Phiên bản mới giá rẻ của Lynk & Co 06 xuất hiện

Sự xuất hiện của phiên bản Core Plus góp phần đa dạng danh mục sản phẩm chiến lược của Lynk & Co, mở rộng khả năng tiếp cận đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị với hiệu suất vận hành mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và giá trị sử dụng cao, đi cùng mức chi phí hợp lý.

Lynk & Co 06 Core Plus tiếp tục thừa hưởng các ưu điểm nổi bật từ phiên bản Hyper Pro, bao gồm: Ngoại hình cá tính, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Mega Contrast City đặc trưng của Lynk & Co, mang đậm dấu ấn thị giác và bản sắc nhận diện riêng biệt.

Lynk & Co 06 Core Plus sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Xe vẫn trên nền tảng khung gầm BMA vững chắc, hệ thống treo sau độc lập đa liên kết - giúp khả năng vận hành ổn định, mạnh mẽ, cảm giác lái chắc chắn và linh hoạt trong điều kiện đô thị. Động cơ I4 1.5L Turbo tăng áp, công suất cực đại 178hp và mô men xoắn lên tới 290Nm kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT mang tới hiệu suất vượt trội, phản hồi nhanh và cảm giác lái thể thao.

Hai phiên bản của 06 đều có chung động cơ và khả năng vận hành.

Lynk & Co 06 Core Plus vẫn giữ nguyên các tính năng an toàn quan trọng như hệ thống cân bằng điện tử 9.3, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến sau, camera lùi góc quan sát 90 độ, tính năng giới hạn tốc độ LIM,...

Nội thất xe được giữ nguyên. Trong khi đó, phần ngoại thất cũng gần như tương đồng và đặc biệt vẫn có cửa sổ trời toàn cảnh.

Cửa sổ trời vẫn được giữ lại trên bản Core Plus.

So với bản Hyper Pro, bản Core Plus tinh gọn hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), hướng đến trải nghiệm lái chủ động. Một số trang bị rút gọn nữa gồm: Hệ thống làm sạch không khí trong cabin, gạt mưa tự động, sưởi gương chiếu hậu, tự động mở cửa không cần chìa khoá,...

Mẫu xe có thêm lựa chọn ngoại thất màu be mới trẻ trung, bên cạnh hai gam màu quen thuộc là trắng và ghi, cùng tùy chọn nội thất đen hoặc be. Giá bán lẻ Lynk & Co 06 Core Plus được công bố là 679 triệu đồng, giảm thêm 20 triệu đồng đến ngày 5/8.