Phiên bản iPhone 12 được mua nhiều nhất Việt Nam đã có hàng trở lại

iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max phiên bản bộ nhớ trong 128GB không đủ giao ngay từ khi mở bán vào cuối tháng trước, tuy nhiên một số siêu thị hiện đã có hàng trở lại.



Một chuỗi siêu thị lớn cho biết, đã nhập về số lượng vừa đủ mẫu iPhone 12 Pro Max bản 128GB, với các màu xám, bạc, xanh. Phiên bản màu vàng (gold), vốn có nhu cầu cao, vẫn chưa có hàng.

Những người đầu tiên mua iPhone 12 tại Việt Nam. (Ảnh: Hải Đăng)

Trong khi đó, ở một hệ thống nhỏ hơn, iPhone 12 Pro Max 128GB cũng đủ bán ở một số cửa hàng. Riêng phiên bản màu gold vẫn có nhưng rất ít.

Riêng mẫu iPhone 12 Pro 128GB đều đã hết hàng ở hai chuỗi lớn Thế Giới Di Động và FPT Shop, nhưng khi chịu khó tìm ở một vài cửa hàng nhỏ hơn vẫn có bán. Dù vậy, phiên bản màu vàng (gold) gần như cạn kiệt.

Các phiên bản iPhone cao cấp thường được chuộng hơn tại Việt Nam, do đó iPhone 12 và iPhone 12 Mini luôn có sẵn hàng trong khi hai mẫu còn lại xảy ra khan hiếm. Thống kê của một siêu thị cho thấy 68% người đặt mua iPhone 12 Pro Max, 19% mua iPhone 12 Pro.

Trong hai máy cao cấp khan hàng, phiên bản 128GB được chọn mua nhiều vì giá rẻ hơn. Màu vàng được ưa chuộng dù màu này đã ra mắt cách đây nhiều năm, trong khi màu xanh mới dù vẫn được chọn nhưng không nhiều bằng.

Tình trạng iPhone hay một số máy cao cấp của Samsung xảy ra tình trạng khan hàng trong giai đoạn đầu không hiếm. Tuy nhiên năm nay tình trạng kéo dài hơn, xảy ra trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, một số nơi ghi nhận lượng đặt mua iPhone 12 cao nhất trong lịch sử, khiến cung không đủ cầu.

“Năm nay hàng xách tay ít hàng về khiến nhiều người tập trung mua hàng chính hãng nhiều hơn”, ông Nguyễn Việt Anh - Phó tổng giám đốc FPT Shop nói với ICTnews hôm mở bán.

Trong khi đó, ông Mai Triều Nguyên, chủ các cửa hàng Mai Nguyên, nói thêm rằng, giá iPhone 12 chính hãng không cao hơn nhiều so với iPhone xách tay, vài mẫu thậm chí rẻ hơn, khiến người dùng chuyển sang mua chính hãng. Bên cạnh đó, việc iPhone 12 chính hãng về khá sớm so với mọi năm cũng tăng lợi thế so với hàng xách tay.

Củ sạc iPhone 20W cháy hàng toàn quốc, nay về hàng lại

Không chỉ một số iPhone 12 không đủ cung, cục sạc iPhone 12 20W cũng xảy ra tình trạng cháy hàng trên toàn thị trường.

Cục sạc iPhone 20W được bán riêng.

Trước khi iPhone 12 ra mắt, cục sạc chính hãng cho dòng máy này đã được bán từ tháng 11. Chuỗi FPT Shop cho biết đã nhập về 15.000 cục sạc Apple 20W, nhưng đã hết ngay sau đó.

“Theo ghi nhận, có đến 75% khách hàng mua iPhone sẽ mua thêm sạc nhanh 20W, tỷ lệ khách hàng mua kèm tai nghe là 30%”, đại diện chuỗi này cho biết.

Việc “cháy hàng” cục sạc iPhone 20W, vì năm nay Apple không bán kèm củ sạc và tai nghe cho iPhone 12. Các máy iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE 2020 phiên bản mới cũng không có hai phụ kiện này. Apple bán riêng củ sạc 20W với giá 990.000 đồng, người dùng phải mua riêng.

Do nhu cầu cao, cục sạc của Apple bán riêng hết hàng trên mọi chuỗi lớn nhỏ. Tuy nhiên trong hôm nay khoảng 10.000 cục sạc này sẽ được một chuỗi lớn tung ra, nhằm đáp ứng nhu cầu người mua iPhone 12 lẫn các dòng iPhone phiên bản hộp mới, không có củ sạc và tai nghe.