Phiên điều trần kết thúc, tòa án quốc tế ra thông báo bất ngờ về vụ kiện của bóng đá Malaysia

Phiên điều trần giữa Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với LĐBĐ Malaysia, FIFA và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel đã kết thúc.

Tuy nhiên, thay vì lập tức công bố kết quả, phía CAS cho biết cần thêm thời gian để đánh giá vụ việc và phán quyết sẽ được đưa ra vào tuần tới. Bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS, chia sẻ:

"Sau phiên điều trần hôm nay, hội đồng sẽ cần thời gian để cân nhắc. Tôi không thể cung cấp mốc thời gian chính xác cho quyết định, nhưng phán quyết ban đầu (không kèm đầy đủ lý do) dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Do đây là vụ việc có tính chất nổi bật, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Tôi sẽ thông báo cho quý vị ngay khi nó được công bố.

Sau khi phán quyết sơ bộ được công bố, quyết định đầy đủ sẽ được hoàn tất và gửi đến các bên liên quan vào thời điểm sau đó. Nếu các bên không yêu cầu giữ bí mật, quyết định sẽ được đăng tải trên trang web của CAS".

Cả 7 cầu thủ nhập tịch nói trên đều đã ra sân thi đấu cho tuyển Malaysia trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam vào tháng 6/2025.

Như vậy, các bên liên quan vẫn phải chờ đợi thêm trước khi biết được kết quả cuối cùng. Dựa vào phán quyết của CAS, kết quả những trận đấu liên quan của ĐTQG Malaysia cũng được xác định. Một số nguồn tin cho biết LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ phía CAS để sẵn sàng xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.