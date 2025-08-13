Báo Thái Lan dùng từ “chấn động thế giới” để nói về sự cố ĐT Việt Nam bị xử thua 4/5 trận ở giải VĐTG

Truyền thông Thái Lan và Indonesia đồng loạt đưa tin về sự việc đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị hủy kết quả 4 trong số 5 trận ở giải vô địch thế giới, ngay sau khi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đưa ra thông báo này vì lý do một thành viên của tuyển U21 Việt Nam không đạt điều kiện thi đấu.

Thông tin trên đã gây bàng hoàng cho truyền thông Thái Lan. Hãng truyền thông nổi tiếng Siamsport đăng bài viết có tiêu đề: “Gây chấn động thế giới! FIVB phạt tuyển Việt Nam sau khi hai nữ vận động viên bóng chuyền không vượt qua được bài kiểm tra giới tính”.

“Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) đã công bố kết quả điều tra, xác định hai tuyển thủ bóng chuyền nữ U21 Việt Nam không đủ điều kiện tham dự giải đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị phạt hủy bỏ mọi trận đấu mà cặp đôi này tham gia tại Giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới tại Indonesia và sẽ chuyển vụ việc này để xem xét thêm về hình phạt.

Trước đó, truyền thông Indonesia đã đưa tin về việc cặp đôi này đã trải qua xét nghiệm nhiễm sắc thể sau màn trình diễn xuất sắc, giúp Việt Nam giành 4 trận thắng và 1 trận thua ở vòng bảng, đứng thứ hai bảng A và tiến vào vòng 16 đội gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VVF) trước đó đã phủ nhận thông tin này, cho biết đó chỉ là yêu cầu bổ sung tài liệu từ ban tổ chức giải đấu.

FIVB gần đây đã thông báo rằng, theo Điều 12.2 và Điều 13.5.2 của Quy chế thi đấu, cũng như Điều 14.4 của Quy chế kỷ luật năm 2023, Tiểu ban kỷ luật đã quyết định loại Việt Nam khỏi tất cả các trận đấu mà cả hai vận động viên đã thi đấu và ngay lập tức loại họ khỏi giải đấu” – Siamsport viết.

Siamsport dùng từ "chấn động thế giới" để nói về sự việc của U21 Việt Nam.

Trang Thairath của Thái Lan cũng đưa tin về vụ việc trên. Trang báo này viết thêm: “Án phạt này khiến cho đội bóng chuyền của Việt Nam mất vé đi tiếp và rơi xuống vị trí cuối bảng. Không chỉ có vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam còn phải giải trình thêm với FIVB bằng văn bản, nếu không họ có nguy cơ nhận án phạt bổ sung trong tương lai”.

Một số phương tiện truyền thông ở Indonesia cũng đưa tin về quyết định của FIVB. Trang Bola nhắc tới 2 ngôi sao bên phía Việt Nam bị nghi ngờ về giới tính từ trước đó:

“Trước quyết định chính thức của FIVB, đã có tin đồn rằng hai cầu thủ U21 Việt Nam, Thi Hồng Đăng và Phương Quỳnh, bị nghi ngờ là nam giới. Tình trạng của hai cầu thủ này đã bị nghi ngờ trước khi bị tuyên bố không đủ điều kiện. Cả hai được cho là đã trải qua xét nghiệm nhiễm sắc thể”.

Trang Tirto của Indonesia cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu cầu thủ nào của Việt Nam không đạt tiêu chuẩn thi đấu của FIVB:

“Thông cáo của FIVB không đề cập đến bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào bị loại khỏi giải thế giới 2025. Tuy nhiên, có hai cầu thủ không được đội tuyển Việt Nam triệu tập trong trận đấu cuối cùng của Bảng A với Puerto Rico: Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh.

U21 Việt Nam bị xử thua tới 4 trận ở giải thế giới.

Với việc bị xử phạt, U21 Việt Nam rơi xuống xếp cuối bảng A, với thành tích được tính lại là thắng 1, thua 4. Trong khi đó, chủ nhà U21 Indonesia hưởng lợi khi từ vị trí thứ 5 vươn lên xếp thứ 3 (thắng 2, thua 3). Đội bóng Xứ vạn đảo bất ngờ giành quyền vào chơi vòng 1/8 và sẽ chạm trán U21 Ba Lan.

Trong khi đó, U21 Việt Nam rơi xuống nhóm tranh thứ hạng 17-24. Vào 13h00 chiều nay (13/8), các VĐV Việt Nam sẽ đối đầu với U21 Ai Cập.