Philippines bùng nổ với “mưa bàn thắng”, sẵn sàng làm khó tuyển Việt Nam, Thái Lan

Tuyển Philippines đã có một trận đấu tưng bừng để giành chiến thắng cực đậm trước một đối thủ khó chịu.

Sau chiến thắng 5-1 trước Guam, tuyển Philippines có trận giao hữu tiếp theo gặp đối thủ cùng khu vực, tuyển Myanmar. Cặp đấu này được đánh giá không chênh lệch nhiều, và Myanmar đủ khả năng gây ra khó khăn lớn cho đội chủ nhà.

Thế nhưng, tuyển Philippines lại có một trận đấu bùng nổ với phong độ thăng hoa của các ngôi sao tấn công. Điều này giúp họ tạo thế trận một chiều và “cơn mưa bàn thắng” trước Myanmar.

Chủ nhà Philippines lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng (60% so với 40%) nhưng không hề lấn lướt về số pha dứt điểm. Đội chủ nhà chỉ có 8 pha dứt điểm trong suốt 90 phút, với 5 pha trúng đích, trong khi Myanmar tạo ra 10 pha dứt điểm, 5 trúng đích.

Khác biệt lớn giữa hai đội nằm ở khả năng tận dụng cơ hội, khi mà các chân sút Philippines đã làm quá tốt. Giằng co trong phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng tuyển Philippines đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Jefferson David Tabinas ở phút 45+2.

Tuyển Philippines "đè bẹp" Myanmar 5-1.

Bàn thắng giúp tuyển Philippines thi đấu rất tự tin trong hiệp hai. Họ tạo ra khá nhiều pha bóng nguy hiểm và vươn lên dẫn 3-0 ở phút 80. Hai phút sau đó (82’), hy vọng cho Myanmar được nhen nhóm khi Win Naing Tun dứt điểm thành bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, nhưng rốt cuộc đó cũng là tất cả những gì đội khách có thể làm được.

Trong khoảng hơn 10 phút còn lại (tính cả bù giờ), tuyển Philippines tiếp tục thi đấu thăng hoa, ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Trận đấu khép lại với tỷ số đầy bất ngờ 5-1 cho Philippines.

Như vậy, tuyển Philippines đã giành chiến thắng cả 2 lượt trận dịp FIFA Days tháng 6 với cùng tỷ số 5-1. Rõ ràng, tuyển Philippines đang đạt phong độ rất cao, đặc biệt là trên hàng tấn công. Đội bóng do HLV Carles Cuadrat dẫn dắt đã có sự tiến bộ lớn và họ hứa hẹn sẽ làm khó các đội bóng lớn trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia ở giải AFF Cup 2026 khởi tranh vào tháng sau.

Tỷ số chung cuộc: Philippines 5-1 Myanmar.

Đội hình xuất phát: