Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu, bắn vòi rồng ở Biển Đông

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã "bắn vòi rồng" vào tàu BRP Datu Pagbuaya - tàu thuộc Cục Thủy sản Manila vào lúc 9h15 ngày 12/10.

Vài phút sau, chính tàu này tiếp tục "cố tình đâm" vào đuôi tàu của Cục Thủy sản Philippines, gây ra thiệt hại nhỏ. Không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương, theo thông cáo.

Tàu Trung Quốc và tàu Philippines va chạm trên Biển Đông. (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines)

Trong khi đó, Trung Quốc phủ nhận và quy lỗi cho Philippines về vụ va chạm, tuyên bố tàu Philippines "tiếp cận nguy hiểm" tàu họ.

Các cuộc đối đầu giữa tàu Philippines và Trung Quốc thường xuyên xảy ra ở Biển Đông.

Sau các vụ căng thẳng với tàu Trung Quốc thời gian qua, Philippines chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia đồng minh, nhất là với Mỹ.

Cuộc tập trận gần nhất giữa hai nước diễn ra vào hồi tháng 5. Mỹ và Philippines diễn tập bắn đạn thật ngoài khơi Zambales với Mỹ. Tuy nhiên, cuộc tập trận sau đó bị huỷ bỏ do tàu hải quân BRP Miguel Malvar làm mục tiêu bị chìm.

Hồi đầu tháng 8, tàu chiến của Hải quân Ấn Độ cũng triển khai tuần tra ở khu vực Biển Đông cùng Philippines. Hoạt động tuần tra kéo dài 2 ngày với sự tham gia của 3 tàu Ấn Độ, trong đó có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Delhi. Đây là lần đầu tiên chiến hạm Ấn Độ tuần tra trên khu vực Biển Đông chung với hải quân Philippines.