Phiên đầu tuần, giá vàng tăng vọt vượt 57 triệu đồng/lượng

Giá vàng mở cửa sáng nay (31/8) tăng mạnh so với cuối tuần trước và vượt mốc 57 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tăng mạnh hơn so với giá bán ra, giúp chênh lệch giá – mua bán được co hẹp lại còn 700-900 nghìn đồng/lượng.

Cụ thể, lúc 8h45 (31/8), Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,15-57,00 triệu đồng/lượng, tăng 450 nghìn đồng/lượng chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300 nghìn đồng/lượng chiều mua và 200 nghìn đồng/lượng chiều bán, lên mức 56,2-56,9 triệu đồng/lượng. Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 300 nghìn đồng/lượng giá mua và 150 nghìn đồng/lượng giá bán lên 56,1-57,05 triệu đồng/lượng.

Trong tuần trước, giá vàng chủ yếu sụt giảm, đi ngang trong 4 phiên đầu tuần rồi bất ngờ bật tăng khá mạnh từ chiều thứ Sáu.

Giá vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi, lúc 9h00 (31/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.970 USD/ounce.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News, 80% chuyên gia phố Wall tham gia cuộc thăm dò ý kiến dự đoán giá vàng tăng trong tuần này, không ai dự đoán giá giảm và 20% dự đoán thị trường sẽ đi ngang.

Tại phố Main, trong số 2.375 phiếu bầu thì có đến 1.356 phiếu (tương đương 57%) dự đoán giá vàng sẽ đi lên, 559 phiếu (tương đương 24%) dự đoán giá sẽ thấp hơn và 460 phiếu còn lại (tương đương 19%) giữ ý kiến trung lập.

Giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals - Peter Hug cho biết, vàng đã có sự biến động cao trong vài tuần qua và điều này sẽ kéo dài ít nhất là đến hết tháng 12. Peter Hug kỳ vọng giá sẽ tăng trên mức 2.000 USD/ounce vào tuần này - một yếu tố quan trọng cần theo dõi.

Nếu vàng có thể duy trì mức tăng trên mức tâm lý quan trọng đó, nhiều khả năng kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng thêm.