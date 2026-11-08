HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phiên bản di động của hệ thống ZAK-30 Citadel trở thành 'Skynex thu nhỏ'

Bạch Dương
|

GD&TĐ - Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec đã giới thiệu phiên bản di động của tổ hợp pháo phòng không ZAK-30 Citadel.

- Ảnh 1.

Thông tin này được đưa ra bởi bộ phận báo chí của Tập đoàn Rostec.

Trong phiên bản cải tiến mới, module chiến đấu cũng như hệ thống radar và khí tài phát hiện mục tiêu quang học được gắn trên khung gầm xe tải 3 trục có cabin bọc thép và chân chống thủy lực có thể thu vào nhằm giữ ổn định trong quá trình bắn.

Phần phía sau khung xe được trang bị một tháp pháo điều khiển từ xa với pháo tự động, cũng như một cột ăng-ten với module quang điện tử và trạm radar dò tìm mục tiêu.

Theo nhà phát triển, điều này sẽ cho phép tổ hợp được nhanh chóng cơ động tới những cơ sở khác nhau cần được bảo vệ khỏi những mối đe dọa từ trên không.

Việc tạo ra phiên bản di động của hệ thống cũng sẽ mở rộng khả năng của những nhóm hỏa lực cơ động.

- Ảnh 2.

Phiên bản di động của hệ thống pháo phòng không ZAK-30 Citadel.

Trước đây, Tập đoàn Rostec chỉ trình diễn Citadel ở phiên bản cố định để phòng thủ các mục tiêu cụ thể.

Vũ khí chính của tổ hợp này là một khẩu pháo tự động 30mm, được thiết kế để chống lại máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Một yếu tố quan trọng của ZAK-30 là việc sử dụng những loại đạn dược chuyên dụng có thể lập trình với khả năng kích nổ theo kiểm soát.

Hệ thống điều khiển hỏa lực tính toán điểm kích nổ tối ưu và lập trình cho quả đạn phát nổ gần mục tiêu, tạo ra một đám mây mảnh vụn để tăng xác suất tiêu diệt.

Để phát hiện mục tiêu, hệ thống được trang bị một trạm radar và một tổ hợp quang điện tử với các kênh hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

Theo dữ liệu đã công bố, phạm vi phát hiện của UAV dạng máy bay lên tới 2km, và cự ly phá hủy hiệu quả là 1 - 1,3km.

Theo Militarnyi
Tags

Rostec

pháo phòng không

phiên bản

radar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại