trong nhiều giờ.

Trami là cơn bão nhiệt đới thứ 11 mà Philippines đương đầu kể từ đầu năm đến nay.