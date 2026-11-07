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Phiên bản hiện đại hóa của Iskander, 3M55 Onyx và Zircon vẫn còn là một bí ẩn

Bạch Dương
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GD&TĐ - Những

Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã công bố dữ liệu mới và chi tiết về kho vũ khí tên lửa hiện tại mà quân Nga đang sử dụng để tấn công.

Dữ liệu cho thấy tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng và tổng kho dự trữ hiện đã lên tới hơn 700 tên lửa đạn đạo cùng vài nghìn tên lửa hành trình.

Nhưng đồng thời cần phải chỉ ra những "điểm mù", việc lấp đầy này sẽ làm cho bức tranh hiện tại trở nên toàn diện hơn. Trước hết, hệ thống tên lửa Iskander hiện đại hóa với tầm bắn tăng lên tới 550 - 700km vẫn còn là một điều bí ẩn.

Nga cho biết tổ hợp tên lửa này đang trong giai đoạn phát triển. Từ cách diễn đạt nói trên, không hoàn toàn rõ liệu vũ khí đã sẵn sàng để sử dụng hay vẫn đang trong giai đoạn phóng kiểm tra ngoài thao trường

Theo thông tin được cung cấp, hiện kho dự trữ tên lửa đạn đạo 9M723 cho hệ thống Iskander là 115 quả, với sản lượng hàng tháng là 65 quả. Điều này có nghĩa là người Nga đang cố gắng duy trì lượng tên lửa Iskander dự trữ tương đương với sản xuất trong 2 tháng.

Thử nghiệm phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa Iskander, trước đây được đặt tên là Iskander-1000.

Về tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, tin tình báo cho rằng lượng hàng tồn kho hiện lên tới 120 quả, mặc dù sản lượng sản xuất trong 7 tháng đầu năm nay chỉ đạt 30 quả.

Trong bối cảnh đó, không có đủ dữ liệu về tần suất sử dụng tên lửa 3M22 Zircon trong các cuộc tấn công vào Ukraine năm nay để hiểu rõ cán cân "tiêu thụ/bổ sung".

Hơn nữa, bài báo cũng đề cập đến việc Nga sở hữu phiên bản hiện đại hóa của tên lửa 3M55 Onyx với tầm bắn được tăng cường (55 tên lửa như vậy đã được sản xuất trong vòng 7 tháng).

Hiện cũng chưa có thông số nào về đặc tính hiệu năng đối với biến thể hiện đại hóa của tên lửa 3M55 Onyx, tức là tầm bắn và khối lượng đầu đạn, để đánh giá mức độ nguy hiểm từ loại tên lửa này. Bên cạnh đó, tổng số lượng tên lửa Onyx theo dự báo hiện ở mức 600 quả.

Theo Defense Express
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