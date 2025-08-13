Philippines chính thức bị loại sớm, tuyển Việt Nam được “chấp tuổi” ở bán kết

Tại lượt trận cuối bảng B giải nữ Đông Nam Á, trong khi U23 Australia được dự báo sẽ thắng đậm Timor Leste thì 2 đội còn lại gồm Myanmar và Philippines phải quyết đấu cho tấm vé đi tiếp.

Myanmar là đội có lợi khi chỉ cần hoà là chắc chắn vào bán kết, còn đương kim vô địch Philippines sẽ buộc phải thắng.

Với những lợi thế sẵn có, Myanmar nhập cuộc chậm dãi và thận trọng. Họ cầm bóng tốt những không vội vàng tấn công. Ngược lại, Philippines tỏ ra khá nôn nóng và cũng mắc lỗi chuyền hỏng khá nhiều ở thời điểm đầu trận.

Trong thế trận chặt chẽ, Myanmar là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Hệ quả tất yếu là sau một số pha dứt điểm, họ đã có bàn thắng vượt lên ở phút 33. Win Theingi Tun đi bóng lắt léo và buộc thủ môn Philippines phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính tiền đạo này tự mình dứt điểm mở tỷ số.

Bàn thắng của Myanmar càng khiến họ nắm lợi thế, ngược lại đẩy Philippines vào thế "đường cùng". Với tâm lý căng cứng, các cầu thủ Philippines chơi thiếu gắn kết, bế tắc trong những phương án tấn công. Họ dùng nhiều bài tạt bổng nhưng không phát huy được tác dụng.

Myanmar là đội chơi tốt hơn.

Philippines (áo xanh) chính thức bị loại sớm.

Hy vọng bỗng được nhen nhóm cho Philippines khi họ có bàn gỡ khá bất ngờ ở phút 71. Từ một pha tạt bóng, Nina Mathelus có mặt ở cột 2 để đệm bóng cận thành ghi bàn.

Thế nhưng, Philippines cũng không thể làm được nhiều hơn thế. Trong phần còn lại của trận đấu, chính Myanmar mới là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn, còn Philippines vẫn gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Ở cặp đấu còn lại, U23 Australia dễ dàng thắng đậm Timor Leste 7-0. Với những kết quả này, Myanmar đoạt vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B, còn U23 Australia đứng nhì bảng. Ngược lại, Philippines đã chính thức bị loại sớm.

Theo thể thức, Myanmar sẽ gặp Thái Lan còn chủ nhà Việt Nam sẽ được "chấp tuổi" khi chạm trán U23 Australia ở bán kết.