Báo Trung Quốc nghi ngờ giới tính của 3 cầu thủ Việt Nam sau sự cố xử thua ở giải thế giới

Rạng sáng 13/8, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đưa ra thông báo xử thua đội U21 Việt Nam ở 4/5 trận đấu tại giải U21 vô địch thế giới.

Đáng lưu ý, thông báo của FIVB chỉ khẳng định rằng một VĐV của Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu tại giải, nhưng không đề cập cụ thể hơn rằng điều kiện đó là gì.

Sau khi thông báo được FIVB đưa ra, một số trang báo Trung Quốc đã đưa ra những bình luận khá bất ngờ. Trong bài viết được đăng tải vào chiều 13/8, trang 163 cho rằng có tới 3 VĐV của đội U21 Việt Nam bị nghi ngờ về giới tính.

“Những hình ảnh được truyền thông cung cấp đã cho thấy VĐV Đặng Thị Hồng sở hữu yết hầu nổi rõ, và giới tính của VĐV này từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong lòng người hâm mộ. Được biết, ngoài Đặng Thị Hồng, giới tính của 2 cầu thủ khác trong đội U21 Việt Nam cũng gây tranh cãi” – 163 viết.

Trang 163 cũng đặt tiêu đề bài viết rằng: “Đội bóng chuyền nữ Việt Nam bị phạt sau khi đối thủ cáo buộc họ là đàn ông, vì nhiều cầu thủ có bất thường về nhiễm sắc thể và yết hầu to”.

Đặng Thị Hồng (số 12) là cầu thủ bị nghi ngờ giới tính bên phía Việt Nam.

Trang tin của Trung Quốc viết thêm: “Đội bóng chuyền Việt Nam đã vướng vào tranh cãi giới tính. FIVB cho biết hai cầu thủ của đội tuyển U21 gần đây đã được xét nghiệm nhiễm sắc thể chính thức. Kết quả cho thấy Đặng Thị Hồng có nhiễm sắc thể bất thường.

Có thông tin cho rằng tuổi của Đặng Thị Hồng bị nghi ngờ là khai man. Đặng Thị Hồng đã thể hiện rất tốt tại Giải vô địch thế giới lần này, ghi được tổng cộng 62 điểm trong ba trận đầu tiên. Trong trận đấu với Serbia, cô ghi được 15 điểm, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng bất ngờ.

Sau khi thua Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Serbia đã công khai chế giễu: "Chúng tôi chưa bao giờ đấu với đội tuyển bóng chuyền nam trong quá trình tập luyện”".

Trước đó, vào trưa 13/8, trang 163 cũng đăng bài viết khác có tiêu đề: “FIVB xác nhận cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thực chất là nam”.

“Các bài báo trước đây đã đặt ra câu hỏi về Đặng Thị Hồng, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam” – 163 viết thêm.

Trang PP Sport của Trung Quốc cũng đăng bài viết có tiêu đề: “Đội bóng chuyền U21 nữ Việt Nam đã bị hủy kết quả giải thế giới vì một số cầu thủ không vượt qua được xét nghiệm nhiễm sắc thể”.

PP Sport viết: “Một trong hai vận động viên Việt Nam đã trải qua xét nghiệm nhiễm sắc thể và được phát hiện là giới tính không đáp ứng điều lệ thi đấu. Hậu quả là Việt Nam bị loại khỏi bốn trận đấu đầu tiên của giải đấu với tỷ số thua 0-3…

Một số phương tiện truyền thông nhận định rằng có 3 cầu thủ của đội Việt Nam nổi bật về ngoại hình và thể lực. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã toàn thắng cả ba trận vòng bảng, bao gồm chiến thắng 3-1 trước Serbia và Canada. Serbia có thành tích 1-2, và trận thua còn lại trước Argentina với tỷ số 1-3”.

Truyền thông Trung Quốc nghi ngờ giới tính của 3 VĐV trong đội U21 Việt Nam.

Về phía Việt Nam, sau khi FIVB đưa ra thông báo, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu.

Theo VFV, hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, theo VFV, trong quá trình thi đấu, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và đưa thêm một số điều kiện đối với riêng các VĐV của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong ngày 12/8.